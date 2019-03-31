Башкирский «кустэнэс» для Казани: «Первая Республика», зажигательный «Аргымак» и спорные вопросы переписи

Как в Татарстане отмечали 100-летие соседней республики и готовились к Всемирному курултаю башкир

Фото: Тимур Рахматуллин

Накануне в Казани высадился представительный десант из Уфы. Гости из соседней республики приехали на собрание общественной башкирской организации Татарстана. Поводов для встречи было два — 100-летие Башкортостана и предстоящий V Всемирный курултай башкир. В качестве гостинцев уфимцы привезли с собой ленту «Первая Республика» и рок-группу «Аргымак». О казанской премьере фильма, плясках под курай, неучтенных в переписях башкирах и шутках по поводу вариаций на тему «Без булдырабыз» — в репортаже «Реального времени».

«Многие люди, показанные в фильме, объединяют две республики»

В субботу Дом дружбы народов Татарстана превратился в небольшой филиал Башкирии. При входе в здание гостей встречали парень в башкирской одежде с кураем и девушка, с улыбкой приветствующая «Һаумыһығыҙ!» («Здравствуйте!»). Башкирская речь, как и башкирская музыка, звучала целый день. Многие гости, этнические башкиры, ныне живущие в Казани и других городах РТ, пришли в национальных нарядах. Около концертного зала были организованы выставки книг издательства «Китап», журнала «Ватандаш», традиционных женских и мужских украшений, башкирских музыкальных инструментов.

Гвоздем программы стал показ фильма Булата Юсупова «Первая Республика», посвященного первым десятилетиям формирования культуры и науки молодого Башкортостана. Картину в Казань привезла Рушанна Бабич — народный артист РБ, депутат Госсобрания-Курултая РБ. Сама она сыграла в ленте театральную актрису Зайтуну Бикбулатову. К слову, в прошлом году режиссер фильма давал интервью «Реальному времени» о своем творческом детище. Рецензия на историческую драму выходила в нашем издании в марте 2019 года.

— Этим фильмом мы отдавали дань памяти тем деятелям, которые основали театры, музеи, библиотеки, газету «Башкортостан», — рассказывает Бабич. — Актеры и актрисы со всей республики объединялись на съемочной площадке, чтобы оставить память о великих людях. У того народа, который чтит память своих предков, есть будущее. Многие люди, показанные в фильме, объединяют две республики — Башкортостан и Татарстан.

Гвоздем программы стал показ фильма Булата Юсупова «Первая Республика», посвященного первым десятилетиям формирования культуры и науки молодого Башкортостана



Надо сказать, что «Первая Республика» не оставила никого равнодушным. Уже после премьеры в Уфе картина получила массу позитивных отзывов. Хотя в соцсетях высказывались претензии к отдельным деталям: поднятие бокалов, использование арабской вязи, кириллицы и латиницы в надписях (к слову, тема литературного башкирского языка тоже поднималась в фильме), чересчур положительные персонажи. Но когда в зале ДДН РТ пошли титры фильма и включили свет, зрители аплодировали создателям фильма стоя и буквально со слезами на глазах.

«Речь идет о переходе на другую национальность 250 тысяч башкир»

Официальная часть собрания началась с «гимна башкирского народа» (как представил его председатель исполкома Всемирного курултая башкир Данир Гайнуллин) — мелодии «Уралым», которую на кураях исполнили глава Курултая башкир РТ Гали Хасанов и фронтмен рок-группы «Аргымак» Ринат Рамазанов. Были также и профильные чиновники из Уфы и Казани — начальник Управления по государственной охране объектов культурного наследия Башкортостана Ильгам Фаткуллин, руководитель исполкома Всемирного конгресса татар РТ Ринат Закиров и начальник управления по реализации национальной политики департамента президента РТ по вопросам внутренней политики Данил Мустафин.

Поздравления, теплые слова (которые чаще всего сводились к дружбе, братству и сотрудничеству), приветственные речи (от имени врио главы РБ Радия Хабирова, спикера Госсобрания Башкирии Константина Толкачева), обмены подарками (чак-чак, башкирский мед, печатные издания), награждения — и здесь были все атрибуты любого официального торжества. Присутствовали и шутки по поводу девиза татарстанских властей «Без булдырабыз» («Мы можем») и лозунга Хабирова «Беҙ яҡшыраҡ булдырабыҙ» («Мы можем лучше»).

Одним из любопытных выступлений стала речь уфимского историка Нурислама Калмантаева, который затронул болезненную тему — башкир, проживающих в восточных районах Татарстана. Этот вопрос, как известно, вызывает множество споров.

