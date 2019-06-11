Вносящий хаос: как циничный доктор из сериала поднял престиж профессии врача
Юбилею Хью Лори посвящается
Сегодня исполняется 60 лет популярному британскому актеру Хью Лори. В России он известен благодаря главной роли в американском сериале «Доктор Хаус». В каждой серии незаурядный врач, как опытный сыщик, разматывает клубок симптомов, с которыми в клинику обратился очередной пациент, и в итоге четко ставит правильный диагноз. И кто, если не медик, сможет оценить этот сериал по достоинству? Главврач многопрофильной клиники «Реабилитация» (Нижнекамск) Гали Хасанов в колонке «Реального времени» делится своим мнением о медицинском детективе.
Яркий образ доктора
Оговорюсь сразу — сериал «Доктор Хаус» не смотрел полностью, сезон за сезоном. Смотрел лишь изредка отдельные серии. Совершенно нет времени смотреть телевизор ввиду административной и врачебной работы, дежурств. Плюс общественная деятельность (автор возглавляет «Курултай башкир Республики Татарстан», — прим. ред.) тоже отнимает немало времени. Однако в редкие свободные минуты удавалось расслабиться, сесть перед экраном…
И мне, как врачу, подобные картины по-своему интересны. Сериал захватывающий, нестандартный. И особый интерес у меня вызывает то, что медицинская тематика представлена на протяжении всего сериала. Чтоб столь увлекательно рассказать о специфической работе врача, нужен огромный талант наряду с кропотливой работой режиссера, сценариста, оператора, актеров. И логическая завершенность каждой серии, неповторимый сюжет делает сериал удобным для просмотра отдельных эпизодов.
Исполнитель главной роли Хью Лори играет замечательно, блестяще! Образ доктора Хауса получился ярким, необычным, запоминающимся! И ему, как и многим другим актерам, выражаясь словами Станиславского, я «верю». Грегори Хаус с экрана ТВ заставляет нас переживать, возмущаться, удивляться, смеяться и восхищаться.
Что не так в отношениях?
Взаимоотношения в сериале «Доктор Хаус» представлены как неуважительные к сотрудникам и в какой-то мере к пациентам: где-то с элементами иронии, юмора, сарказма. Образ доктора Хауса циничен, он не любит общаться с пациентами, в какой-то степени он мизантроп. Но при этом доктор Хаус показан как хороший диагност в больнице, профессионал с аналитическим умом, к которому обращаются при сложных ситуациях, смотря сквозь пальцы на некоторые его «странности».
Повлиял ли он на жизнь врачей или на отношения с пациентами? Переносили ли какие-то находки доктора из сериала в свою деятельность и жизнь? Вряд ли! Это ведь художественный фильм, и многие вещи там показаны для красочности картинки, сочности сюжета, не более. Это понимают как американские врачи, так и российские.
Даже если рассмотреть главного героя, Грегори Хаус представляет собой образ врача-циника. В своей жизни я подобных не встречал. Ежедневное соприкосновение с чужой болью, болезнью, пациентами, которые ищут помощи у доктора, конечно, требуют от врача сострадания, умения помочь не только профессионально, но и психологически!
Что касается его излюбленной фразы главного героя «Все лгут» (Everybody lies), тут существует много случаев — как со стороны пациента, так и врача. В сериале Хаус чаще работает с больными, которые скрывают от специалиста отдельные симптомы или недоговаривают важные вещи, которые могли бы внести ясность при установлении диагноза. Если говорить о медицине, то «ложь во спасение» в каких-то конкретных случаях может на некоторое время быть обнадеживающим средством: слова врача могут вдохнуть силы в пациента, дать веру в выздоровление. А чувства отчаяния, страха, тревоги, напротив, могут ухудшить состояние больного. Поэтому в каждом индивидуальном случае мы всегда подходим очень осторожно и тонко!
По своей работе и деятельности моих коллег могу сказать, что во врачебной среде нашей больницы ирония над пациентом не имеет место. Да, мы можем шутить с ними, мы же все люди, но уважительное отношение — это обязательное условие нашей работы!
Наша служба и опасна, и трудна
Грегори Хаус — разносторонне развитая личность, он уникальный человек, принимает нестандартные решения, которые в конечном итоге оказываются верными. Неординарные врачи-гении, конечно же, есть в медицинской сфере. Талантливых докторов от Бога достаточно много, для них врач — не просто профессия, а призвание, как бы пафосно это ни звучало. При этом я бы не сказал, что встречал бунтарей, вносящих хаос, — это не в нашей практике! Конечно, споры профессионалов бывают, каждый доктор может отстаивать свою точку зрения, опираясь на знания и опыт. Мы стараемся найти решение, прийти к общему мнению, можем собрать консилиум врачей.
Сериал, конечно, по-своему реалистичный, привлекают внимание многие интересные моменты, особенно психологические, но в любом случае следует понимать, что это художественный фильм. Я бы не стал сравнивать показанное в сериале с медицинской сферой в стране. У нас разные реалии, разный менталитет, разные люди. Но в целом мы все, доктора мира, спасаем людей, лечим их, вся наша работа, вся наша жизнь посвящена этому!
