Опрос предпринимателей: каких работников не хватает вашей компании

Всегда не хватает рабочих профессий. Больная тема — узкие специалисты по обработке металла (токари, фрезеровщики). Они вроде бы есть, но квалификация очень низкая. Таких специалистов просто сейчас не готовят, соответствующие техникумы закрылись, работают в основном люди пенсионного возраста, молодежь не на чем обучать. Большая текучка среди грузчиков.

Менеджеров по продажам много, а квалифицированных тоже не достает. Приходят и не выдерживают требований. Всегда в дефиците технологи. Это очень сложная специальность. Несмотря на наличие базы, человек не всегда может стать профессионалом, потому что мышление должно быть особенное. Поэтому предприятие обучает и выращивает технологов у себя. Но не факт, что после сотрудник у тебя останется — компании переманивают друг у друга кадры.