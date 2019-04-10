Ирада Аюпова: «Конкурс Глинки вернулся в Казань»

Рекордное число участников после пятилетнего перерыва

Фото: Олег Тихонов

Завтра в ТГАТ оперы и балета им. М. Джалиля пройдет жеребьевка участников Международного конкурса вокалистов им. М. Глинки. А затем в зале Казанской ратуши состоится его торжественное открытие, и это будет гала-концерт оперных звезд. Сколько участников и откуда приедет в Казань, каковы призы конкурса и какое количество исполнителей дойдет до финала в материале «Реального времени».

Конкурс возвращается

Вчера брифинг в Кабинете министров РТ открыла министр культуры республики Ирада Аюпова, на плечи которой легли основные организационные задачи. «Конкурс 20 лет назад проходил в Казани, теперь он возвращается. Он возрождается в Казани, потому что последние 5 лет, начиная с 2014 года, конкурс не проводился. Конкурс был сначала всероссийским, а с 1991 года приобрел статус международного. Этот статус, благодаря географии участников, он подтверждает и в этом году. И если поначалу мы переживали, что на конкурс может поступить мало заявок, то теперь переживаем, что их очень много. На сегодняшний день участие в конкурсе подтвердили 233 человека», — рассказала Ирада Аюпова. По ее словам, как правило, на подобных конкурсах бывает от 100 до 120 участников.

Министр культуры проанализировала ситуацию с большим количеством участников. Она справедливо полагает, что, во-первых, конкурс не проводился 5 лет. Во-вторых, сумма призов внушительна, например, лауреаты первой премии получают по 300 тыс. рублей. В-третьих, лауреаты получат право участвовать в конкурсе им. П. Чайковского без предварительного прослушивания. В-четвертых, интерес к Татарстану и его музыкальной культуре большой. Все это сформировало среди молодых музыкантов желание принять участие в конкурсе, проводимом в Казани.

Из-за такого наплыва участников только жеребьевка в оперном театре будет проходить в течение трех часов. Что касается первого тура, то он будет проходить 3 дня, и каждый день будет прослушиваться около 70 певцов.

Альбина Шагимуратова, которая сейчас возглавит жюри, в свое время стала лауреатом первой премии конкурса. Фото Максима Платонова

Жюри на первом туре придется работать с 10.00 до 22.00, но, как пояснила Аюпова, голос у певцов «раскрывается» ближе к 11.00, поэтому будет изыскиваться возможность начинать прослушивания с конкурсантов из восточных регионов, где утро наступает раньше. Правда, пока неясно, как это будет сочетаться со жребием.

Самому юному участнику конкурса 19 лет, самому взрослому — 32, это верхний возрастной предел. Если говорить о географии конкурса, то очень полно представлена Россия, страны СНГ и дальнее зарубежье — от США до Израиля, всего 14 стран и 38 участников из-за рубежа. Разумеется, певцам-нероссиянам придется труднее, чем нашим, потому что основная часть обязательной программы — это русская музыка. Обязательны для исполнения и сочинения Михаила Глинки.

Кто из тридцати трех?

В свое время лауреатами первой премии конкурса им. М. Глинки стали казанцы Михаил Казаков и Альбина Шагимуратова, которая сейчас возглавит жюри. Потом они оба успешно выступили на Международном конкурсе им. П. Чайковского, также получив первые премии. Победителем одного из конкурсов им. М. Глинки является и казанский бас Владимир Васильев.

Кстати, курирующий и конкурс им. М. Глинки, и конкурс им. П. Чайковского Валерий Гергиев, который сейчас ведет речь о том, чтобы получившие первые премии в Казани шли на конкурс им. П. Чайковского без предварительного прослушивания, таким образом свидетельствует о высоком рейтинге соревнования, проводимого в Татарстане.

Курирующий и конкурс им. М. Глинки, и конкурс им. П. Чайковского Валерий Гергиев сейчас ведет речь о том, чтобы получившие первые премии в Казани шли на конкурс им. П. Чайковского без предварительного прослушивания. Фото Романа Хасаева



Татарстан в этот раз на конкурсе представляют 33 участника, 12 из них — студенты Казанской государственной консерватории, есть молодые солисты оперного театра. Кто из них сможет претендовать на призовые места — покажет время.

Ситуацию с конкурсом в Казани Ирада Аюпова назвала «нетипичной», потому что, как правило, вокалисты готовятся к конкурсу минимум полгода. Сейчас времени было меньше. Но для министра культуры РФ Владимира Мединского было очень важно возродить конкурс им. М. Глинки, идея была поддержана президентом РТ Рустамом Миннихановым. «Мне очень хочется верить, что лауреаты этого конкурса, как и те, кто становился победителями на прошлых конкурсах, украсят оперное искусство в будущем», — отметила Ирада Аюпова.

Первый и второй тур проходят под рояль, на третьем туре конкурсанты будут исполнять программу с ГСО РТ, за дирижерский пульт встанет маэстро Александр Сладковский. Татарстанский симфонический также будет участвовать и в финальном гала-концерте, и в гала-концерте открытия в Казанской ратуше. По предварительным данным, ко второму туру будет допущено около 40 исполнителей, к третьему — десять или пятнадцать.

Большая нагрузка ляжет и на плечи казанских аккомпаниаторов, потому что не все конкурсанты смогут приехать в Казань со своими. Уже подсчитано, что аккомпаниаторы понадобятся 165 участникам. Например, аккомпаниатор Алсу Барышникова будет работать сразу с семьюдесятью конкурсантами. Но — хорошая новость: в рамках конкурса будет вручена награда и лучшему аккомпаниатору.

На третьем туре конкурсанты будут исполнять программу с ГСО РТ, за дирижерский пульт встанет маэстро Александр Сладковский. Фото Олега Тихонова

Прежде конкурс им. М. Глинки проходил один раз в 2 года, сейчас, скорее всего, он будет проводиться раз в 3 года и, возможно, Казань так и останется постоянным местом его проведения, и это будет еще один татарстанский музыкальный бренд. Конкурс завершится 19 апреля объявлением лауреатов и их гала-концертом в ГБКЗ им. С. Сайдашева, в этом же зале пройдут и прослушивания. А уже 21 апреля лауреаты конкурса дадут концерт в зале Мариинского театра-2.

Вход на прослушивания первого и второго тура в ГБКЗ РТ им. С. Сайдашева свободный.