«Изге Болгар жыены»: как в Татарстане праздновали день принятия ислама

18:16, 21.07.2018 121 7
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  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин
  • Тимур Рахматуллин

Сегодня в Болгаре (Спасский район Татарстана) прошел ежегодный праздник «Изге Болгар жыены», посвященный Дню официального принятия ислама Волжской Булгарией. Масштабный праздник ежегодно собирает несколько десятков тысяч мусульман со всей России и из-за рубежа. В этом году мероприятие посетили порядка 1100 делегатов из 70 регионов России и 28 зарубежных стран.

комментарии 7

комментарии

  • Анонимно 21 июля
    таджуддин эффектен
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  • Анонимно 21 июля
    Полиции очень много было
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  • Анонимно 21 июля
    У многих на лице запечатлены улыбки и просветленные лица и только у охранников и Гафурова с Хайрутдиновом выражение тоски и печали...
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  • Анонимно 21 июля
    С праздником братья-мусульмане, с Днем официального принятия Ислама.
    Православный христианин.
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  • Анонимно 21 июля
    Всех журналистов сфотографировали и показали?)
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  • Анонимно 21 июля
    Сюда с"езжаются со всех краев, в большинсве своем, мусульмане по рождению, ищущие веры и жаждущие духовного просветления люди. К большому огорчению, уезжают они отсюда разочарованными. И понять их можно. Какую картину они видят? Опять базар, ярмарка: на каждом шагу бойкая торговля, шашлыки, сувениры... Единственное утешение - концертная программа. Нынче ее изюминками стали похожая на ногайскую принцессу Сююмбике исполнительница яркой патриотической песни" Яшэ халкым!" и будущая надежда классической татарской эстрады Саида Мухаметзянова. А душа жаждала большего. Чтоб над всем Булгаром звучали напевно и пронзительно аяты и суры из Корана, мунажаты. Чтобы собравшийся люд не бегал суетливо по торговым палаткам, а замер в восхищении от красоты и величия молитв, внимал им и молился, коленнопреклоненно. Один день в году забыл о животе, а помнил только о том, что находится на священной земле предков и молился горячо и как может о всепрощении грехов ушедших и ныне живущих. Всего лишь один раз в году! Булгары должны стать средоточием духовности, источником, где каждый может почерпнуть божественной благодати Всевышнего.
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  • Анонимно 01:09
    С туалетами там пусть сделают что-нибудь!!! Один туалет. И он платный. Огромная очередь! Женщины только через час могут дождаться, а мужчины по 20-30 минут ждут. Это самое банальное - туалеты. Сделайте что-нибудь!
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