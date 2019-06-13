Галимова: «Татнефть» может продать технологии для разработки месторождений в Узбекистан

Узбекистан рассматривает проект «Татнефти» по шинному производству в своей стране как один из флагманских для отношений с Татарстаном.

Помимо участия «Татнефти» в управлении местного завода шин перспективным направлением сотрудничества республик может стать использование технологий «Татнефти» при разработке месторождений в Узбекистане, эти вопросы обсуждались сегодня на встрече президента РТ Рустама Минниханова и посла Узбекистана в Российской Федерации Ботиржона Асадова, отчиталась на брифинге в Кабинете министров РТ официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова.



«Сейчас компания плотно сотрудничает и ведет переговоры с Узбекистаном, в ближайшее время ожидается уже какая-то ясность», — пояснила она. Галимова заявила, что в 2018 году Татарстан более чем на половину нарастил внешнеторговый оборот с Узбекистаном — до 146 млн долларов.



«Однако эти цифры, по убеждению Рустама Нургалиевича, не предел, он предложил усилить эту работу, более детально проанализировать востребованную номенклатуру и делать уже акцент на нее», — объяснила она.



«По линии туризма в ходе встречи прозвучала идея увеличить количество авиарейсов в Узбекистан, в частности, как вариант рассмотреть дополнительный порт для прибытия, помимо уже существующих», — пояснила она, отметив, что на встрече присутствовал председатель Государственного комитета РТ по туризму Сергей Иванов, который и займется проработкой вопроса.



По словам Галимовой, сегодня вечером церемонию открытия генконсульства Узбекистана в здании «Сувар Плазы» посетит президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, который уже подтвердил свое участие.



Представитель Кремля добавила, что осенью 2019 года делегация республики во главе с Рустамом Миннихановым также планирует посетить Узбекистан с ответным визитом.