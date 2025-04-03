Глава цеха Казанского порохового завода получил 8 лет тюрьмы за взятку

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В Вахитовском районе Казани суд вынес приговор руководителю одного из цехов Казанского порохового завода. Его осудили на 8 лет лишения свободы за получение взятки. Об этом сообщили в управлении ФСБ России по Татарстану.

По версии следствия, обвиняемый получил взятку за оформление документов с недостоверной информацией о выполненных работах.

— Он был причастен к получению взятки за беспрепятственное принятие им исполнительной документации по договорам на оказание услуг заводу с завышенными объемами выполненных работ, — говорится в сообщении ФСБ.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Суд признал его виновным и назначил штраф в размере 5,5 млн рублей. Кроме того, ему запретили занимать должности, связанные с административными полномочиями, в государственных и муниципальных учреждениях на срок 8 лет.



Анастасия Фартыгина