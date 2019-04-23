Акимов предложил увеличить скорость на федеральных трассах до 110 км/ч

Фото: Максим Платонов

Вице-премьер Максим Акимов предложил увеличить скорость на федеральных трассах с 90 км/ч до 110 км/ч.

Как передает ТАСС со ссылкой на чиновника, увеличение скорости может коснуться новых скоростных трасс и дорог после капитального ремонта. Акимов уже поручил Минтрансу и МВД проанализировать до конца года такую возможность.



Ранее Госавтоинспекция предложила увеличить штраф за превышение скоростного режима на 20—40 км/ч с 500 до 3 000 рублей. По словам замглавы ГИБДД Олега Понарьина, повышение штрафа позволит остановить рост ДТП, связанный с увеличением скорости.

