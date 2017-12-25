ЗАО Живая вода
Промышленность, Пищевая промышленность
Общая информация
Компания занимается производством питьевой воды в соответствии с требованиями, предъявляемыми к питьевой воде по ТУ 0131. Компания является членом европейской ассоциации бутилировщиков питьевой воды.
Руководиель — Зимин Виталий Петрович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Лаишево
- Адрес: Лаишевский район, нп Усады, ул. Дорожная, 67
- Телефон: (843) 297-77-09
- Email: givayavoda@rambler.ru
- Сайт: www.ysada.ru
Дата последнего обновления: 25.12.2017