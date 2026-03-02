Новости бизнеса

07:54 МСК Все новости
Новости раздела
Бизнес

Бизнесмен Умар Джабраилов покончил с собой

11:06, 02.03.2026

СМИ сообщают, что это произошло в московской гостинице

Бизнесмен Умар Джабраилов покончил с собой
Фото: скриншот из видео "УМАР ДЖАБРАИЛОВ: впервые о наркозависимости, Рамзане Кадырове, растрате состояния и новой жизни" на канале "Осторожно: Собчак"

Бизнесмен Умар Джабраилов покончил с собой в Москве. Об этом сообщает RT, ссылаясь на свои источники. Известно, что это произошло в одной из столичных гостиниц. Рядом с телом обнаружили пистолет.

Бизнесмен начал карьеру с создания компании «Данако», которая занималась поставками нефтепродуктов. В середине 1990-х он познакомился с американским бизнесменом Полом Тейтумом, и вместе они открыли гостиницу «Интурист-РадАмер», где предприниматель стал генеральным директором. Через два года бизнесмен возглавил группу компаний «Плаза», управляющую недвижимостью. Одновременно он работал советником в гостинице «Рэдиссон Славянская». Компания «Плаза» развивала не только недвижимость, но и рекламу с развлечениями.

В 2000-х предприниматель пришел в банковский сектор: вошел в совет директоров «Российского капитала», а весной 2001 года стал председателем совета директоров банка «Первое ОВК». За годы работы он основал 20 компаний. Один из его известных проектов — ресторан Just Cavalli, созданный вместе с модельером Роберто Кавалли.

В 2018 году Умара Джабраилова исключили из «Единой России» за стрельбу из пистолета.

Наталья Жирнова

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Бизнес

Новости партнеров

Читайте также
Фондовый рынок
  • Татнефть612.7
  • Нижнекамскнефтехим79.75
  • Казаньоргсинтез68.1
  • КАМАЗ83.8
  • Нижнекамскшина38.3
  • Таттелеком0.612