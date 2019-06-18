Данир Гайнуллин: «Активисты Союза башкирской молодежи сами были объектом разгона»

Глава исполкома Всемирного курултая башкир: о шатрах под Торатау, «конституции» народа, СБМ и пещере Шульган-Таш для ЮНЕСКО

В конце июня в Уфе пройдет V Всемирный курултай башкир. О предстоящем съезде в столице Башкортостана и сходе под шиханом Торатау в интервью «Реальному времени» рассказал председатель исполкома ВКБ Данир Гайнуллин. Также «главный башкир» коснулся вопросов «конституции» народа, взаимодействия с другими национальными организациями, национальности жителей северо-западных районов Башкирии и включении комплекса пещеры Шульган-Таш в Список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Хабиров, шатер под Торатау и кумыс-брейк

— Данир Ахмадеевич, расскажите для начала, как идет подготовка к Всемирному курултаю башкир? Что интересного ожидается?

— Подготовка идет полным ходом. С января по май 2019 года курултаи прошли в районах и городах республики, в регионах с компактным проживанием башкир и за рубежом. От Башкортостана выбрано около 300 делегатов, от регионов — 160, от зарубежья — 53 человека.

27 июня для прибывающих делегатов предусмотрены театральные постановки — лучшие спектакли наших башкирских театров: Башдрамтеатр покажет «Урал-Батыр», Молодежный театр — «Башкорт туе» (по произведению Мухаметши Бурангулова). Также предполагаются выставки в Национальном музее, Музее Нестерова и других.

28 июня пройдут пленарное и секционное заседания. Там же,

традиционно для таких мероприятий, состоится принятие резолюции. 29 июня состоится Йыйын на горе Торатау в Ишимбайском районе — большой праздник для всех участников. Всемирный курултай башкир продолжит работу: около горы Торатау установим большой шатер на 100 мест. С теми делегатами, кто приехал из регионов и зарубежья, будем обсуждать Стратегию развития башкирского народа. Это была просьба гостей из далеких областей: они хотят работать на благо башкирского народа и республики, поэтому второй день тоже будет рабочим. Предусмотрена основная работа, кумыс-брейк, дискуссионные площадки.

Фото kulturarb.ru

29 июня состоится Йыйын на горе Торатау в Ишимбайском районе — большой праздник для всех участников. Всемирный курултай башкир продолжит работу: около горы Торатау установим большой шатер на 100 мест

— Кто из известных персон примет участие?

— Разумеется, приглашены первые лица нашей республики (в первую очередь Радий Хабиров), знаменитые гости. Мы пригласили наших земляков, которые живут и работают за рубежом — Ильдара и Аскара Абдразаковых. Приглашение передали и Лейсан Утяшевой, Радику Юльякшину (Элвин Грей)… Все их получили, были очень рады. Но Ильдар Абдразаков принес свои извинения, потому что у него в этот день будет вступление в Чикаго, но согласился записать ролик с приветствием участникам курултая (вы, наверное, в социальных сетях его уже видели).

— А Муртаза Рахимов, Хамит Мавлияров, Роберт Нигматулин, Земфира?..

— Естественно, все приглашения отправлены. Всех хотели бы видеть.

— В соцсетях увидел, что живущего в Англии Ильсура Сулейманова сначала пригласили в Уфу, затем лишили его мандата делегата…

— Это все технические вопросы, которыми занимается оргкомитет, и они решаются.

«Конституция» для башкир

— Вы коснулись Стратегии развития башкирского народа. В чем ее суть? Были ли такие проекты ранее?

— Такие проекты ранее были. В 1995 году во время первого Всемирного курултая башкир была принята Программа возрождения и развития башкирского народа. Эта программа неплохо работала с 1995 по 2010 годы. На ее базе работали другие программы, в том числе государственные с финансированием — «Башкиры в Российской Федерации», она довольно успешно функционировала до 2017 года. Но с 2010 по 2019 годы мы работали без программы, без стратегии. В этом году, когда я стал руководителем Всемирного курултая башкир, мы решили разработать Стратегию развития башкирского народа. Конечно, разработка нашей программы была начата позже, чем Стратегия развития татарского народа. Я ознакомился с ней, когда в Уфе был Василь Шайхразиев (вице-премьер Татарстана, глава Национального совета «Милли Шура», — прим. ред.), она мне показалась интересной. Мы изучили опыт многих подобных программ и решили, что Стратегию развития должен делать сам народ. Поэтому мы на вооружение взяли модель исламской конституции, когда народ сам готовит предложения своих стратегий, экспертный совет оценивает их и из нескольких стратегий принимается одна. Мы запустили отдельный сайт, куда принимались предложения от всех башкир, проживающих в населенных пунктах Башкортостана, в регионах России и за рубежом. Собрали около 400 предложений, 15 стратегий были вполне готовы. Из них мы выбрали одну, на ее основе принимаем свой вариант. В процессе принимают участие эксперты и разработчики тех 14 стратегий, которых мы пригласили.

— Это какие-то ученые, политики или простые люди?

