На связи с Путиным: падение доходов россиян, банда патриотов и дело Голунова

Главное из «Прямой линии»: о чем президент 4 часа говорил с миллионами россиян

В четверг состоялась 17-я «Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным». Более четырех часов глава государства общался со зрителями в прямом эфире, за это время ему задали 81 вопрос. Всего поступило более 2 млн сообщений. В ходе беседы с россиянами президент сделал несколько важных заявлений. «Реальное время» собрало наиболее значимые.

К началу эфира число обращений превышало 1,5 млн, а к концу трансляции перевалило за 2 млн. Некоторые зрители ожидали, что Путин побьет рекорд 2013 года, когда он общался с россиянами 4 часа 47 минут. Ожидания оказались тщетными: на этот раз он говорил лишь 4 часа 16 минут. Кто-то ожидал публичной порки министров или губернаторов — и этого не было. 17-я серия ежегодного сериала транслировалась в эфире телеканалов «Первый», «Россия 1», «Россия 24», НТВ, ОТР, «Мир», радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России». Текстовую онлайн-трансляцию вели сотни интернет-СМИ, в том числе и «Реальное время».

Среди задающих вопросы оказались как простые граждане, так и известные журналисты, деятели шоу-бизнеса, предприниматели. В студии с ним сидели политики, спортсмены, артисты. Когда вопросы звучали из регионов, одновременно показывали губернатора этого субъекта РФ. Ведущими политического шоу были журналисты Павел Зарубин и Елена Винник. Им помогали Валерия Кораблева, Ольга Паутова, Мария Гладких и Наиля Аскер-заде. Кстати, последнюю активней всех обсуждали в соцсетях, обращая внимание на ее костюм голубого цвета.

Падение доходов

Пожалуй, больше всего россиян интересует тема зарплаты. И многих собственные доходы явно не устраивают. Поэтому неудивительно, что первый вопрос прозвучал именно об этом.

— Вы говорили о 10 тысячах и так далее, — это нужно реально проверить, что там происходит. Почему? Потому что нами впервые принято решение, мы довели минимальный уровень оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума — это 11 280 рублей. И если человек работает на полную зарплату, ему не могут, не имеют права платить меньше этой суммы. Я не понимаю, откуда взялось 10 тысяч, — был первый ответ Путина.

Он напомнил, что страна «столкнулись сразу с несколькими шоками», кроме санкций, это изменение цен на нефть и нефтепродукты, газ, металлы, химические удобрения, химию — то, что экспортирует Россия. Президент отметил, что в этом году проиндексированы пенсии и будет повышено жалование военнослужащим.

— Генеральный способ — это повышение производительности труда, развитие экономики и на этой базе увеличение и улучшение уровня жизни граждан, именно на этой базе. А все остальное — это сопровождающие вещи, потому что откуда государство деньги возьмет? Тоже из того, как работает экономика, — сказал президент.

Вообще, социальной тематике было уделено немало внимания.

«Помириться» с Западом

Нередко чиновники называют Запад причиной наших бед. Зашел разговор и о санкциях. На что президент ответил, что он ни с кем не ругался и такого желания даже не было.

— По экспертным данным, в результате всех этих рестрикций (ограничений) Россия за эти годы, начиная с 2014 года, недополучила около 50 млрд долларов, Евросоюз потерял 240 млрд, США — 17 млрд (у нас с ними небольшой торговый оборот), Япония — 27 млрд. Это все же отражается на рабочих местах в этих странах, в том числе и в странах Евросоюза: они теряют наш рынок, — сообщил Владимир Путин.

Программы импортозамещения на 667 млрд рублей заставили развивать различные направления промышленности. Более того, он отметил рост экспорта сельхозпродукции. В прошлом году он составил 25,7 млрд долларов. К 2024 году поставлена планка в 45 млрд долларов.

Встреча с Трампом

Также у Путина спросили, хочет ли он встретиться с американским президентом Дональдом Трампом.

— Диалог всегда хорош, — подчеркнул национальный лидер. — Если американская сторона проявляет к этому интерес, то мы готовы к диалогу — настолько, насколько они готовы. Даже если президент хочет идти навстречу, есть другие ограничения. Тем более появились ограничения и со стороны избирательной кампании, в которую Трамп уже вступил, — заявил российский лидер.

По его словам, часть истеблишмента США спекулирует на российской повестке. При этом американские компании продолжают работать на российском рынке. Антироссийские санкции он назвал большой ошибкой.

К слову, сам Трамп накануне заявил о своем желании поладить с Москвой и Пекином и надеется встретиться с российским коллегой на G20, который состоится на следующей неделе в Японии.

Внедрение США в энергосистему России

Звучал и вопрос, действительно ли можно с территории США отключить свет во всей России, в связи с сообщениями о кибератаках из-за океана? На что Путин ответил, что Россия обеспечивает безопасность своей энергосистемы.

— Мы должны думать о том, как себя обезопасить от любых кибератак. От любого негативного воздействия. Мы не только думаем над этим, но и занимаемся этим, — подчеркнул он.

«Талантливый» президент Украины Владимир Зеленский

Продолжая тему внешней политики, президента России попросили сделать первый шаг в сторону президента Украины Владимира Зеленского, чтобы наладить отношения с соседним государством.

В ответ Путин вспомнил игру Зеленского в КВН, назвав его талантливым. Однако российский лидер не понимает логики украинского президента в решении вопроса ДНР и ЛНР.

— Он заявил о том, что не собирается разговаривать с сепаратистами, то есть с представителями вот этих самых непризнанных республик. А как тогда решать эту проблему? В современной истории нет ни одного примера, когда конфликты подобного рода решались бы без прямого диалога между конфликтующими сторонами. Это просто невозможно. Более того, обстрелы со стороны ВСУ увеличились. В ходе предвыборной кампании говорилось, что они прекратятся, будет прекращена блокада. Прямое нарушение Минских соглашений. Ничего не делается, блокада только усиливается, ничего не происходит. Поэтому шаги навстречу — это самое простое. Нужна политическая воля со стороны украинского руководства, — сказал Владимир Путин.

Персональная ответственность за невыполнение нацпроектов

«Предусмотрена ли персональная ответственность министров за невыполнение нацпроектов, которые они курируют?», — поступил вопрос по SMS.

— Они [министры] были сосредоточены и думали о том, как реализовать, добиться выполнения поставленных задач. А что касается персональной ответственности, не помню уже, работали ли там камеры, было ли это в средствах массовой информации, нет, но все знают, все коллеги знают, что персональная ответственность в данной работе необходима и она на плечах каждого коллеги, который отвечает за то или иное направление, — был ответ Путина.

«Банда патриотов» и 1990-е

Один из вопросов президент сам зачитал: «Куда нас ведет эта банда патриотов из «Единой России»?

— Я не буду называть бандой тех людей, которые были у руля в 90-х годах, но хочу отметить, что за это время у нас полностью развалилась социальная сфера, промышленность, «оборонка» — мы утратили «оборонку», мы практически развалили Вооруженные силы, довели страну до гражданской войны, до кровопролития на Кавказе и поставили ее на грань утраты суверенитета и развала. Далеко не все люди, которые работали в 90-е годы, несут за это ответственность, но если это произошло, есть и такие, которые должны нести ответственность. Это результат их работы, — сказал он.

Недопуск полицейских за границу

Также Путин зачитал еще один вопрос: «Сотрудники МВД какими секретами владеют, что их не пускают за границу?».

— Сотрудники МВД, может быть, и не все, но некоторые, являются обладателями этих секретов, но рядовые сотрудники — нет. Поэтому мы договорились [с министром внутренних дел РФ], что мы расширим географию возможного выезда сотрудников МВД за границу. Все-таки сотрудники МВД наделены особыми полномочиями, и в этом смысле они находятся в особом положении. Они должны сами для себя сделать выбор: они хотят работать с этими ограничениями или нет.

Дело Голунова и наркотики

Прозвучал вопрос и о журналисте Иване Голунове, которого пытались привлечь к ответственности по 228-й «наркотической» статье.

— Нужно наладить контроль за деятельностью правоохранительных органов, чтобы не было никаких правонарушений с их стороны, чтобы не было отчетности и из-за этого людей в тюрьму не сажали, чтобы не было таких случаев, как с журналистом, которого чуть в тюрьму не посадили. И генералы были за это уволены. Надеюсь, что будут проведены необходимые следственные действия по выявлению всех виновных, которые создали эту ненормальную ситуацию, — заявил президент.

Что касается самой 228-й статьи, по которой сидят 26 процентов осужденных, то, по мнению Путина, нет необходимости в ее либерализации.

Украинские беженцы в Татарстане

Еще один вопрос прозвучал из Татарстана. В это время включилась камера в кабинете президента РТ Рустама Минниханова. В Набережных Челнах проживает многодетная семья Люльковичей из Донбасса (9 детей). В 2014 году беженцы перебрались в Россию из Дзержинска (ныне Торецк), контролируемого ВСУ. Теперь они снимают комнату. Глава семейства Владимир Афанасьевич изготавливает гитары. Одному из сыновей, Елисею, пришлось бросить музыкальную школу, поскольку не хватает денег на обучение. Семья пытается легализоваться, но дальше статуса беженцев продвинуться не получилось. Дети посещают среднюю школу, но остальных социальных гарантий у семьи нет. Владимир Люлькович напомнил, что недавно президент РФ подписал указ об упрощении получения российского гражданства, и попросил Путина помочь с получением гражданства.

— Кроме указа, есть и другие и нормативные акты, которые позволяют гражданам Украины, находящимся на территории Российской Федерации, в упрощенном порядке получать гражданство. Уже знаю, что есть и проблема, связанная с тем, что от граждан Украины требуют получения каких-то документов, которые они могут получить только на Украине. Это просто понятно, что это замкнутый круг. Решить эту проблему вряд ли представляется возможным. Поэтому я посмотрю, какие нужно внести корректировки, коррективы, дополнения в нормативную базу для того, чтобы вопрос решался по сути, а не по бумажкам, которые невозможно исполнить, — пообещал президент страны.

Он добавил, что обсудит проблему с Рустамом Миннихановым и сделает все, чтобы для граждан Украины процесс получения гражданства «был максимально либеральным».