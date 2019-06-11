Вносящий хаос: как циничный доктор из сериала поднял престиж профессии врача

Юбилею Хью Лори посвящается

Сегодня исполняется 60 лет популярному британскому актеру Хью Лори. В России он известен благодаря главной роли в американском сериале «Доктор Хаус». В каждой серии незаурядный врач, как опытный сыщик, разматывает клубок симптомов, с которыми в клинику обратился очередной пациент, и в итоге четко ставит правильный диагноз. И кто, если не медик, сможет оценить этот сериал по достоинству? Главврач многопрофильной клиники «Реабилитация» (Нижнекамск) Гали Хасанов в колонке «Реального времени» делится своим мнением о медицинском детективе.

Яркий образ доктора

Оговорюсь сразу — сериал «Доктор Хаус» не смотрел полностью, сезон за сезоном. Смотрел лишь изредка отдельные серии. Совершенно нет времени смотреть телевизор ввиду административной и врачебной работы, дежурств. Плюс общественная деятельность (автор возглавляет «Курултай башкир Республики Татарстан», — прим. ред.) тоже отнимает немало времени. Однако в редкие свободные минуты удавалось расслабиться, сесть перед экраном…

И мне, как врачу, подобные картины по-своему интересны. Сериал захватывающий, нестандартный. И особый интерес у меня вызывает то, что медицинская тематика представлена на протяжении всего сериала. Чтоб столь увлекательно рассказать о специфической работе врача, нужен огромный талант наряду с кропотливой работой режиссера, сценариста, оператора, актеров. И логическая завершенность каждой серии, неповторимый сюжет делает сериал удобным для просмотра отдельных эпизодов.

Исполнитель главной роли Хью Лори играет замечательно, блестяще! Образ доктора Хауса получился ярким, необычным, запоминающимся! И ему, как и многим другим актерам, выражаясь словами Станиславского, я «верю». Грегори Хаус с экрана ТВ заставляет нас переживать, возмущаться, удивляться, смеяться и восхищаться.

Что не так в отношениях?

Взаимоотношения в сериале «Доктор Хаус» представлены как неуважительные к сотрудникам и в какой-то мере к пациентам: где-то с элементами иронии, юмора, сарказма. Образ доктора Хауса циничен, он не любит общаться с пациентами, в какой-то степени он мизантроп. Но при этом доктор Хаус показан как хороший диагност в больнице, профессионал с аналитическим умом, к которому обращаются при сложных ситуациях, смотря сквозь пальцы на некоторые его «странности».

Повлиял ли он на жизнь врачей или на отношения с пациентами? Переносили ли какие-то находки доктора из сериала в свою деятельность и жизнь? Вряд ли! Это ведь художественный фильм, и многие вещи там показаны для красочности картинки, сочности сюжета, не более. Это понимают как американские врачи, так и российские.

Даже если рассмотреть главного героя, Грегори Хаус представляет собой образ врача-циника. В своей жизни я подобных не встречал. Ежедневное соприкосновение с чужой болью, болезнью, пациентами, которые ищут помощи у доктора, конечно, требуют от врача сострадания, умения помочь не только профессионально, но и психологически!

Что касается его излюбленной фразы главного героя «Все лгут» (Everybody lies), тут существует много случаев — как со стороны пациента, так и врача. В сериале Хаус чаще работает с больными, которые скрывают от специалиста отдельные симптомы или недоговаривают важные вещи, которые могли бы внести ясность при установлении диагноза. Если говорить о медицине, то «ложь во спасение» в каких-то конкретных случаях может на некоторое время быть обнадеживающим средством: слова врача могут вдохнуть силы в пациента, дать веру в выздоровление. А чувства отчаяния, страха, тревоги, напротив, могут ухудшить состояние больного. Поэтому в каждом индивидуальном случае мы всегда подходим очень осторожно и тонко!

По своей работе и деятельности моих коллег могу сказать, что во врачебной среде нашей больницы ирония над пациентом не имеет место. Да, мы можем шутить с ними, мы же все люди, но уважительное отношение — это обязательное условие нашей работы!

Наша служба и опасна, и трудна

Грегори Хаус — разносторонне развитая личность, он уникальный человек, принимает нестандартные решения, которые в конечном итоге оказываются верными. Неординарные врачи-гении, конечно же, есть в медицинской сфере. Талантливых докторов от Бога достаточно много, для них врач — не просто профессия, а призвание, как бы пафосно это ни звучало. При этом я бы не сказал, что встречал бунтарей, вносящих хаос, — это не в нашей практике! Конечно, споры профессионалов бывают, каждый доктор может отстаивать свою точку зрения, опираясь на знания и опыт. Мы стараемся найти решение, прийти к общему мнению, можем собрать консилиум врачей.

Сериал, конечно, по-своему реалистичный, привлекают внимание многие интересные моменты, особенно психологические, но в любом случае следует понимать, что это художественный фильм. Я бы не стал сравнивать показанное в сериале с медицинской сферой в стране. У нас разные реалии, разный менталитет, разные люди. Но в целом мы все, доктора мира, спасаем людей, лечим их, вся наша работа, вся наша жизнь посвящена этому!

Вообще, показываемые в сериале отношения и методы — редкость для нашей страны. Мы стремимся, чтобы команда врачей во взаимодействии плотно занималась пациентами, чтоб наши специалисты боролись за продление их жизней. Мы стараемся увеличить трудоспособность людей в соответствии с пенсионным возрастом (вспомним нашумевшую пенсионную реформу). Это наша мечта и наша каждодневная работа!

В целом я рад, что сериал на медицинскую тему пользуется такой популярностью: его смотрят с одинаковым интересом и доктора, и люди, далекие от медицины (хотя с медработниками приходится иметь дело каждому). Сериал повышает престиж профессии врача, уважение и доверие пациента к нему. Считаю, что такие сериалы могут иметь только положительный эффект для наших пациентов. Ведь они видят, как сложна профессия врача, какие могут быть последствия. Это может стать стимулом, чтобы люди не занимались самолечением, а обращались в поликлинику.

Гали Хасанов, использованы кадры из сериала с ресурса houseserial.ru