Хасанов Гали Ахтарович
Общая информация
Образование:
1991 г. — Военно-медицинский факультет при Куйбышевском медицинском институте по специальности «лечебное дело»
1983 г. -Сибайское медицинское училище.
Трудовая деятельность:
1983 г. – медбрат хирургического отделения Давлеканской ЦРБ РБ.
1983-1985 гг. — Служба в Армии.
1985 – 1989 гг. – медбрат травматологического отделения ГБ №1, хирургического отделения ГБ №21, кардиобригады Скорой медицинской помощи филиала №2 г. Уфы.
1991 — 2002 гг. — служба в войсковых частях на должности начальника медицинской службы.
С 1993года — по настоящее время — врач кардиолог, врач терапевт (дежурант) по совместительству в ГАУЗ «НЦРМБ»
2002 — 2009 гг. — заведующий отделением узких специалистов поликлиники №1, председатель КЭК.
2009 — по настоящее время — генеральный директор, главный врач, кардиолог, терапевт ООО «ЦММП «Реабилитация»
С 2012 г. Председатель Региональной общественной организации «Курултай башкир Республики Татарстан».
С 1999 г. — Председатель Местной общественной организации «БНКА «Урал».
Ветеран боевых действий.
Врач высшей категории по организации здравоохранения.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Нижнекамск
- Адрес: 423570, г. Нижнекамск, пр. Химиков, дом. 18
- Телефон: 7 (8555) 30-42-44
- Email: gali-nk@mail.ru
Дата последнего обновления: 24.05.2018