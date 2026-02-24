Суд Татарстана поправил приговор по делу о смерти управделами Минземимущества

При этом прокуратуре не удалось добиться ужесточения приговора сыну экс-главы «Татфлота»

Фото: предоставлено источником "Реального времени"

Как выяснило «Реальное время», Верховный суд Татарстана внес существенные правки в приговор по делу о смертельной трагедии на Волге в отношении сына экс-директора «Татфлота» Ленара Мухутдинова. По доводам прокурорского представления из текста финального судебного акта исключили и явку с повинной, и активную помощь расследованию, а вот с наказанием в виде условного срока апелляционная коллегия согласилась.

Напомним, 21 сентября 2024 года катер кабинного типа врезался в причал самого дальнего пирса яхт-клуба «Венеция» в казанском поселке Аракчино и перевернулся. Кабина начала заполняться водой. Четыре человека через узкое окошко выплыли на поверхность, за пятым ныряли, но не смогли пробраться в уже заполненную водой кабину.

Ленар Мухутдинов. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Этим пятым был Ильназ Валеев, управляющий делами Министерства земельных и имущественных отношений Татарстана, сын бывшего главы Рыбной Слободы. Ему было 37 лет.

Управлял тем катером Ленар Мухутдинов, который на следствии и в суде признавал все, кроме употребления им спиртного на борту и до отплытия. Ведь протокол о медицинском освидетельствовании либо отказе от него в отношении этого водителя не составляли. По данным источников «Реального времени», после затопления катера и неудачных попыток достать пассажира из кабины Ленар Мухутдинов уехал с места ЧП и уже через несколько часов вылетел в Дубай, где в это время отдыхала его супруга с детьми. Впрочем, за границей депутат не задержался — получил информацию, что лучше бы вернуться, и уже через сутки явился на допрос. Разумеется, трезвым. Именно такую явку с повинной Верховный суд РТ посчитал нужным исключить из смягчающих обстоятельств в тексте приговора.

Татарский транспортный прокурор Фарид Фатуллаев. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

В судебных прениях по этому делу гособвинитель запрашивал для судоводителя 5 лет колонии общего режима, настаивая, что в день ЧП Мухутдинов был пьян, двигался с небезопасной скоростью и в результате лихого маневра совершил столкновение с причалом. Кировский райсуд Казани посчитал обвинение в нетрезвой езде недоказанным и ограничился условным сроком в 2 года и 9 месяцев.

В своем апелляционном представлении сторона обвинения возражала и против смягчения обвинения, и против наказания без лишения свободы. Защита, напротив, настаивала на законности приговора.

Ранее в Казани прекратили преследование по делу о другом пьяном ЧП на воде — его возбуждали в отношении бывшего судьи.