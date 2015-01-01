Пенсионная реформа

В середине июня 2018 года российское правительство одобрило постепенное повышение пенсионного возраста для женщин до 63 лет и для мужчин до 65 лет. Реформу пенсионной системы, если ее одобрит Госдума, планируется начать с 2019 года, полностью завершить - к 2034-му. Против реформы выступают некоторые парламентские партии (КПРФ и ЛДПР), а также профсоюзы. «Реальное время» подготовило цикл материалов, авторы которых высказываются как за так и категорически против повышения пенсионного возраста, и продолжает следить за пенсионными коллизиями.

#