Глава цеха Казанского порохового завода получил 8 лет тюрьмы за взятку
В Вахитовском районе Казани суд вынес приговор руководителю одного из цехов Казанского порохового завода. Его осудили на 8 лет лишения свободы за получение взятки. Об этом сообщили в управлении ФСБ России по Татарстану.
По версии следствия, обвиняемый получил взятку за оформление документов с недостоверной информацией о выполненных работах.
— Он был причастен к получению взятки за беспрепятственное принятие им исполнительной документации по договорам на оказание услуг заводу с завышенными объемами выполненных работ, — говорится в сообщении ФСБ.
Суд признал его виновным и назначил штраф в размере 5,5 млн рублей. Кроме того, ему запретили занимать должности, связанные с административными полномочиями, в государственных и муниципальных учреждениях на срок 8 лет.
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