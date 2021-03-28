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Управление по организации ритуальных услуг Исполнительного комитета города Казани

Гос. ведомства, Муниципальная власть

Общая информация

Управление по организации ритуальных услуг города Казани выполняет работы в сфере организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения.

Руководитель — Ишкин Марат Адгамович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420061, улица Николая Ершова, дом 25
  • Телефон: (843)264-65-03
  • Email: ritual.kazan@tatar.ru
  • Сайт: kzn.ru

Дата последнего обновления: 28.03.2021

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