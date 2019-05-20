Минниханов открыл в Казани чемпионат рабочих профессий WorldSkills Russia 2019

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Президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в открытии VII Национального чемпионата WorldSkills Russia 2019. Торжественная церемония прошла в Казани в ледовом дворце «Татнефть Арена».



«Вы — наша надежда. Победители будут защищать интересы нашей страны на мировом чемпионате. Уверен, что чемпионат на площадке „Казань Экспо“ пройдет достойно. Национальный чемпионат — это генеральная репетиция чемпионата мира в августе, который пройдет в Казани» — сказал Минниханов.



Президент РТ выразил слова благодарности оргкомитету WorldSkills, который в 2015 году определил Казань местом проведения мирового чемпионата. Также он поблагодарил президента РФ Владимира Путина и правительство страны за поддержку мероприятия.



Накануне Рустам Минниханов оценил готовность площадки «Казань Экспо» к проведению WorldSkills Russia 2019. Финальные соревнования пройдут с 21 по 24 мая.

