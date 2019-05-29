В Росстате рассказали, каких работников не хватает в России

Больше всего на рынке труда в России среди специалистов высшего уровня квалификации не хватает врачей. Данные по итогам 2018 года приводит Росстат.

Согласно исследованию, дефицит подобных работников в сфере здравоохранения составляет почти 60 тысяч человек. Также наблюдается нехватка кадров в сфере образования — около 32 тысяч вакантных рабочих мест.

Среди специалистов средней квалификации наблюдается нехватка в сфере здравоохранения среди медсестер. Дефицит — порядка 56 тысяч человек, передает RT.

Больше всего среди неквалифицированных работников не хватает помощников в приготовлении пищи — 17 тысяч человек.

Всего на конец прошлого года для замещения вакантных должностей российским организациям не хватало 723 тысяч человек. Показатель больше на 100 тысяч человек, чем в 2016 году.

Напомним, ранее работодатели рассказали, какие профессии больше всего востребованы в России.