Пенсионная реформа
В середине июня 2018 года российское правительство одобрило постепенное повышение пенсионного возраста для женщин до 63 лет и для мужчин до 65 лет. Реформу пенсионной системы, если ее одобрит Госдума, планируется начать с 2019 года, полностью завершить - к 2034-му. Против реформы выступают некоторые парламентские партии (КПРФ и ЛДПР), а также профсоюзы. «Реальное время» подготовило цикл материалов, авторы которых высказываются как за так и категорически против повышения пенсионного возраста, и продолжает следить за пенсионными коллизиями.
- Экономика 07:00 6 «Мы постоянно слышим на заседаниях Саратовской облдумы: «Компетентные органы вами заинтересуются» Нужно не только снижать пенсионный возраст, но и укорачивать рабочую неделю и рабочий день, считает прославившийся в соцсетях депутат заксобрания Саратовской области Николай Бондаренко
- 12 июля, 07:00 1 Какая разница: где в России пенсионеры живут долго и счастливо, а где наоборот Должны ли учитывать региональную специфику авторы пенсионной реформы
- Экономика 10 июля, 07:00 13 «Пенсионная реформа выносит за скобки 85 процентов граждан. Они просто выкидываются» Сергей Звенигородский — о том, что простого решения пенсионного вопроса не будет
- Общество 06 июля, 18:00 15 «В России до 65 лет не доживет каждый второй мужчина и каждая пятая женщина!» Несмотря на жаркие дебаты, Госсовет Татарстана одобрил решение о повышении пенсионного возраста
- 01 июля, 19:01 21 4 «Как дожить до пенсии? Как прожить на пенсию?» И другие лозунги на митинге в Дербышках
- Общество 13 июня, 14:30 72 «55 лет — это не старость»: плюсы и минусы повышения пенсионного возраста Почему россиянам придется самим позаботиться о старости — комментируют эксперты «Реального времени»
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