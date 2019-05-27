Госзакупки: водоснабжение в Мирном, «Здравствуй, Россия!» и чемпионат лесорубов

Обзор наиболее интересных тендеров Татарстана за неделю

Фото: Максим Платонов

1. В казанских поселках улучшат водоснабжение за 40,6 млн рублей

Казанское МУП «Водоканал» готовится заплатить 40,6 млн рублей за бурение шести скважин со строительством павильонов на территории водозабора «Мирный» в Приволжском районе города. Об этой закупке стало известно 17 мая, заявки принимаются до 3 июня, а подведут итоги 10 июня.

Работы должны проводиться на улице Ново-Давликеевской до 30 сентября 2019 года. Подрядчик произведет бурение шести скважин, производительность каждой составит не менее 67 кубометров в час, а также установит приборы учета воды. Целью работ заявляется улучшение водоснабжения поселков Приволжского района Казани. О проблеме в Мирном впервые начали говорить еще в 2013 году.

2. Три машины для измерения веса за 31,5 млн рублей

ГБУ «Безопасность дорожного движения» планирует купить три автомобиля — передвижных пункта весогабаритного контроля за 31,5 млн рублей. Об этом стало известно 23 мая, заявки на участие будут приниматься до 10 июня, а аукцион состоится 17 июня.

Закупаемые автомобили (стоимость каждого составляет 10,5 млн рублей) должны быть 2019 года выпуска, с дизельным двигателем объемом в 2,2 литра и мощностью в 136 л. с., с механической коробкой передач. У машины должны быть фиксированные крепления для автомобильных весов неавтоматического действия, а также сами весы с максимальной нагрузкой не менее 10 тонн. На боковых и задних поверхностях кузова должны быть надписи «весовой контроль».

ГБУ «Безопасность дорожного движения» планирует купить три автомобиля — передвижных пункта весогабаритного контроля. Фото zelao.mos.ru

3. Поездки по России для иностранных соотечественников

Федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) заплатит 23,3 млн рублей за проведение культурно-образовательных поездок «Здравствуй, Россия!» для молодых соотечественников, проживающих за рубежом. Такая информация появилась на портале госзакупок 21 мая. Заявки будут приниматься до 6 июня, а аукцион проведут 10 июня. Местом оказания услуг указаны Москва, Санкт-Петербург и Казань.

Всего в программе культурно-образовательных поездок «Здравствуй, Россия!» примут участие 750 человек. В Москву из них поедут 350 человек, 300 — в Санкт-Петербург и 100 — в Казань. Поездки должны осуществляться с 4 по 10 августа. Участникам подготовят интерактивные образовательные мероприятия в музеях, мастер-классы и квесты, круглые столы в вузах, расскажут о Великой Отечественной войне, устроят познавательно-досуговые вечерние программы.

4. Европейские пловцы-юниоры посоревнуются в Казани за 12,5 млн рублей

Татарстанское Министерство спорта тоже готовится к мероприятиям с участием иностранных гостей. Ведомство собирается заплатить за проведение первенства Европы по плаванию среди юниоров 12,5 млн рублей. Об этом стало известно 21 мая, заявки на участие принимаются до 6 июня, а аукцион состоится 10 июня.

Мероприятия должны пройти в казанском Дворце водных видов спорта. От подрядчика потребуется обеспечить размещение технических делегатов и персонала первенства, организовать им двухразовое питание, обеспечить мероприятия рекламной, представительской и печатной продукцией. Также нужно привлечь итальянскую компанию Microplus Informatica SRL для хронометража, обеспечить мероприятия транспортом, организовать церемонии открытия и награждения победителей.

В рамках контракта обеспечивается исполнение 10 номеров из балетов «Спящая красавица», «Баядерка», «Маргарита и Арман», «Шехерезада», «Корсар» и других. Фото Максима Платонова

5. За номера в двух гала-концертах Нуриевского фестиваля заплатят 7 млн рублей

Театр оперы и балета готов заплатить почти 7 миллионов, а точнее 6,96 млн рублей, за организацию и проведение номеров двух гала-концертов в рамках XXXII Международного фестиваля классического балета имени Рудольфа Нуриева. О закупке (у единственного поставщика) стало известно 20 мая.

Подрядчиком стала автономная некоммерческая организация культуры и просвещения «Андрис Лиепа продакшн». В рамках контракта обеспечивается исполнение 10 номеров из балетов «Спящая красавица», «Баядерка», «Маргарита и Арман», «Шехерезада», «Корсар» и других. Отметим, что балетмейстер Андрис Лиепа, например, в 2017 году выступал режиссером гала-концерта Нуриевского фестиваля.

6. Соревнования лесорубов за 5 млн рублей

Министерство лесного хозяйства готово потратить 5 млн рублей на проведение регионального этапа чемпионата «Лесоруб-2019» среди вальщиков леса с бензомоторными пилами, машинистов харвестеров и форвардеров. Информация об этом появилась 22 мая, заявки будут приниматься до 7 июня, а аукцион состоится 14 июня. Закупку профинансируют из бюджета Татарстана.

Услуги должны быть оказаны до 25 июля 2019 года. Дата будет согласована в течение 5 дней с момента заключения контракта. Сам чемпионат будет длиться 2 дня, место проведения — Мамадышский район. На соревнованиях будут площадки: «Валка леса», стенды «Замена цепи», «Раскряжевка комбинированным резом», «Точная раскряжевка», «Обрезка сучьев».

Контракт предполагает реализацию комплекса работ по подготовке волонтеров для участия в проведении торжественного мероприятия. Фото Тимура Рахматуллина

7. «Палаточное» мероприятие для волонтеров в Болгаре

Тем временем Министерство по делам молодежи собирается заплатить 2,2 млн за событие другого характера. Речь идет о торжественном мероприятии «Изге Болгар жыены» — ежегодном празднике, посвященном Дню официального принятия ислама Волжской Булгарией. Соответствующий госзаказ появился 20 мая, заявки принимаются до 28 мая, а аукцион состоится 3 июня.

Контракт предполагает реализацию комплекса работ по подготовке волонтеров для участия в проведении торжественного мероприятия. Оно состоится в июне 2019 года. Для волонтеров должны быть предоставлены 300 футболок, бейсболок, ветровок и дождевиков. Также потребуется одежда для оргкомитета (10 комплектов). Всем участникам нужно будет обеспечить питание, предоставить в аренду спальные мешки и туристические «пенки». Помимо этого, исполнитель обеспечит аренду 80 палаток, проезд участников из Казани в Болгар и обратно, оформит место проживания и оборудует площадку необходимой техникой.

8. Миллион за участие Ульяновской области в WorldSkills

Ульяновский «Институт развития образования» платит 1,04 млн рублей в качестве взноса за участие сборной команды Ульяновской области в финале VII Национального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)-2019». О закупке стало известно 23 мая, она осуществляется у единственного поставщика — казанской АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов».

Чемпионат прошел на прошлой неделе в Казани, счет на оплату был выставлен до 17 мая, а оплату должны были произвести до 20 мая. Подробностей об участии сборной Ульяновской области в национальном WorldSkills в документации обнаружить не удалось.

Чемпионат прошел на прошлой неделе в Казани, счет на оплату был выставлен до 17 мая, а оплату должны были произвести до 20 мая. Фото Максима Платонова

9. Почти миллион на ремонт дома для гостей «Татнефти» в Казани

«Татнефть» готова заплатить 833 тыс. рублей за капремонт гостевого дома в Казани. Соответствующая информация появилась на торговой площадке «Татнефти» 21 мая. Заявки от потенциальных исполнителей будут приниматься до 29 мая.

Документации к тендеру нет в открытом доступе, поэтому понять, какие именно объемы работ возьмет на себя подрядчик, нельзя. Известно, впрочем, что капремонт гостевого дома в Казани — лишь один из лотов. Помимо этого, «Татнефть» ищет исполнителя на капремонт «основных фондов УТНС» (вероятно, речь идет об управлении «Татнефтеснаб») в Альметьевске за 2,2 млн рублей, в Бугульме и Лениногорске за 3 млн рублей, а также наружных сетей водоснабжения Бугульминской базы УТНС за 2,54 млн рублей.

10. Альбом по театральному искусству от Театра Камала

Татарский государственный академический театр имени Г. Камала заплатит 660 тыс. рублей за изготовление третьего тома альбома «Театр Г. Камала — 110 лет». О закупке стало известно 20 мая. Заявки можно будет подать до 28 мая, а аукцион состоится 31-го числа того же месяца. Профинансируют изготовление альбома из бюджета Татарстана.

Услуги должны быть оказаны в течение 20 рабочих дней с момента заключения контракта. Иллюстрированный альбом по театральному искусству должен состоять из 352 страниц. Формат издания — 24 на 29 см. Всего от подрядчика потребуется напечатать тысячу экземпляров альбома, по четыре штуки в картонных коробках. Стоимость печати каждого экземпляра (с учетом упаковки) составит 660 рублей.