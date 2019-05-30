В Казани выбрали основную площадку праздника Ураза-байрам

В Казани основной площадкой праздника Ид аль-Фитр — Ураза-байрам — станет Галеевская мечеть.

Мероприятия там пройдут во вторник, 4 июня. В 6.30 в Галеевской мечети начнется праздничная проповедь с участием муфтия Татарстана Камиля хазрата Самигуллина. В 7.00 мусульмане совершат праздничный намаз во главе с муфтием. Всех гостей будут угощать блинами.

Также в этот же день во всех сельских и городских мечетях региона прочтут гает-намаз, рассказали в пресс-службе мэрии Казани.

Напомним, ранее татарстанцам напомнили о двух дополнительных выходных в июне. Нерабочим праздничным днем будет 4 июня. В этом году на этот день приходится праздник Ураза-байрам.