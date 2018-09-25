Народное собрание Дагестана одобрило кандидатуру Здунова на пост главы правительства республики

Народное собрание Дагестана сегодня утвердило кандидатуру врио председателя правительства республики Артема Здунова на пост главы правительства региона.

За кандидатуру Здунова на должность премьер-министра проголосовали 75 депутатов из 77 присутствовавших на сессии, передает ТАСС.



Ранее избранный 9 сентября глава Дагестана Владимир Васильев внес на рассмотрение Народного собрания республики кандидатуру Артема Здунова на пост главы правительства.

До этого Здунов возглавлял Минэкономики Татарстана. Однако в феврале этого года он был назначен на пост главы правительства Дагестана после коррупционного скандала с чиновниками республики. Позже Здунов уволил еще семерых госслужащих.