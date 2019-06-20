«Пойдемте, я покажу вам гроб, в котором хоронили Юлию Началову»

Выставка «Некрополь» в Казани: 200 компаний похоронной индустрии, открытие погоста и планы на крематорий

Фото: Ринат Назметдинов

Выставка похоронной индустрии «Некрополь» выбрала как нельзя более удачное время для запуска в Казани. Уже на днях откроются первые участки нового погребального комплекса на 150 тысяч мест, а власти всерьез говорят о запуске крематория, на который готовы потратить 140 млн рублей. Участники отрасли говорят о росте рынка ритуальных услуг, даже вопреки падению доходов населения и притока новых игроков. Вспомнили и расследования похоронного бизнеса журналиста Ивана Голунова — спецкора «Медузы» даже планируют позвать выступить на одну из площадок форума. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Некрополь» пришел в Казань

Выставка «Некрополь» существует уже более 25 лет и традиционно проходит в Москве, где собираются более 200 компаний похоронной индустрии со всего мира. С 2004 года выставка планомерно расширяла географию, открывала филиалы в других городах с развитой похоронной индустрией и теперь добралась до Казани. Здесь представители похоронной индустрии обмениваются опытом, находят партнеров по бизнесу и смотрят, что же нового появилось в этой области за последнее время.

На форуме в Казани — более 80 предприятий со всей страны, более того, прибыли и иностранные бизнесмены. К примеру, компания Henan Wehope Technology Co из Китая представила свой станок для гравировки по камню. Гравировка, в том числе лазерная — вообще очень популярное направление на форуме, устройства для этого представляют сразу с десяток предпринимателей, а для демонстрации в одном из павильонов выгравировали мемориальную доску с портретом создателя Apple Стива Джобса. Из Казани на форуме лишь четыре компаний, включая городское МУП «Ритуал».

Есть на форуме и бизнесмены с Украины — организаторы рассказали, что на родине у этих участников незадолго до форума сожгли катафалк.

На форуме в Казани — более 80 предприятий со всей страны, более того, прибыли и иностранные бизнесмены

Работы в «похоронке» хватит на всех

Большинство участников форума заявили корреспонденту «Реального времени», что рынок похоронных услуг растет, несмотря на падение покупательской способности населения и росте конкуренции.

— Компании в похоронной индустрии плодятся как грибы, но люди умирали и будут умирать. Так что работы на всех хватит, — коротко описывает ситуацию представитель карельского производителя надгробных плит «Габброкама».

Многие в этих условиях ищут пути развития через запуск новой продукции. К примеру, «Новосибирский завод специальных изделий» в этом году взялся за выпуск танатокосметики, предназначенной для приведения тела умершего в благопристойный вид. Есть даже компании, которые развиваются по франшизе: после 20 лет на рынке в Тольятти производитель надгробий «СТ Гранит» решил использовать такую модель. Правда, за год такой работы у компании появился пока только один франчайзи.

Оптимизм по поводу рынка даже стал предметом спора между представительницей того же «СТ Гранит» и предпринимателем из Ульяновска Семеном.

— За последние два года потребительская способность снизилась? — спросил предприниматель. — Просто я с коллегами общаюсь, у многих по России потребительская способность снизилась, я и по своей компании сужу — последнее время больше 50% спад!

— Серьезно? Может быть, у вас конкуренты появились? — искренне недоумевала сотрудница «СТ Гранит». — Или может ценообразование у вас неконкурентоспособное… Не падает продажа без почвы!

Большинство участников форума заявили, что рынок похоронных услуг растет, несмотря на падение покупательской способности населения и росте конкуренции

— Я по всей России это замечаю. У нас клиенты есть, которые по три года откладывают на памятник, до сих пор не поставили, — возражал предприниматель. Разговор в дальнейшем шел по этому же кругу.

Московская фирма по производству гробов «Фаворит-ритуал» называет себя крупнейшим производителем этого товара в России.

— Мы не врем, мы в месяц продаем до 7 тысяч гробов! — рассказывает представитель этой фирмы на форуме. — Пойдемте, я покажу вам гроб, в котором хоронили [певицу и актрису] Юлию Началову!