— Там есть и простые граждане, и доктора наук, и кандидаты. Собрался разношерстный коллектив единомышленников, получилось демократичное сообщество. Попытались в Стратегии охватить все направления — молодежь, экономика, культура. В социальных сетях поступило предложение включить эксперта по религии, и мы включили представителя Духовного управления мусульман Республики Башкортостан. Религия тоже играет важную роль в нашей жизни. Теперь группа работает, я стараюсь не вмешиваться в их деятельность.

Фото tatar-congress.org

Разработка нашей программы была начата позже, чем Стратегия развития татарского народа. Я ознакомился с ней, когда в Уфе был Василь Шайхразиев, она мне показалась интересной.Мы изучили опыт многих подобных программ и решили, что Стратегию развития должен делать сам народ

— Слышал претензии, что идет политизация культурологической тематики.

— Политизации никакой нет. Тема культурологии очень обширна и требует немалого внимания. И проблемы такой не существует.

— Кто эту Стратегию будет осуществлять?

— Сначала Стратегию нужно принять на Всемирном курултае башкир. Мы ее будем рассматривать. Курултай — это большой форум башкирского народа, на котором будут собраны лучшие умы. Уверен, что будут еще дополнения, предложения. После курултая документ будем дальше совершенствовать, потому что на форуме поступят еще предложения. И к концу 2019 года, наверное, окончательный вариант сможем предложить.

— В чем будет отличие от Стратегии развития татарского народа?

— Основные направления, наверное, будут одинаковы. Но наше отличие в том, что в разработке стратегии мы пошли от простого народа, видения простых людей. У нас Стратегию разрабатывал не какой-то отдельный институт. Документ получился небольшим по объему — 10—15 страниц. Считаем, что Стратегия должна быть достаточно короткой, емкой и мобильной. По структуре она у нас модульная. И на ее основе должны разрабатываться программы, которые будут отвечать веяниям времени.

В одной упряжке с властями

— Поддерживаете ли вы контакты с другими башкирскими общественными организациями — «Башкорт», Конгресс башкирского народа и другими?

— Всемирный курултай башкир во всех районах и регионах держит контакт со всеми здоровыми силами, которые хотят участвовать в разработке Стратегии. Мы открыты для всех здоровых сил, которые работают на сохранение и развитие башкирского народа, языка, культуры. У нас в ВКБ идет процесс омоложения аппарата, исполкома. В процессе подготовки Стратегии мы поняли, что сегодня у нас идет переломный момент. Мы должны омолодить свои ряды и собрать здоровые силы, чтобы жить в XXI веке. И методы должны быть современными, научно обоснованными, с применением цифровых технологий. И мы стараемся привлекать такую молодежь. Те методы, которые были актуальны в 1990-е годы (уличные акции, митинги), теперь отходят на второй план. Сегодня будущее — за современными, умными, грамотными молодыми людьми. И очень много такой молодежи к нам идет.

— При этом звучат претензии, что ВКБ чересчур лоялен к властям, зависим от региональных элит…

— Считаю, что сегодняшний курс нынешнего руководства республики правильный. Направления работы республиканской власти и Всемирного курултая башкир совпадают, мы движемся в одном направлении к общим целям. Сегодня мы чувствуем понимание и поддержку с их стороны. Почему мы не должны сотрудничать с ними?

— Вы стояли у истоков башкирского молодежного движения. Что сейчас с Союзом башкирской молодежи?

— В Челябинской и Свердловской областях, других регионах структуры союзы башкирской молодежи живы, работают. Я был лидером и одним из создателей Союза башкирской молодежи. Это были яркие годы работы при его создании. Каждая организация — как живой организм: рождается, растет, становится зрелой и уходит в историю. СБМ тоже пережил эти процессы: в 1990—2000-е годы он был очень нужен, отвечал требованиям молодежи. А сегодня появилось много других молодежных организаций, который работают в том же направлении. Сохранилась преемственность, главное, чтоб дело организации жило.

Фото polit.ru

В процессе подготовки Стратегии мы поняли, что сегодня у нас идет переломный момент. Мы должны омолодить свои ряды и собрать здоровые силы, чтобы жить в XXI веке. И методы должны быть современными, научно обоснованными, с применением цифровых технологий. И мы стараемся привлекать такую молодежь

— Использовались ли активисты СБМ для разгона митингов?



— Я вам отвечу так: активисты Союза башкирской молодежи сами всегда выступали организаторами всяких митингов и прочих выступлений. И они сами нередко были объектом разгона. Я не помню, чтоб их как-то использовали.

Татарские братья

— На прошлой неделе Табрис Яруллин ушел с должностей зампреда исполкома Всемирного конгресса татар и главы Всемирного форума татарской молодежи. Как вы считаете, с чем связан такой неожиданный уход парня?



— С Табрисом я познакомился в этом году, когда Конгресс татар совершил визит в наш офис в Уфе. Второй раз с ним общался в Казани, когда мы в марте проводили Курултай башкир в Татарстане. Его уход, вероятно, связан с ротацией кадров. Вообще, молодежь приходит, растет, расправляет крылья и движется дальше — это естественный процесс. Активная молодежь, занятая в общественных организациях, работающая с населением, молодым поколением, приобретает большой опыт и в будущем имеет большой успех. Во всяком случае у нас в республике это так.

