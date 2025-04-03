Российские военные освободили населенные пункты Веселое и Лобковое в ДНР
Минобороны России сообщило об освобождении населенных пунктов Веселое и Лобковое в Донецкой Народной Республике.
— Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Веселое Донецкой Народной Республики. В результате решительных действий подразделений группировки войск «Днепр» освобожден населенный пункт Лобковое Запорожской области, — говорится в сводке министерства.
Накануне российские военные освободили населенный пункт Красное Первое в Харьковской области.
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