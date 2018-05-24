Список персон

Хасанов Гали Ахтарович

Медицина
Хасанов Гали Ахтарович

Общая информация

Образование:

1991 г. — Военно-медицинский факультет при Куйбышевском медицинском институте по специальности «лечебное дело»

1983 г. -Сибайское медицинское училище.

Трудовая деятельность:

1983 г. – медбрат хирургического отделения Давлеканской ЦРБ РБ.

1983-1985 гг. — Служба в Армии.

1985 – 1989 гг. – медбрат травматологического отделения ГБ №1, хирургического отделения ГБ №21, кардиобригады Скорой медицинской помощи филиала №2 г. Уфы.

1991 — 2002 гг. — служба в войсковых частях на должности начальника медицинской службы.

С 1993года — по настоящее время — врач кардиолог, врач терапевт (дежурант) по совместительству в ГАУЗ «НЦРМБ»

2002 — 2009 гг. — заведующий отделением узких специалистов поликлиники №1, председатель КЭК.

2009 — по настоящее время — генеральный директор, главный врач, кардиолог, терапевт ООО «ЦММП «Реабилитация»

С 2012 г. Председатель Региональной общественной организации «Курултай башкир Республики Татарстан».

С 1999 г. — Председатель Местной общественной организации «БНКА «Урал».

Ветеран боевых действий.

Врач высшей категории по организации здравоохранения.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Нижнекамск
  • Адрес: 423570, г. Нижнекамск, пр. Химиков, дом. 18
  • Телефон: 7 (8555) 30-42-44
  • Email: gali-nk@mail.ru

Дата последнего обновления: 24.05.2018

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