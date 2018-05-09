Афонин Андрей Геннадьевич
Общая информация
Родился 19 октября 1971 года в г. Казань.
Образование:
1993 год — Казанский государственный финансово-экономический институт
Трудовая деятельность:
В 1993 — 1995 гг. — старший экономист отдела кредитования предприятий торговли и легкой промышленности АО «Татсоцбанк».
В 1995 — 1998 гг. — заместитель директора филиала АКБ «Заречье».
В 1998 — 2015 гг. — занимался предпринимательской деятельностью, совмещая ее с научной и преподавательской деятельностью.
С 2015 г. — генеральный директор НО «Фонд поддержки предпринимательства Республики Татарстан».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420021, РТ, г. Казань, ул. Московская, 55
- Телефон: (843) 524-90-90
- Email: info@fpprt.ru
- Сайт: http://fpprt.ru
Дата последнего обновления: 09.05.2018