Опрос предпринимателей: каких работников не хватает вашей компании
Бизнесмены о дисбалансе спроса и предложения, других проблемах на рынке труда
Рынок труда практически всегда испытывает дисбаланс спроса и предложения рабочей силы. Так, по данным Росстата за 2018 год, больше всего в России среди специалистов высшего уровня квалификации не хватает врачей, также наблюдается нехватка кадров в сфере образования. «Реальное время» узнало у руководителей компаний, сотрудников какого профиля им не хватает. Помимо узкоспециализированных направлений, в топе оказались менеджеры по продажам. Подробности — в субботнем бизнес-задачнике.
Каких специалистов не хватает вашей компании?
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Эрик Акчурин генеральный директор ЗАО «Агротехмашстройсервис»
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Всегда не хватает рабочих профессий. Больная тема — узкие специалисты по обработке металла (токари, фрезеровщики). Они вроде бы есть, но квалификация очень низкая. Таких специалистов просто сейчас не готовят, соответствующие техникумы закрылись, работают в основном люди пенсионного возраста, молодежь не на чем обучать. Большая текучка среди грузчиков.
Менеджеров по продажам много, а квалифицированных тоже не достает. Приходят и не выдерживают требований. Всегда в дефиците технологи. Это очень сложная специальность. Несмотря на наличие базы, человек не всегда может стать профессионалом, потому что мышление должно быть особенное. Поэтому предприятие обучает и выращивает технологов у себя. Но не факт, что после сотрудник у тебя останется — компании переманивают друг у друга кадры.
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Азат Хаким председатель совета директоров ГК «Тулпар»
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Ощущается нехватка квалифицированных пилотов и инженеров. После развала Советского Союза рынок труда в нашей сфере был перенасыщен. Выпускники не могли трудоустроиться, потому что неопытных пилотов никто брать не хотел. Зачем они, если было полно опытных? Поэтому летные училища пришли в упадок, 15 лет толком никто не готовил кадры. Этот период сказывается на отрасли сейчас — мы получили дефицит на рынке. Особенно в вертолетной авиации недостаток пилотов большой.
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Игорь Абдрахманов генеральный директор рыбоводного комплекса «Биосфера-фиш»
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У нас узкопрофильная компания. Мы всегда нуждаемся в высококвалифицированных рыбоводах и ихтиологах. Еще нужны ихтиопатологи — специалисты, которые занимаются болезнями рыб. Этому обучают на кафедре водных биоресурсов и аквакультуры в КГЭУ. Лучшие ее выпускники уже работают на нашем заводе.
Сейчас мы строим вторую очередь, которая будет в три раза больше первой. Планируется и третья очередь. По республике, в принципе, идет бум на строительство рыбоводных предприятий. И я так понимаю, что в нашей отрасли намечается дефицит кадров. Поэтому мы сейчас активно работаем с молодежью, объясняем, что специальность очень востребованная. Студенты у нас проходят практику, достойных сразу подмечаем. В общем, формируем кадровый резерв.
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Наталья Кукушкина генеральный директор компании «Улица строителей»
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В первую очередь не хватает людей, желающих работать, которые способны двигать компанию и помогать ей. Новому поколению не хватает осознанности. Они более легкомысленные, не хотят брать на себя ответственность и при малейших трудностях сразу бегут. Многие хотят найти зарплатодателя, а не работодателя. Это не всех касается, конечно, но сегодня такая проблема есть.
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Наиль Забиров председатель совета директоров ГК «Плезир»
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Нам не достает хороших продавцов. К сожалению, грамотно продавать не учат ни в одном вузе.
Бизнес, как известно, держится на продажах. Клиент должен остаться не то что довольным, а восхищенным. Поэтому главное для любой компании — создать клуб восхищенных клиентов. Хороший продажник как раз вызывает восхищение, потому что делает больше того, чем от него ждут. Он должен быть коммуникабельным, оптимистичным, любить людей, хотеть помочь клиенту и принести ему пользу.
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Зуфар Хакимзянов руководитель компании «Горпечать»
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Прекрасно, что есть четкое понимание, какой квалификации не хватает, так как когда это исправят, проблемы не будет. Хорошо, что есть институции в медицине, способные решить вопрос. В отличие от нашей отрасли.
С одной стороны мы реализуем одно из основных конституционных прав граждан на свободный доступ к информации, с другой — нас как отрасль напрямую не относят ни к торговле, ни к связи (в нулевых исключившей нас из своих рядов). В нашей сфере должная начальная профессиональная подготовка торгового персонала полностью отсутствует. На государственном уровне этот вопрос не решается, поэтому мы сами выступаем как профессионально-образовательными учреждениями, так и организациями по повышению профессионального мастерства.
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Андрей Бурмистров генеральный директор компании «Союз прибор»
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У нас не хватает инженеров, энергетиков по промышленной автоматизации. Особенно нужны комбинированные специалисты: энергетик и продавец в одном лице. В идеале человек должен быть не только профессионалом в своей отрасли, но еще хорошим психологом и коммуникатором. Для нас такие сотрудники на вес золота. Мы их находим, выращиваем, потом бережем, чтобы они не убежали. И начинаем от них зависеть. Иногда в шутку спрашиваю: «Кто на кого из нас работает?».
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Вадим Иванов директор центра переводов «Глобус»
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Очень мало квалифицированных переводчиков с китайского языка, особенно в медицинском направлении. Раньше с китайскими компаниями работала в основном Москва, а сейчас на этот рынок стал выходить и Татарстан. В связи с этим очень много идет заказов. Но если спрос с каждым годом растет, то специалистов не прибавляется. Вузы пока готовят их слабо. Практику проводят аспиранты, а они еще сами молодые, их самих учить надо. Сильные же кадры стремятся уехать в Москву.
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Артур Баширов генеральный директор компании «Технократия»
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На рынке не хватает хороших программистов. Во-первых, отрасль еще молодая. IT-рынок вошел в зону роста только в 2005 году, мобильные технологии стали развиваться примерно с 2009—2010 годов. Во-вторых, университетов, которые готовят кадры, способные сразу выйти на рынок, у нас нет. Спрос на информационные продукты очень быстро растет. Специалистов просто не успевают готовить такими темпами. Вузы еще не успели перестроиться и подогнать учебные программы под рынок. Поэтому спрос сегодня превышает предложение. Из-за этого дикими темпами растут заработные платы разработчиков, сегодня это выше 100 тысяч рублей.
Даже профильное образование не является индикатором успеха. Есть действительно талантливые ребята-самоучки. Интернет открыл огромное количество возможностей для самообразования.
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Сергей Галанин коммерческий директор компании «АМК-статус»
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У нас специализированное предприятие, в том числе связанное с различными видами производства. Специалист по коммуникациям — широкое понятие. Тут скорее нужно говорить не о специальностях, а о специализациях. Сейчас актуальны направления, связанные с техническими новинками, новым оборудованием.
Откровенно говоря, удивлен, что стране не хватает врачей. По-моему, вузы выпускают их в достаточном количестве. Вопрос только в их качестве. Сам недавно столкнулся с некомпетентным специалистом. Но здесь, наверное, в целом нужно обращаться к построению высшего профессионального образования. Многие получают его для галочки.
Еще есть проблема оторванности вузовского образования от практики, университеты просто не успевают за рынком. Практику часто преподают люди, на самом деле от практики далекие. Получается некий формализм. Всегда говорю студентам: «Начинайте работать, но чтобы учебный процесс при этом не страдал».
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