Гроб (разумеется не тот же самый, той же модели) носит название «Вегас» и стоит, по словам представителя фирмы, 27 тысяч рублей. Другие изделия носят не менее громкие названия «Чикаго» или «Агат». Впрочем, есть и гробы с названием «Косичка» или «Печаль».

Похоронная индустрия периодически радует новостями о необычных гробах: в форме пачки сигарет или бутылки виски, со встроенным компьютером или телефоном, биоразлагаемые эко-гробы. Но, по словам представителя «Фаворит-ритуала», в обычной жизни с такими заказами похоронщики почти не сталкиваются.

— Люди сейчас хотят, чтобы было дешево и красиво, — говорит он. — Индивидуальный подход, гроб на заказ… В принципе, нет. Бывает, покрасим его по-особенному, но сама конструкция остается прежней.

Гендиректор выставки «Некрополь» Борис Якушин констатировал, что сейчас похоронная индустрия держит направление на оптимизацию затрат. Как пример он привел развивающийся бизнес по созданию надгробий из пластика, которые значительно дешевле традиционных гранитных.

Московская фирма по производству гробов «Фаворит-ритуал» называет себя крупнейшим производителем этого товара в России

Кремация развивается, но похороны в земле она не вытеснит

Основным трендом в развитии похоронной индустрии Якушин назвал кремацию.

— Пока кремация — основное направление. Экопохороны, ресомация (растворение тела — прим. ред.) и так далее… Я думаю, ближайшие лет пять это не будет развиваться столь активно. Здесь нужно учитывать экономическую составляющую. Даже сейчас мы демпингуем или хотя бы не поднимаем цены. Кремация же будет развиваться, потому что она экономически выгодна. Кроме того, сейчас люди не столь склонны заботиться о могилах умерших, особенно когда много могил расположены на разных кладбищах. Кремация позволяет решить эту проблему.

Себестоимость кремации одного человека Якушин оценил примерно в 6,5 тыс. рублей. Он добавил, что традиционное захоронение в земле не исчезнет, хотя бы потому, что с развитием кремации захоронение в земле станет признаком статуса погребенного.

Казанский крематорий обойдется в 140 млн рублей

Напомним, что о строительстве крематория в последнее время все чаще говорят и в Казани — ведь места на казанских кладбищах подходят к концу. Вместе с тем в 2019 году должен открыться новый похоронный комплекс на границе Казани и Пестречинского района почти на 150 тысяч мест. Начальник Управления по организации ритуальных услуг казанского исполкома Марат Ишкин в разговоре с корреспондентом «Реального времени» раскрыл подробности этих двух проектов.

— Да, хотелось бы комплекс запустить в этом году. Дополнительные деньги выделены — нам не хватало, президент Татарстана выделил средства. Сейчас идет строительство. 20 июня уже будет символическое открытие двух участков, для участников Великой Отечественной войны и воинов-афганцев. Оба участка на центральной аллее. Если раньше, в 90-х, на центральных аллеях хоронили бандитов, то мы отвели эти участки для достойных людей.

Ишкин отметил, что в регионах России крайне редко выделяют бюджетные деньги на строительства кладбищ, и Казань в этом плане — положительный пример. «У нас порядка 400 миллионов выделено на строительство, и для участников форума это просто как космос. Они восхищаются Татарстаном, как будто мы живем в другом государстве», — заявил он.



Добавим, что на церемонии открытия форума «Некрополь» похоронщики из Томска преподнесли Казани подарок — модель одной из частей нового погребального комплекса. По оценкам Ишкина, новое кладбище должно закрыть потребность города в местах для похорон на ближайшие 30—40 лет — и это без учета крематория, который все же должен появиться в городе.

— Крематорий мы будем строить из муниципального бюджета. Сегодня только мне мэр позвонил, спросил: «Марат, как у тебя идет движение по крематорию? Эскизный проект мне представь, чтобы я согласовал». А в течение двух-трех лет после того, как будет проект, мы осилим строительство. Порядка 120—140 миллионов рублей на это нужно будет потратить. Пока планируем одну печку в нем.

