Житель Зеленодольска предстанет перед судом за уклонение от призыва в армию

Фото: Максим Платонов

В Татарстане завершено расследование дела против 20-летнего жителя Зеленодольска, который уклонился от призыва на военную службу. Ему предъявлено обвинение по статье 328 УК РФ. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления Следкома России по Татарстану.

Следствие установило, что в 2024 году парень должен был отправиться в армию, но, получив повестку, не явился в назначенный срок. Он не предоставил информацию об уважительных причинах своего отсутствия и скрылся от сотрудников военкомата.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Молодой человек признал свою вину. Теперь дело с собранными доказательствами направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.

Анастасия Фартыгина