Афонин Андрей Геннадьевич

Фото: Максим Платонов

Общая информация

Родился 19 октября 1971 года в г. Казань.

Образование:

1993 год — Казанский государственный финансово-экономический институт

Трудовая деятельность:



В 1993 — 1995 гг. — старший экономист отдела кредитования предприятий торговли и легкой промышленности АО «Татсоцбанк».

В 1995 — 1998 гг. — заместитель директора филиала АКБ «Заречье».

В 1998 — 2015 гг. — занимался предпринимательской деятельностью, совмещая ее с научной и преподавательской деятельностью.



С 2015 г. — генеральный директор НО «Фонд поддержки предпринимательства Республики Татарстан».

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