Здунов Артем Алексеевич

Фото: Олег Тихонов

Общая информация

Родился 18 мая 1978 года в Казани.

Образование:

2000 г. — Казанский финансово-экономический институт

2009 г. -Университет Кембриджа, международный бизнес-сертификат по английскому языку

2011 г. ФГБОУ «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» (Магистр государственно-общественного управления)

2012 г. ФГБОУ «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» (Управление инновационным развитием отраслей и регионов)

2012 г. ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» (Современные методы планирования и организации управленческой деятельности на государственной службе)

2013 г. Российская государственная академия интеллектуальной собственности (Основы интеллектуальной собственности)

2015 г. Московская школа управления Сколково и Казанский (Приволжский) федеральный университет (Эффективное управление: Стратегия. Действия. Результаты)

2015-2016 г. Лондонская школа Бизнеса, АНО ДПО «Корпоративный университет Сбербанка (Программа развития руководителей высшего звена)

2016 г. Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (Программа «Управленческое мастерство: развитие региональных команд»)

2017 г. Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайных ситуаций РТ по программе «Руководители гражданской обороны организации»;

Московская школа управления «Сколково» по программе «Модель управления стратегическими проектами РТ»;

ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ» по программе «Применение гибких методов управления проектами в органах власти РФ»;

Американская бизнес-ассоциация русскоязычных профессионалов (AmBAR) образовательная программа «Курс прорывного лидерства»

Трудовая деятельность:



2000 — 2001 гг. — специалист по страхованию, внутренний аудитор ОАСО «Промышленная страховая компания».



В 2001 — 2004 гг. — учеба в аспирантуре Казанского финансово-экономического института.

2004 — 2006 гг. — преподаватель на кафедре макроэкономики и экономической теории Казанского финансово-экономического института.



2006 — 2010 гг. — заместитель директора по науке ГУ «Центр перспективных экономических исследований Академии наук Республики Татарстан».



2010 — 2014 гг. — заместитель министра экономики Республики Татарстан.

2014 — 2018 гг. — министр экономики РТ.

С 8 февраля 2018 г. — премьер-министр Республики Дагестан.

Заслуженный экономист РТ (2017 г.). Кандидат экономических наук (2005 г.).

Победитель конкурса Академии наук Республики Татарстан «Лучший ученый 2009 года», медалью РТ «За доблестный труд» (2018 г.).

Дата последнего обновления: