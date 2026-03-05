«Кого-то это заставит работать чуть быстрее»: мастера ногтевого сервиса Татарстана оценили новый ГОСТ

С 30 апреля в России вводится новый стандарт на маникюр и педикюр, устанавливающий стандарты времени, но имеющий добровольный характер

С 30 апреля 2026 года в России вводится новый национальный стандарт на ногтевой сервис, разработанный Росстандартом. Документ устанавливает единые требования к технологическим процессам оказания услуг маникюра, педикюра и наращивания ногтей. Несмотря на добровольный характер внедрения, специалисты отрасли уже высказывают свое мнение о нововведении.

Что предписывает новый стандарт?

Согласно документу, который изучил корреспондент «Реального времени», процедура маникюра должна занимать:

классический обрезной — 45–60 минут;

аппаратный — 40–70 минут;

комбинированный — 40–60 минут.

Время педикюра варьируется от 60 до 90 минут в зависимости от вида процедуры. Укрепление и выравнивание натуральных ногтей рекомендовано выполнять за 70–90 минут, моделирование искусственных — от 70 до 150 минут. Покрытие гель-лаком должно занимать 15–25 минут, а снятие лака — максимум 20 минут.

Главный посыл нового ГОСТа — рекомендации носят необязательный характер. Организации и частные мастера вправе применять их по своему усмотрению или прописывать в договоре с клиентом.



«Нам ничего не диктуют»

В Казани на платформе «Авито Услуги» зарегистрировано более 1300 предложений от мастеров маникюра и педикюра. Средняя цена маникюра с гель-лаком составляет 1700 рублей, педикюра — от 2200 рублей, сообщили изданию в пресс-службе сервиса. По данным пресс-службы hh.ru, cредняя зарплата мастеров ногтевого сервиса в Татарстане, составляет около 95 тысяч рублей в месяц.

Частный бьюти-мастер из Казани Диана Ерофеева говорит, что относится к новому ГОСТу спокойно:

— Отношение у меня к нему нейтральное. Стандарт носит добровольный характер, и по времени процедуры ничего не меняется. Маникюр без покрытия обычно занимает 30–40 минут, с покрытием — 1,5–2 часа. Эти нормы соответствуют рекомендациям ГОСТа, поэтому никакого ограничения для мастеров нет. Мы можем выбирать удобный темп работы, — рассказала «Реальному времени» собеседница.

Ерофеева уверена, что стандарты не повлияют на скорость и качество услуг, а значит, не скажутся негативно на доходах мастеров.



Еще один мастер маникюра и педикюра Полина Иванова в разговоре с «Реальным временем» отметила, что новый ГОСТ в основном соответствует реальной практике большинства мастеров. По ее словам, в документе описаны стандартные процедуры, которые обычно выполняются в индустрии маникюра.

Она подчеркнула, что мастера, прошедшие качественное обучение, уже работают по подобным стандартам. Иванова признала, что ГОСТ не содержит ничего необычного или сложного, и добавила, что почти три четверти мастеров уже соблюдают указанные нормы.

— Возможно, кого-то это заставит работать чуть быстрее, — предположила она, отметив, что не знает мастеров, которые тратят заметно больше времени на процедуры. Напротив, по ее мнению, трудности могут возникнуть у тех, кто делает маникюр слишком быстро, жертвуя качеством.

Иванова выразила поддержку появлению стандартов в отрасли, считая, что это позитивное изменение. Она надеется, что нововведения не приведут к дополнительным расходам, и уверена, что все пройдет гладко.

Дмитрий Зайцев