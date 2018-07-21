«Изге Болгар жыены»: как в Татарстане праздновали день принятия ислама

Сегодня в Болгаре (Спасский район Татарстана) прошел ежегодный праздник «Изге Болгар жыены», посвященный Дню официального принятия ислама Волжской Булгарией. Масштабный праздник ежегодно собирает несколько десятков тысяч мусульман со всей России и из-за рубежа. В этом году мероприятие посетили порядка 1100 делегатов из 70 регионов России и 28 зарубежных стран.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.
комментарии
Православный христианин.