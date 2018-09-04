Качаловский фестиваль пройдет при хронических аншлагах

Накануне был первый день продажи билетов на спектакли Качаловского фестиваля, который в октябре и ноябре пройдет в Казани с бюджетом почти 10 млн рублей. За несколько часов была распродана максимальная часть билетов. И накануне же на Малой сцене Качаловского театра прошла пресс-конференция, посвященная будущему фесту, кредо которого — русская классика в авторском театре. Подробности — в материале «Реального времени».

«Мы планировали фестиваль очень давно»

В пресс-конференции участвовали министр культуры Ирада Аюпова, которая в новой должности впервые посетила театр, и директор — художественный руководитель Качаловского Александр Славутский.

По его словам, фестиваль планировали сделать давно, еще в начале 90-х об этом мечтали только что возглавивший театр Александр Славутский и его тогдашняя помощница по литературной части Евгения Кузнецова, ныне завлит легендарного «Современника». Но не получалось.

«То денег не было, то здание не соответствовало уровню. Но сейчас, когда провели реконструкцию театра, мы можем провести фестиваль. Деньги мы нигде не выбивали, нас просто поддержало правительство, и мы рады, что после успешных гастролей в Германию и в Китай сможем принять у себя другие театры», — рассказал Александр Славутский. Кстати, скоро состоятся и ответные визиты: весной на Качаловской сцене выступит театр из Ганновера, летом — художественный театр из Пекина.

Бюджет фестиваля — 9 млн 800 тыс. рублей. Сумма складывается из гранта на его проведение, выделенного президентом республики Рустамом Миннихановым, и качаловцы кое-что добавляют из своего внебюджетного фонда.

Министр культуры отметила, что сейчас идет много дискуссий о том, как жить дальше репертуарному театру, что важнее — театр-лаборатория или театр, который имеет постоянный репертуар?



«Татарстан нынче — это одна из российских площадок, на которой проходит колоссальное количество фестивалей. В последние два года благодаря поддержке в том числе и федерального правительства география нашего театрального движения расширилась. Но мы действительно испытываем недостаток фестивалей, посвященных новому звучанию русского профессионального театрального искусства. Поэтому то, что произойдет в октябре и ноябре — это для нас очень значительно. Те постановки, которые будут представлены на фестивале, они заслуживают внимания, — это во-первых. Во-вторых, в Качаловском театре есть все условия для реализации фестивальных проектов — здесь имеется три сцены, спектакли могут играться на любой площадке. И в-третьих, фестиваль — это попытка определить траекторию последующего движения, посмотреть на постановки коллег, услышать их мнения о своих постановках и определить, куда двигаться дальше. С учетом того, что в РФ 2019 год объявлен Годом театра, для нас этот вопрос очень актуален», — прокомментировала будущий фестиваль Ирада Аюпова. Первые месяцы ее назначения министром культуры уже определенно говорят о правильности выбранной на эту должность кандидатуры.

Министр культуры отметила, что сейчас идет много дискуссий о том, как жить дальше репертуарному театру, что важнее — театр-лаборатория или театр, который имеет постоянный репертуар? На эти вопросы деятели культуры, продемонстрировав свое видение, постараются ответить в ходе Качаловского фестиваля. Возможность для этого будет — в офф-программе запланированы круглые столы, творческие встречи и мастер-классы. Кстати, вход на них будет бесплатным.

Два фестивальных месяца

Качаловский фестиваль откроется 9 октября спектаклем театра им. Ленсовета «Город. Женитьба. Гоголь» в постановке Юрия Бутусова. Это будет второй приезд театра с берегов Невы в Казань — первый состоялся в июле 1975 года. В конце октября Воронежский камерный театр сыграет «Грозу» в постановке Михаила Бычкова. В ноябре публику пригласят на два спектакля Небольшого драматического театра из Санкт-Петербурга, мы увидии «Три сестры» и «На дне». Финал фестиваля этого года — культовый «Дядя Ваня» Римаса Туминаса, идущий на сцене Вахтанговского театра. Хозяева же фестиваля сыграют в рамках Качаловского феста «Бег» и «Женитьбу», оба спектакля будут показаны в октябре.

Ирада Аюпова обратила внимание, что фестивальные спектакли идут с перерывом, после каждого спектакля зрителю дается время на осмысление увиденного. Александр Славутский напомнил, что на фестиваль приезжают серьезные театры, они не могут приехать утром, а вечером играть спектакль, как это бывает, например, в антрепризных спектаклях. Им нужен временной люфт.

Фестиваль — это дорого. Театры получают гонорары за прокат спектаклей в Казани, им оплачивают отель, дорогу и провоз декораций, — пояснил Александр Славутский

«Наша задача — показать тенденции развития российского репертуарного театра. Мы пригласили театры, где режиссер имеет огромное значение, это все авторские театры. Мы взяли за основу русскую классическую драматургию, это будет классика глазами авторского театра, репертуарного, но авторского. Я вообще считаю, что без хорошего режиссера хорошего театра не будет», — отметил Александр Славутский, таким образом сформулировав кредо нового фестиваля.

Художественный руководитель Качаловского театра сообщил, что на фестиваль приедет и известный театровед, театральный критик и историк театра, профессор Борис Любимов, родственник Качалова. Он привезет в Казань правнука Василия Ивановича. Для зрителей запланирована в офф-программе встреча с Борисом Николаевичем, куда искренне советуем попытаться попасть всем театралам. Славутский отметил, что каждый из участвующих театров получит в подарок небольшой бюст Качалова — копию скульптуры Асии Минуллиной, стоящей в атриуме театра. Кстати, во многих пьесах, спектакли по которым привозят в Казань, играл Качалов.

Билеты на Качаловский фестиваль, расходящиеся как горячие пирожки, будут стоить по-разному. «Фестиваль — это дорого. Театры получают гонорары за прокат спектаклей в Казани, им оплачивают отель, дорогу и провоз декораций», — пояснил Александр Славутский. Билеты на «Дядю Ваню» будут стоить от 300 рублей до 4,5 тысячы, «Гоголь. Женитьба. Город» — от 300 рублей до 4 тысяч, спектакли воронежцев — от 200 рублей до 1 500, Небольшого драматического театра — от 1 100 до 1 300 рублей.

Пока Качаловский фестиваль планируют проводить один раз в два года. «Сейчас сложилась такая ситуация, что фестивальный процесс носит несколько стихийное действие. При Минкульте ныне создан совет директоров театров, наша задача сейчас — «развести» фестивали таким образом, чтобы зрители имели возможность приходить на фестивальные постановки, которые не совпадают друг с другом. Поэтому сейчас есть задача выстроить единую политику в сфере проведения фестивалей и гастролей», — пояснила Ирада Аюпова.

По мнению Аюповой, будущее Качаловского фестиваля будет зависеть от его востребованности зрителем

Она не исключила возможность, что в будущем году, в Год театра в России, в Татарстане будут проведены все существующие фестивали. По ее мнению, будущее Качаловского фестиваля будет зависеть от его востребованности зрителем. Но, судя по тому, как стремительно исчезают билеты на фестивальные спектакли, будущее Качаловского феста вполне благополучно.