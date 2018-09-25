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Народное собрание Дагестана одобрило кандидатуру Здунова на пост главы правительства республики

11:34, 25.09.2018
Народное собрание Дагестана одобрило кандидатуру Здунова на пост главы правительства республики
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Народное собрание Дагестана сегодня утвердило кандидатуру врио председателя правительства республики Артема Здунова на пост главы правительства региона.

За кандидатуру Здунова на должность премьер-министра проголосовали 75 депутатов из 77 присутствовавших на сессии, передает ТАСС.

Ранее избранный 9 сентября глава Дагестана Владимир Васильев внес на рассмотрение Народного собрания республики кандидатуру Артема Здунова на пост главы правительства.

До этого Здунов возглавлял Минэкономики Татарстана. Однако в феврале этого года он был назначен на пост главы правительства Дагестана после коррупционного скандала с чиновниками республики. Позже Здунов уволил еще семерых госслужащих.

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