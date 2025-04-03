В России за сутки потушено 16 пожаров, в Татарстане — 16 возгораний

Фото: Артем Гафаров

За прошедшие сутки на территории России было ликвидировано 16 лесных пожаров. Огонь удалось потушить в Забайкальском крае, Тыве, Бурятии, и ЮГРА, сообщили в пресс-службе ФБУ «Авиалесоохрана».

В настоящее время проводятся работы по тушению 23 лесных пожаров в 4 регионах. В ликвидации возгораний задействовано 585 человек и 120 единиц техники. Авиационный мониторинг осуществляют три воздушных судна.

Несмотря на продолжающиеся работы, режим чрезвычайной ситуации в стране не введен. Однако особый противопожарный режим действует в 11 регионах, а пожароопасный сезон объявлен в 56 субъектах России.

В Татарстане подразделения Государственной противопожарной службы 16 раз выезжали на тушение пожаров, из которых пять произошли в жилом секторе. Также было зафиксировано 28 выездов по ложным вызовам и семь выездов для взаимодействия с другими службами. Четыре раза пожарные привлекались для ликвидации последствий ДТП.

На водных объектах республики зафиксировали одно происшествие.



Анастасия Фартыгина