— В Уфу не хотите его пригласить?

— У нас своей талантливой молодежи хватает.

— А с его преемницей Ленарией Муслюмовой знакомы?

— Тоже знаком с ней. Девушка очень красивая и очень приятная. Надеюсь, с ней организация будет успешно развиваться дальше.



— Острым остается вопрос жителей северо-западных районов Башкирии — татары они или башкиры. Члены ВКБ участвуют в подготовке учебника по северо-западному диалекту башкирского языка. Это вызывает неприятие со стороны татарских организаций. Как решается проблема?

— Кем себя признавать — личное дело каждого. Кем бы ни старались человека назвать — башкиром, татарином, чувашем, — он останется тем, кем был рожден и кем себя ощущает. Тем башкирам, которые живут в северо-западных районах (и их северо-западный диалект признан учеными), мы должны давать возможность изучать язык и историю. Естественно, это не будет навязываться татарам или еще кому-то, все по желанию. Тем более по нынешним законам изучение и преподавание родных языков - дело добровольное.

— При этом татарские общественники Башкирии и в Казани считают, что там живут именно татары, говорящие на татарском языке.

— Все могут по-своему считать. Самое главное — ощущение этих людей, кто живет в той части республики.

Фото rcntrb.com

Кем себя признавать — личное дело каждого. Кем бы ни старались человека назвать — башкиром, татарином, чувашем, — он останется тем, кем был рожден и кем себя ощущает

— Опять же, татары жалуются, что на Шежере-байрамы в западных районах не допускают татарских общественников и татарских историков. Нет ли здесь навязывания лишь одного взгляда — что жители этих мест башкиры, а не татары?

— Я бывал на Шежере-байрамах в Краснокамском районе. Там были представлены шежере (родословные) татарских, башкирских, удмуртских и марийских семей. Недавно был в Татышлинском районе — то же самое. У нас Шежере-байрам — это праздник, не политическое мероприятие. И в нем участвуют и русские, и украинские, и марийские семьи. Они составляют свою родословную, ищут свои корни. Мероприятие очень хорошее, интернациональное. Здесь нет никакого навязывания. Все зависит от подготовки, исследования своих генологических корней.

— И приезжают ли туда татарские и удмуртские историки, общественники?

— Конечно, они там бывают.

Шульган-Таш и ЮНЕСКО

— Данир Ахмадеевич, вы занимаетесь проектом «Пещера Шульган-Таш — Земля Урал-Батыра». Когда его включат в список ЮНЕСКО?

— С 7 по 9 июня там в Бурзянском районе проходил симпозиум, в котором участвовали специалисты из Франции, Андорры, городов России — около 30 ученых. Все они согласились, что все мероприятия в рамках включения комплекса в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО очень правильные и своевременные: организация систем безопасности, мониторинга микроклимата в пещере, строительство музейного комплекса. Открылась международная выставка «Пещера Шульган-Таш» во Франции. До марта 2020 года она будет экспонироваться во Франции и Испании. Это говорит об уникальности Каповой пещеры, что признает международная общественность. Сейчас номинационное досье находится на завершающем этапе. Вместе с окончанием строительства музейного комплекса и созданием научного центра мы представим досье в Центр Всемирного наследия ЮНЕСКО. У него есть большие шансы быть включенным в Список ЮНЕСКО.

— Когда комплекс планируется достроить?

— К концу 2020 года. Стоимость проекта — 380 млн рублей.

— Звучала такая фраза, что этот комплекс «будет круче, чем Болгар в Татарстане».

— Круче или не круче — понятие относительное. Наш музейный центр создается при научной консультации специалистов из Шове и Ласко (Франция), Альтамиры (Испания). Главным научным консультантом по экспозициям является генеральный директор музея Альтамира Пилар Фатас (Pilar Fatás). Поэтому объект получится очень интересным — это будет научно-культурный центр с конференц-залом на 150 мест, лабораториями для изучения пещеры, хранилищами, детским научным центром (что тоже актуально), современным кафе, экспозициями, 3D-копиями рисунков пещеры, большим амфитеатром для проведения массовых мероприятий. Так что он станет хорошим местом притяжения.

turisticum.ru

Сейчас номинационное досье находится на завершающем этапе. Вместе с окончанием строительства музейного комплекса и созданием научного центра мы представим досье в Центр Всемирного наследия ЮНЕСКО. У него есть большие шансы быть включенным в Список ЮНЕСКО

— На какое количество туристов рассчитываете?

— Чем больше, тем лучше. Рассчитываем на 150—250 тысяч человек в год — когда комплекс достроят, создадут всю современную инфраструктуру (дорога, газификация, заправки). Музей является якорным проектом государства для сохранения наследия и развития туризма. Задача бизнеса, местного населения — организация современных отелей, кафе, ресторанов для обслуживания.

Тимур Рахматуллин