Вообще, показываемые в сериале отношения и методы — редкость для нашей страны. Мы стремимся, чтобы команда врачей во взаимодействии плотно занималась пациентами, чтоб наши специалисты боролись за продление их жизней. Мы стараемся увеличить трудоспособность людей в соответствии с пенсионным возрастом (вспомним нашумевшую пенсионную реформу). Это наша мечта и наша каждодневная работа!
В целом я рад, что сериал на медицинскую тему пользуется такой популярностью: его смотрят с одинаковым интересом и доктора, и люди, далекие от медицины (хотя с медработниками приходится иметь дело каждому). Сериал повышает престиж профессии врача, уважение и доверие пациента к нему. Считаю, что такие сериалы могут иметь только положительный эффект для наших пациентов. Ведь они видят, как сложна профессия врача, какие могут быть последствия. Это может стать стимулом, чтобы люди не занимались самолечением, а обращались в поликлинику.
Справка
«Доктор Хаус», бэкстейдж: о Принстон-Плэйнсборо, коварном кольце и пробах в туалете
- Вступительная музыкальная тема сериала — «Teardrop» группы Massive Attack — соответственно правам и лицензионным постановлениям не используется при показе в Великобритании, Австралии и Новой Зеландии.
- Здание, используемое для наружных съемок учебного госпиталя Принстон-Плэйнсборо (Princeton-Plainsboro Teaching Hospital), на самом деле является Принстонским университетским клиническим центром Фриста (Princeton University’s Frist Campus Center). Свое название здание получило в честь возглавлявшего большинство в Сенате США Билла Фриста.
Фото ldcp.us
- Пробы Хью Лори на роль доктора Грегори Хауса проходили в туалете отеля в Намибии. Здесь актер репетировал свою роль для фильма «Полет Феникса», и, по его словам, уборная была единственным местом, где было достаточно света.
- Во многих эпизодах можно увидеть доктора Хауса в кроссовках Nike, слушающего iPod-плеер, что, возможно, является примерами внедрения рекламы. Также можно заметить, что любимые компьютерные игры Хауса — Gameboy Advance и Nintendo DS. Games серии Metroid, ездит на мотоцикле CBR1000RR Repsol Replica.
- Создатель сериала Дэвид Шор рассказал в интервью, что характер доктора Хауса частично навеян Шерлоком Холмсом. Среди особенностей, объединяющих обоих персонажей, есть такие как способность прийти к быстрому заключению после кратчайшего осмотра клиента/пациента, использование обоими наркотиков (кокаин у Холмса, викодин у Хауса), а также тот факт, что у обоих персонажей есть только один настоящий друг (Ватсон и Вилсон, соответственно), который призывает рассудочного героя к человечным принципам.
Фото archdesignfoto.com
- Хью Лори часто забывает, что Хаус не женат. В начале некоторых сцен на его левой руке можно заметить обручальное кольцо, но обычно к концу сцены… оно возвращается обратно, на правую руку.
- Хью Лори подвержен приступам депрессии. В такие периоды ему кажется, что он никому не нужен, что даже не достоин той популярности, которую дали ему сериал и роль, в которую он сам многое блестяще привнес.
- В серии «Fidelity» доктор Хауз смотрит телевизор, по экрану которого пробегают титры. Одно из имен — Мэрси Каплан, предположительно, это парикмахер. Мэрси Г. Каплан — один из продюсеров сериала. Забавно! В серии «Control», мужчину, который не может говорить, зовут мистер Ван дер Мир. Гэрт Ван дер Мир — тоже продюсер сериала.
- Аббревиатуру M.D. в названии сериала можно перевести не только как «доктор медицины» (лат. Medicin? Doctor), но и как «психическое расстройство» (англ. Mental disorder). Примечательно, что в Италии расшифровали аббревиатуру в названии телесериала как «терапевтическое отделение» (англ. medical division).
- В телесериале «Клиника» несколько раз делали пародию на Хауса, в частности, в эпизоде «Мой дом» (англ. My House).
- О футболках: в середине третьего сезона Хаус почему-то носит футболку с гербом Российской Федерации.
- Доктор Хаус спародирован Симпсонами в эпизодах Postcards from the Wedge и The Squirt and the Whale. Кстати, «Гриффинам» в одном из последних эпизодов это явно удалось лучше: Хауса там озвучивает лично Хью Лори, в качестве гест-стар, а сцена с его участием обстебывает манеру Доктора с палкой «играть не по правилам».
Фото coub.com
- В 35-й серии псевдопародии на доктора Хату сериала «Интерны» идет речь о Хаусе, пародируется сериал и даже показывается, будто бы сам доктор Хаус выдуман на основе реального завотделением «Интернов» Быкова.
- Украинцы иногда называют его Лікар Григорій Хата.
- Волчанка или системная красная волчанка является системным аутоиммунным заболеванием, в фильме она упоминается так часто, что стала неотъемлемым символом доктора Хауса.
Источник: feedup.ru
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