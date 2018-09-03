Казанскому водоканалу строительство новых инженерных сетей в Мирном обошлось в 157 млн рублей

В 157 млн рублей обошлось в этом году казанскому Водоканалу строительство инженерных сетей до центра культуры и спорта «Московский» на улице Академика Королева и жилых домов на улицах Ютазинской и Подольской в поселке Мирный.

В том числе деньги потратили на разработку проектной документации на бурение дополнительных скважин для водозабора в поселке Мирный, сообщил на аппаратном совещании руководитель организации Андрей Егоров. В общей сложности, по его словам, было проложено 2 км сетей, передает корреспондент «Реального времени».

Необходимость бурения новых скважин вызвана острой ситуацией с водоснабжением поселка Мирный: там в 2013 году было пробурено 22 скважины, но работают лишь пять из них, не обеспечивая даже четверти потребности в воде. В настоящее время, сказал Андрей Егоров, приступили к бурению двух дополнительных скважин и восстановлению ранее пробуренных нерабочих скважин, а до конца года планируется пробурить еще шесть, доведя мощность водозабора в Мирном до проектных 22 тысяч кубометров в сутки.