Он отметил, что крематорий позволит существенно сэкономить землю, отведенную под захоронения: там, где может расположиться одна семейная могила, на общей аллее разместится несколько десятков урн с прахом.

— Никакого противодействия крематорию сейчас нет. Дело в том, что у людей должен быть выбор. Есть сторонники, есть противники, но мы не заставляем никого кремироваться. Все санитарные нормы соблюдены, никакого вреда атмосферному воздуху не будет, — заверил Ишкин.

Похоронщики из Томска преподнесли Казани подарок — модель одной из частей нового погребального комплекса

Священники занимаются душой, похоронщики — телом

Идея строительства крематория в Казани обсуждается уже в течение десятилетия, против неизменно выступают традиционные конфессии. Представители РПЦ и ДУМ РТ также посетили сегодняшний форум и в разговоре с корреспондентом «Реального времени» сообщили, что отношение к крематорию не изменилось

— У нас все однозначно, по шариату крематорий отвергается. Мы не можем против шариата пойти — заявил председатель Совета аксакалов ДУМ РТ Айрат хазрат Аюпов.

Чуть более мягко прозвучали слова кандидата богословия из РПЦ священника Сергея Матюшина.

— Позиция Русской православной церкви озвучена еще 5 мая 2005 года в соответствующем постановлении Архиерейского собора. Там указывается, что традиционным образом погребения для православного христианина является погребение в земле. Хотя также указывается, что тот или иной вид погребения не влияет на посмертную участь души. Мы понимаем, что по тем или иным причинам бывает затруднительно погребение в земле, поэтому, к нашему сожалению, кремация развивается. Мы не отказываем в молитвах тем, кто избирает для своих близких путь кремации, — заявил он.

Интересно, что в других регионах ситуация с взаимодействием крематориев и религиозных организаций отличается. Основатель Новосибирского крематория Сергей Якушин рассказал о своем опыте такого взаимодействия.

— Перед тем, как построить крематорий в 2003 году, я обошел всех представителей традиционных религий. Иудейский священник сказал «Я ничего не смогу сделать, я знаю, что людей будут кремировать. Я не могу противиться». А имам сказал: «У вас все будет. У меня мечеть в многонациональном городе, и браки заключаются межнациональные. Я никак не смогу контролировать, если кто-то из супругов выберет кремацию». И мусульманские священники приезжают в крематорий, расстилают свой коврик рядом с печью и, пока идет кремация, произносят молитву. С точки зрения мировоззрения противоречия нет, ведь они занимаются обрядом, который посвящен душе, а не телу, — рассказал он.

«Некрополь» зовет Голунова в гости

В последнее время многие обратили внимание на похоронную индустрию в связи с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Его расследования были посвящены в том числе и этому виду бизнеса, представителей «темной стороны» похоронной индустрии называли в числе заказчиков дела Голунова. В самой индустрии ситуацию видят несколько иначе.

— Надо понимать, что [расследование Голунова] — это проплаченный материал. Он не настолько уж независим, — заявляет Борис Якушин. — Происходит передел рынка, некие московские предприниматели договорились ввести на рынок новых людей. И в материале конкретно про Санкт-Петербург и Москву (в расследовании подробно описываются еще как минимум Волгоград и Тольятти — прим. ред.) сделали акцент на конкретных персонажей. И про Санкт-Петербургский крематорий искажена информация.

Однако Якушин добавил, что в целом он хорошо относится к Голунову и его работе и даже планирует пригласить его на мероприятия «Некрополя». «Наша задача — показать те отрицательные моменты, которые он увидел, немного в другом ключе», — констатировал Якушин.



Он добавил, что представление о похоронной индустрии как об отрасли, где в тени вертятся миллиарды рублей, — неверное.

— Да, компании из похоронной индустрии — не бедные. Но нет такого, что пытаются показать, миллиардных прибылей. Даже если посмотреть материалы того же Голунова, о каких цифрах там идет речь? Ну 30, ну 50 миллионов. Если идти по всему в целом, то похоронная сфера — такая же, как и все остальные сферы бизнеса. Она демпингует, она в жестких рамках. Все рядовые похоронщики — не миллиардеры, и работают они в таких же условиях, как и все.

1 / 37 Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов