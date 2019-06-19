Минниханов: заседания группы стратегического видения «Россия — Исламский мир» могут пройти за рубежом

В Москве прошла презентации Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир» послам стран — членам Организации исламского сотрудничества.

Мероприятие прошло в МИД России. В его работе приняли участие министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, президент Татарстана Рустам Минниханов и другие, передает пресс-служба главы РТ. Стоит отметить, что Минниханов возглавляет группу.

Открывая мероприятие, Лавров отметил, что российские мусульмане, наряду с представителями других традиционных религий, вносили и продолжают вносить значительный вклад в обеспечение динамичного, мирного, безопасного развития государства, в сбережение и приумножение богатейшего культурно-исторического и духовного наследия.

«Наши связи с государствами исламского мира уходят корнями в глубину веков и сегодня продолжают поступательно продвигаться в самых разных областях. Нас объединяет твердая приверженность международному праву, принципам равенства и справедливости, взаимного учета интересов, а также уважения культурно-цивилизационной самобытности народов, их естественного стремления самостоятельно выбирать модели политического и социально-экономического развития», — подчеркнул министр.

По словам Минниханова, группа стратегического видения «Россия — Исламский мир» оказалась весьма востребованной.



«Главной ее задачей является всемерное содействие процессу дальнейшего сближения России с исламским миром на культурно-цивилизационной основе, налаживанию контактов с упором на расширение экономического, научно-технического и культурно-гуманитарного сотрудничества. Сформированы российская и иностранная части Группы, в состав которых входят бывшие руководители высокого ранга, представители науки, общественности и деловых кругов, религиозные деятели многих стран», — сказал Рустам Минниханов.

Он сообщил, что с 2015 года заседания Группы прошли в Москве, Казани, Грозном и Махачкале, на данный момент ведется работа по подготовке заседаний за рубежом.

Координатор Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир», заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Фарит Мухаметшин среди перспективных направлений работы отметил содействие гуманитарному сотрудничеству, налаживание деловых контактов в торгово-экономической, научно-технической и инвестиционной сферах, активизацию взаимной информированности, привлечение молодежи к деятельности группы.

В конце апреля на пленарном заседании KazanSummit 2019 Рустам Минниханов сообщил, что в МИД РФ в июне состоится презентация Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир».