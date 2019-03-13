Ирада Аюпова: «Мы должны продвигать культурные бренды Татарстана»

Министр назвала имя нового директора цирка, рассказала о переезде музеев и необходимости гастролей оперного театра

Министр культуры РТ Ирада Аюпова взяла четкий курс на гласность, регулярно проводя встречи с прессой в формате диалога. Вчера на такой встрече в конференц-зале Минкульта РТ корреспондент «Реального времени» узнала подробности переезда коллекции НКЦ «Казань» и об утверждении кандидатуры Шарифуллина на должность директора Казанского цирка.

За цирк можно не беспокоиться

На очередную встречу с прессой министр культуры РТ Ирада Аюпова пришла хорошо подготовленной, заранее изучив вопросы, которые чаще всего муссируются в СМИ.

Первый вопрос, на который ответила Аюпова, касался назначения на должность директора Казанского цирка, тема эта широко освещалась в прессе, а выбор кандидата был непростым. Но вчера на встрече с журналистами прозвучал конкретный ответ: «В финале лидерами у нас были два человека — это Сергей Нестеров и Рамиль Шарифуллин. Но Нестеров взял самоотвод, у него есть организационные вопросы, касающиеся его труппы. Он позвонил, извинился и готов к сотрудничеству. Второй лидер — Рамиль Шарифуллин, он победил в результате конкурса. Сама процедура конкурса была очень интересной, мне кажется, что если директор цирка сможет внять всем тем идеям и темам, которые прозвучали в результате обсуждения, то цирковая площадка у нас станет конкурентоспособной», — рассказала Ирада Аюпова.

По ее словам, сейчас стоит вопрос о создании собственной труппы: надо уходить от концепции прокатной площадки. Что касается отпавшей кандидатуры Сергея Нестерова, в последующем он может стать консультантом в Казанском цирке, предполагается и проведение совместных с ним проектов. Возможно, что Казанский цирк ждет новый интересный период творчества.

«Если директор цирка сможет внять всем тем идеям и темам, которые прозвучали в результате обсуждения, то цирковая площадка у нас станет конкурентоспособной». Фото Олега Тихонова

Еще один вопрос касался переезда НКЦ «Казань» в новое помещение, на его месте разместится часть Национальной библиотеки РТ. «Библиотека — это тоже культурный центр», — подчеркнула Ирада Аюпова. Она прояснила, что концепция Национальной библиотеки РТ в бывшем здании НКЦ «Казань» больше ориентирована не на барьерную среду: это будет пространство коммуникаций, где будут реализовываться многие культурные проекты.

Место для НКЦ «Казань» найдено — это дом магистрата в начале улицы Баумана. После реконструкции это здание откроется, там будут размещены и фонды, и экспозиция НКЦ «Казань». Проект реконструкции магистрата и переоборудования НКЦ «Казань» под библиотеку — одни из самых дорогостоящих в текущий период, тем не менее в планах закончить их к столетию нашей республики. «Коллекция НКЦ «Казань» прекрасно впишется в здание магистрата», — отметила министр культуры.

Аюпова успокоила: один из самых красивых домов Казани — дом Ушковой, где сейчас размещается Национальная библиотека, так и останется в ведении этой организации. Что касается Русского музея, под филиал которого первоначально было предназначено здание магистрата, то от сотрудничества с ним никто не отказывается, пока будут изыскиваться возможности размещать его экспозиции на существующих в структуре музея ИЗО площадях.



«Коллекция НКЦ «Казань» прекрасно впишется в здание магистрата». Фото poznamka.ru

Конкурс им. М. Глинки пройдет в Казани

Некоторое время назад стало известно, что возрожденный конкурс вокалистов им. М. Глинки пройдет в Казани в апреле, этот проект поддержал президент РТ Рустам Минниханов. Председателем жюри конкурса стала Альбина Шагимуратова. Помимо денежных призов, лауреаты конкурса получат возможность участвовать в одном из самых престижных международных музыкальных конкурсов — им. П. Чайковского — без предварительного прослушивания.

«Прием заявок завершается 30 марта. Мы сейчас адресно работаем и с консерваториями, и минкульт России нас поддерживает в этом вопросе. Конкурс пройдет хорошо, если сложатся две составляющих — жюри, с ним у нас все нормально, и судьба конкурсантов, она сейчас нас заботит», — сообщила Ирада Аюпова.

Для успешного проведения конкурса нужно набрать не менее 50 конкурсантов, но пока заявок от потенциальных участников не больше двадцати. Возможно, это связано с очень сложным материалом, который нужно будет исполнять на трех турах конкурса.

«Конкурс пройдет хорошо, если сложатся две составляющих — жюри, с ним у нас все нормально, и судьба конкурсантов, она сейчас нас заботит». Фото tatarstan.ru



Ирада Аюпова также рассказала о проведенном накануне совещании с директорами татарстанских театров. На нем было решено создать при СТД РТ фонд поддержки старшего поколения артистов, людей, работавших в театрах, тех, кто нуждается в финансовой помощи — для лечения, для приобретения лекарств. Театры будут перечислять в этот фонд один процент от внебюджетной выручки, что составит приблизительно около трех миллионов рублей.

Одним из вопросов, который поднимался на этом совещании, был вопрос поездок театров на гастроли и фестивали. «Выезжая за пределы республики, мы фактически формируем мнение зрителей об уровне нашей культуры. Какие ценности мы транслируем, качество нашей продукции — эта тема, которая может быть решена экспертным сообществом», — пояснила Ирада Аюпова. Экспертную комиссию предложено создать при СТД.

«Очень важно, чтобы расходование бюджетных средств не превратилось в оплату туристических поездок. Если мы выезжаем куда-то, то мы должны понимать, зачем мы туда едем. Если принимаем участие в фестивале, мы должны понимать его статус», — отметила Ирада Хафизяновна.

Параллельно был задан вопрос, касающийся гастролей ТГАТ оперы и балета им. М. Джалиля в Европе. Последнее время он муссируется в некоторых СМИ, которые не особенно сведущи в тонкостях театрального процесса и забывают о том, что наш оперный таким образом продвигает культурный бренд Татарстана.

«Локализация на одной территории неверна, мы должны продвигать наши профессиональные бренды в сферу искусства за пределы Татарстана в том числе». Фото Максима Платонова

Ответ министра на этот вопрос был конкретен: «Наш оперный дает в Казани порядка 110 спектаклей в год. Много это или мало? Чтобы оперная и балетная труппа одновременно находились на одной площадке — такое мало где есть. Я часто покупаю билеты в европейские театры, в Ла Скала, например, есть оперный сезон, есть балетный, есть симфонический. Есть определенные экономические проблемы, и с точки зрения экономики сидеть на одной площадке всем — неверно. В прошлом году в оперном театре был ремонт сцены, в связи с этим были ограничения в прокате спектаклей, потому что многие постановки высокотехнологичные. Национальные произведения театр ставит, например 13, 14 и 15 апреля будет идти опера «Сююмбике». Локализация на одной территории неверна, мы должны продвигать наши профессиональные бренды в сферу искусства за пределы Татарстана в том числе. С точки зрения учета заработанных на гастролях средств оперный театр в прошлом году проверяли, у них все отрегулировано. Средства не уходят каким-то «левым» компаниям».

«Нам самим есть что показывать»

Журналисты не просто задавали вопросы, но и по просьбе министра культуры выступали со своими предложениями. Одно из них касалось открытия на территории Казанского Кремля филиала музеев Московского Кремля — по образцу Центра «Эрмитаж-Казань». Ирада Аюпова предложение не поддержала, резонно заметив, что, во-первых, перевозить музейные ценности очень дорого, страховка так же дело недешевое. А во-вторых, у нас самих в запасниках несметные сокровища, которые стоит активнее экспонировать. Министр привела пример, как восхищалась запасниками ГМИИ РТ, в частности коллекцией работ «Серебряного века», директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова. «Наш Фешин — это мировой уровень, но многие ли татарстанцы видели эти коллекции», — справедливо отметила Ирада Аюпова.

Один из вопросов коснулся уровня татарской эстрады, которая в последние время вызывает много нареканий. Хорошим исключением является только проект «Узгэреш жиле», существующий уже три года и задающий тон.

«У нас не такой большой пул композиторов, который пишет для татарской эстрады». Фото tatarstan.ru

«Я считаю, что эстрада — это бизнес. Но есть другая проблема — это проблема качественного репертуара для татарской эстрады. У нас не такой большой пул композиторов, который пишет для татарской эстрады», — ответила Ирада Аюпова, отметив, что есть еще и проблема продвижения талантливых татарстанских исполнителей.

В завершении встречи Ирада Аюпова обратилась к журналистам с просьбой присылать свои идеи, свое видение, которое поможет развитию и продвижению культуры в Татарстане. «Я не жду от вас ответа сегодня, но мне бы очень хотелось получить от вас идеи, ваше видение, чего нам не хватает», — этими словами министр культуры завершила встречу, продемонстрировав свое стремление к диалогу и открытость.