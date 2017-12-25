ЗАО АГРОТЕХМАШСТРОЙСЕРВИС
Общая информация
Компания «АТМСС» («АГРОТЕХМАШСТРОЙСЕРВИС») была основана в 2005 году после того, как 2002 г. началась реорганизация ГУП «Птицепромоборудование», завершившаяся формированием Бумажной фабрики ЗАО «АТМСС». В 2007 году компания занялась запуском Торговой марки «Nega» и выпуском под ТМ «Nega» всей линейки продукции: туалетной бумаги, салфеток, бумажных полотенец, носовых платков.
Генеральный директор — Акчурин Эрик Фагмиевич
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: ул.Залесная, д.30
- Телефон: (843) 555-93-53
- Email: nega-market@nega-papr.com
- Сайт: www.нега.рф
Дата последнего обновления: 25.12.2017