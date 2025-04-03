Набиуллина оценила инновации Татарстана и обсудила защиту инвесторов в криптовалюту

Эльвира Набиуллина, председатель Банка России, подчеркнула активность Татарстана в сфере инноваций. Это заявление прозвучало на заседании рабочей группы Госдумы, занимающейся подготовкой отчета о денежно-кредитной политике на 2024 год.

Депутат от Татарстана Айрат Фаррахов поднял важный вопрос о создании экспериментального правового режима для криптообменников в республике. Он предложил обсудить, как можно улучшить условия для этих финансовых инструментов.

Реальное время / realnoevremya.ru

Набиуллина согласилась с тем, что Татарстан действительно проявляет активность в области инноваций.

— Дело в том, что очень многие люди теряли деньги на криптовалюте, и на данный момент нам нужно защитить тех, кто вкладывает в это свои последние сбережения, не понимая рисков, — заявила глава ЦБ.

Накануне Набиуллина представила годовой отчет перед комитетами Госдумы, озвучив важные прогнозы и инициативы. Она уточнила, что средняя ключевая ставка ЦБ в 2025 году, по ее расчетам, будет находиться на нижней границе прогноза в 19—22%. Набиуллина также подчеркнула, что текущее укрепление рубля, если оно станет устойчивым, поможет снизить инфляцию.

Анастасия Фартыгина