Сегодня, по словам спикера, башкирские деревни есть в Бугульминском, Лениногорском, Альметьевском, Бавлинском, Ютазинском, Азнакаевском, Тукаевском, Мензелинском районах

— Утрата башкирской идентичности произошла не у десятков и сотен индивидов, — отметил Калмантаев. — Речь идет о переходе в другую национальность (вероятно, татарскую, — прим. ред.) около 250 тысяч башкир. Проводившиеся в Российской империи в XVIII—XX веках учеты населения («ревизские сказки») фиксировали множество сел с башкирским населением в Мензелинском, Бугульминском уездах, а также в части Елабужского и Сарапульского уездов. Часть этих сел в этническом отношении были смешанными — башкиро-тептярскими, башкиро-тептяро-мишарскими. Однако вплоть до XX века в них преобладали башкиры.

Сегодня, по словам спикера, башкирские деревни есть в Бугульминском, Лениногорском, Альметьевском, Бавлинском, Ютазинском, Азнакаевском, Тукаевском, Мензелинском районах.

Позже корреспондент «Реального времени» уточнил у историка, насколько достоверны эти сведения. Ученый ответил, что его слова подтверждаются множеством архивных документов и даже записями иностранных исследователей. Более того, он не боится, что его заявления могут вызвать гневную реакцию у представителей татарского населения. По его мнению, татары для башкир зачастую выступали духовными учителями — муллами, муфтиями, ишанами. Башкиры, в свою очередь, были отважными воинами и своей храбростью воодушевляли на подвиги татарских джигитов. И двум братским народам делить нечего, им нужно только дружить и объединять усилия.

Как сообщил Гали Хасанов, на сегодняшний день в Татарстане насчитывается более 13 тысяч башкир.

«Традиционное исполнительство мы сохраняем в течение всего концерта»

Еще одним «кустэнэсом» (гостинцем), который привезли делегаты из Уфы, была группа «Аргымак», исполняющая песни в стиле этно-рок. Коллектив имеет множество наград и становится все более популярным в России и за рубежом. На днях музыканты из Уфы завоевали гран-при международного этно-фестиваля «Вселенная кочевников», который проходил в Эр-Рияде. Зажигательное выступление башкирских парней в Казани не оставило равнодушным даже дам в возрасте, которые уже с первых аккордов пустились в пляс. Через полчаса на импровизированном танцполе отплясывали уже парни и девушки, не смог усидеть в кресле и Данир Гайнуллин, который тоже вышел танцевать.

Еще одним «кустэнэсом» (гостинцем), который привезли делегаты из Уфы, была группа «Аргымак», исполняющая песни в стиле этно-рок

Надо отметить, что в репертуаре группы присутствуют как современные композиции, так и старинные народные песни, мунаджаты (религиозные песнопения), кубаиры (поэтические сказы под аккомпанемент). Древние мелодии музыканты перекладывают на современный лад. Использование рок-инструментов наряду с традиционными башкирскими (курай, кубыз, думбыра и другие) и применение узляу (горловое пение) делают их музыку понятной как молодежи, так и людям старшего поколения.

Как позже признался корреспонденту «Реального времени» Ринат Рамазанов, через свои концерты он приобщает зрителя к общеисламским ценностям и традиционной башкирской культуре.

— Сцена — прекрасный инструмент для положительного влияния на общество, — отмечает Рамазанов. — Когда ты любишь свою родину, свой народ, религию, чтишь своих предков, батыров, то должен выражать им благодарность. Когда находишь духовную связь со своим прошлым, пытаешься раскрыть свой потенциал, Аллах тебе помогает. Мы создаем ворота для молодежи к национальной культуре. Именно традиционное исполнительство мы сохраняем в течение всего концерта.

После концерта участники встречи снова вернулись к серьезным разговорам. Заслушав доклады актива общественной организации, они выбрали делегатов на предстоящий V Всемирный курултай башкир, который пройдет в Уфе в конце июня. В этот же день они посетили могилу балерины, народного артиста РБ и РТ Нинель Юлтыевой, похороненной в Казани. Кстати, эта танцовщица тоже присутствует в «Первой Республике» — юной девочкой, у которой репрессировали отца (писателя Даута Юлтыя).

Подобные собрания в преддверии уфимского общенационального конгресса Исполком ВКБ проводит и в других регионах России, где компактно проживают башкиры. Например, в апреле уфимский десант высадится в Челябинске.

1 / 90 Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин

Тимур Рахматуллин