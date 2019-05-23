Альметьевск может стать хедлайнером в возрождении национальной музыки

Три составляющие новой концепции

В Госсовете РТ прошла пресс-конференция, посвященная концепции развития музыкального искусства в республике. Тема весьма злободневная, проблемы есть: от уроков пения в общеобразовательных школах до невостребованности многих выпускников музыкальных училищ и консерватории. Подробности — в материале «Реального времени».

Три основных направления

По словам министра культуры Ирады Аюповой, у концепции есть три основных направления. Первое — система музыкального образования. В нее включен весь кластер — от музыкальных школ до консерватории.

Аюпова полагает, что эта система должна быть адаптирована к национальной музыкальной культуре. «Все-таки национальное искусство, национальная культура имеют свои корни, свои особенности. Система трансляции национального искусства от поколения к поколению особая», — говорит министр культуры РТ.

Второе направление — это научные исследования, и, естественно, что это направление важнейшее. Без них в сфере национальной музыкальной культуры двигаться дальше невозможно. Стоит отметить, что, рассматривая второе направление, следует учесть доступность этих исследований. Доступность с точки зрения не наукообразного, пусть и научно верного языка, а нормального, понятного стиля изложения.

Ирада Аюпова обратила внимание, что практически нет исследований о музыкальной культуре XII—XIII веков, да и более поздний период тоже не очень полно отражен. Естественно, что информации мало, ее надо разыскивать в архивах, возможно, используя записи путешественников, которые могут быть и полезны, и интересны, и информативны. Очевидно, на это надо ориентировать студентов и выпускников теоретического отделения консерватории.

Ирада Аюпова считает, что студентов и выпускников теоретического отделения консерватории надо ориентировать на исследования музыкальной культуры XII—XIII веков. Фото Максима Платонова

Еще один открытый вопрос — национальные музыкальные инструменты, о которых, часто, знают только коллекционеры. Эта информация тоже далеко не полная и требует изучения. Хотя, надо отметить, что в Татарстане все же есть коллективы, которые используют национальные музыкальные инструменты.

Аюпова напомнила, что сейчас в РФ реализуется национальный проект «Культура России» и в его рамках должно производиться обеспечение музыкальных школ инструментами. По сути, это возрождение в России их производства.

В свое время в Казани была большая фабрика про производству музыкальных инструментов, которая в результате невостребованности и отсутствия заказов перешла на производство… окон и дверей. Печально, но факт. Отлаженное производство с уникальными специалистами было уничтожено. Удастся ли возродить что-то подобное в Татарстане, пока неизвестно, но желание есть и, возможно, принятие на основе обсуждаемой концепции развития музыкального искусства в РТ программы в этом поможет.

«И создание, и ремонт музыкальных инструментов на нашей территории мы будем возрождать, потенциал и перспективы есть», — пообещала Ирада Аюпова.

Третье направление — создание условий для профессиональной реализации молодых исполнителей и композиторов. В этой связи возникла тема создания национального музыкального театра, где молодые авторы и музыканты могли бы ставить свои произведения. Тема, безусловно, важная, но трудновыполнимая.

В последние годы молодые татарстанские композиторы громко заявили о себе, но для того, чтобы открыть музыкальный театр, надо наработать хорошую репертуарную афишу. И хотя национальные произведения у молодых авторов есть, их еще не столь много. Так что есть к чему стремиться и над чем работать.

По мнению председателя Союзов композиторов РТ и РФ Рашида Калимуллина, проблема развития национальной музыкальной культуры трудная, но решаемая. Фото gossov.tatarstan.ru

«Надо сделать базовым один из колледжей»

По мнению председателя Союзов композиторов РТ и РФ Рашида Калимуллина, проблема развития национальной музыкальной культуры трудная, но решаемая. «База у нас есть, она хорошая, надо подумать, как скорее решить эту проблему», — полагает Калимуллин. По его мнению, надо сделать базовым один из колледжей, где профилирующими предметами были бы те, что касаются национальной музыки.

Композитор предлагает хедлайнером этого проекта сделать Альметьевск. «Почему именно Альметьевск, а не другой город республики? Альметьевск находится близко к Башкортостану, а там с национальным музыкальным искусством дела обстоят лучше, чем в Татарстане», — пояснил Калимуллин. Он считает, что в Альметьевск для консультаций можно было бы приглашать специалистов из Башкортостана.

В дальнейшем, по мнению Калимуллина, в Альметьевске можно было бы открыть филиалы и института культуры, и Казанской государственной консерватории. «Здесь молодые исполнители могли бы обучаться игре на национальных музыкальных инструментах, и это была бы наша кузница кадров», — считает он.

Здесь же смогут обучаться и педагоги, которые потом будут востребованы и в музыкальных школах, и в колледжах. Без образовательного кластера вряд ли будет возможно качественное выполнение Программы развития музыкального искусства в республике. Кроме этого, как рассказал Калимуллин, он уже говорил с композиторами тюркоязычных стран, которые могли бы оказать помощь в написании произведений для национальных музыкальных инструментов.

