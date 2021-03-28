Управление по организации ритуальных услуг Исполнительного комитета города Казани
Гос. ведомства, Муниципальная власть
Общая информация
Управление по организации ритуальных услуг города Казани выполняет работы в сфере организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения.
Руководитель — Ишкин Марат Адгамович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420061, улица Николая Ершова, дом 25
- Телефон: (843)264-65-03
- Email: ritual.kazan@tatar.ru
- Сайт: kzn.ru
Дата последнего обновления: 28.03.2021