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В Росстате рассказали, каких работников не хватает в России

11:21, 29.05.2019
В Росстате рассказали, каких работников не хватает в России
Фото: realnoevremya.ru

Больше всего на рынке труда в России среди специалистов высшего уровня квалификации не хватает врачей. Данные по итогам 2018 года приводит Росстат.

Согласно исследованию, дефицит подобных работников в сфере здравоохранения составляет почти 60 тысяч человек. Также наблюдается нехватка кадров в сфере образования — около 32 тысяч вакантных рабочих мест.

Среди специалистов средней квалификации наблюдается нехватка в сфере здравоохранения среди медсестер. Дефицит — порядка 56 тысяч человек, передает RT.

Больше всего среди неквалифицированных работников не хватает помощников в приготовлении пищи — 17 тысяч человек.

Всего на конец прошлого года для замещения вакантных должностей российским организациям не хватало 723 тысяч человек. Показатель больше на 100 тысяч человек, чем в 2016 году.

Напомним, ранее работодатели рассказали, какие профессии больше всего востребованы в России.

Общество
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