ВЦИОМ: россияне не поддерживают легализацию онлайн-казино

На данный момент в стране насчитывается около 5 млн игроков, 12% из которых имеют серьезные проблемы, вызванные лудоманией

В российском обществе сохраняется скептическое отношение к игорному бизнесу и идее легализации онлайн-казино. Социальные риски, связанные с распространением игровой зависимости, значительно перевешивают экономические аргументы сторонников такой инициативы.

Согласно последним исследованиям ВЦИОМ, опыт участия в азартных играх имеет 27% россиян. При этом только 15% опрошенных готовы признать себя азартными игроками.

За последние два десятилетия общественное восприятие игорного бизнеса несколько изменилось: число категорических противников сократилось, а количество безразличных граждан увеличилось. Однако сторонники азартной индустрии по-прежнему остаются в меньшинстве, а общее отношение к этой сфере остается негативно-нейтральным.

Предложение о легализации онлайн-казино с условием отчисления 30% выручки в государственный бюджет не находит широкой поддержки среди населения. Противники такой инициативы существенно преобладают над сторонниками. При этом аргументация обеих сторон строится на разных основаниях: экономические выгоды против социальных рисков.

По данным исполнительного директора АНО «Центр борьбы с лудоманией» Андрея Ходыкова, в России насчитывается более 5 миллионов активных игроков. Около 12% из них могут страдать от серьезных проблем, вызванных игровой зависимостью.

— Наша организация ежедневно работает с пострадавшими от лудомании и видит, какой ущерб она уже наносит обществу: разрушаются семьи, люди теряют работу и имущество, накапливают долги, возникают тяжелые психологические последствия, включая суицидальные риски, — заявил Хадыков.



Наталья Жирнова