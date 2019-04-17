Рынок страхования: в лидерах Нижегородской области — банковский страховщик жизни и меняющийся «Росгосстрах»
Крупнейшие страховщики региона в 2018 году
«Реальное время» продолжает подводить итоги 2018 года на страховом рынке в Приволжском федеральном округе. Мы уже проанализировали итоги года в Татарстане и Башкортостане, сегодня на очереди — Нижегородская область. Динамика здесь хуже, чем в двух республиках, эксперты склонны объяснять это меньшей экономической активностью населения.
Меньше активность — меньше успехов страховщиков
По данным, полученным аналитической службой «Реального времени», за 2018 год в Нижегородской области страховщики получили премий на сумму 19,9 млрд рублей, при этом осуществив выплат на 7,3 млрд рублей. Годовая динамика в регионе довольно сильно отличается от общероссийской: в то время как по всей стране премии выросли на 16%, а выплаты на 3%, в Нижегородской области премии выросли слабее — на 9%, а выплаты и вовсе снизились — сразу на 27%. Такая динамика характерна и для двух других проанализированных регионов Приволжского федерального округа: в Татарстане, например, выплаты тоже снизились на 20%, а в Башкортостане — на 18%.
Более низкие, чем в целом по стране, результаты региона эксперты склонны связывать с более низкой инвестиционной активностью населения. Гульнара Ибрагимова, директор филиала «Ренессанс страхование» в Казани, так комментирует ситуацию: «Сборы страховых компаний в Нижнем Новгороде выросли на 8,6 процента к прошлому году против среднего роста +15,7 процента по стране. Более низкий темп роста связан в основном со страхованием жизни: +20 процентов к 2017 году против +36,5 процента по стране, это говорит о более низкой, чем в среднем по стране, инвестиционной активности населения. Рост страхования от несчастных случаев и болезней в Нижнем Новгороде в четыре раза ниже среднего по России: +8,8 процента против 40-процентного по стране (вероятно, из-за небольшого объема потребительского кредитования значительные объемы страхования от несчастных случаев составляют договоры страхования заемщика)».
Примерно с теми же причинами связывает отличие показателя Нижегородской области от Татарстана и аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев:
«Нижегородская область отстает от Татарстана по экономическим показателям, а от Башкортостана отличается не сильно. Несмотря на то, что в регионе сосредоточено большое количество промышленных производств, отнести Нижегородскую область к зажиточным нельзя. Более богатые регионы более активно используют такой инструментарий, как страхование. Соответственно, отличается и картина по страховому рынку», — отмечает он.
Сразу три страховщика жизни — в топе
Крупнейшим страховщиком Нижегородской области стала компания, занимающаяся специфическим видом деятельности — это «Сбербанк страхование жизни». В 2018 году страховщик, связанный с крупнейшим банком, увеличил объем премий на две трети, до 2,6 млрд рублей. А вот выплаты, хотя и выросли на 28%, по-прежнему невелики — всего около 163 млн рублей. Такое соотношение в целом характерно для компаний, связанных со страхованием жизни. К слову, тот же страховщик стал лидером и в Татарстане, а вот в Башкирии оказался лишь на третьем месте.
Второй по величине страховщик жизни — «Росгосстрах-Жизнь» — оказался лишь на седьмом месте в общем списке страховых компаний с 892 млн рублей премий и 500 млн рублей выплат. Премии у компании очень сильно снизились — почти в два раза, а выплаты, наоборот, выросли на 58%. Еще один страховщик жизни, вошедший в десятку — «Согаз-Жизнь» — замыкает топ. У компании 500,9 млн рублей премий (рост на 18%) и всего 12,3 млн рублей выплат (снижение на 7%).
Второе место в топ-10 занял многолетний лидер рынка, повсеместно снижающий свои обороты — «Росгосстрах». Компания (которая по-прежнему является лидером, например, в Башкортостане) получила 2,24 млрд рублей премий — это на четверть меньше, чем годом ранее. Выплаты снизились еще сильнее — на 64%, до 1,44 млрд рублей. Отметим, что показатели «Росгосстраха» в Нижегородской области снизились сильнее, чем в Башкортостане — там премии и выплаты просели всего на 18% и 58%.
Если первые две компании очень близки по объему премий, то обладатель третьего места — «Ингосстрах» — довольно ощутимо отстает от них. В 2018 году компания получила лишь 1,65 млрд рублей премий — на 5% больше, чем год назад. Выплаты при этом снизились на 11%, до 794 млн рублей. А вот показатель роста обладателя четвертого места — компании «АльфаСтрахование» — наиболее успешный среди 10 крупнейших страховщиков Нижегородской области. Премии у компании выросли сразу в 2,3 раза, до 1,37 млрд рублей. Значительно увеличились и выплаты, но в два раза слабее, чем премии, — на 67%, до 452,6 млн рублей.
Пятое место оказалось у компании «Согаз». Премии страховщика выросли на 27%, до 1,28 млрд рублей, а выплаты — на 12%, до 524,6 млн рублей. Шестое место оказалось у ВСК с почти таким же показателем как по премиям, так и выплатам — тут они равны 1,2 млрд и 486 млн рублей соответственно. Динамика при этом хуже, чем у «Согаза», — премии выросли на 12%, а выплаты снизились на 5%.
На седьмом месте, как уже говорилось, расположилась компания «Росгосстрах-Жизнь», а восьмое место — у компании «Ресо-Гарантия». Она получила 855 млн рублей премий — на 2% меньше, чем год назад, а выплатила 501,7 млн рублей — на 24% меньше, чем за год до этого. А вот компания с девятого места — «Ренессанс страхование» — увеличила премии сразу на 80%, до 594 млн рублей, выплаты выросли на 29%, до 260,5 млн рублей. Замыкает десятку уже упоминавшаяся компания «Согаз-Жизнь».
|Наименование
|2018
|2017
|Изменение
|Выплаты
|Премии
|Выплаты
|Премии
|Выплаты
|Премии
|На территории Российской Федерации — всего
|523.177.740,914
|1.478.342.325,994
|509.539.057,000
|1.277.547.649,000
|3%
|Нижегородская область
|7.316.995,492
|19.906.180,320
|10.080.125,000
|18.330.571,000
|-27%
|СБЕРБАНК СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ
|163.155,904
|2.602.857,773
|127.513,000
|1.563.941,000
|28%
|РОСГОССТРАХ
|1.436.212,308
|2.239.062,434
|4.016.124,000
|2.938.451,000
|-64%
|ИНГОССТРАХ
|794.146,591
|1.647.405,745
|893.518,000
|1.569.489,000
|-11%
|АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ
|452.556,399
|1.365.587,412
|271.293,000
|603.442,000
|67%
|СОГАЗ
|524.616,955
|1.279.803,834
|468.798,000
|1.007.919,000
|12%
|ВСК
|485.748,629
|1.208.799,691
|513.102,000
|1.079.359,000
|-5%
Треть сегмента страхования жизни — у компании Сбербанка
Одним из крупнейших сегментов страхования в Нижегородской области стал сегмент добровольного страхования жизни. Всего нижегородские страховщики получили премий на 6,49 млрд рублей, выплатив 1,07 млрд рублей. И премии, и выплаты заметно выросли, но меньше, чем по всей стране: на 20% и 54%, при общероссийских показателях в 36% и 84%.
Больше трети полученных премий — на сумму в 2,54 млрд рублей — приходится лишь на одного страховщика, крупнейшего в регионе — «Сбербанк страхование жизни». Компания увеличила объем премий на 63%, а выплаты — лишь на 27%, до 161 млн рублей. Находящаяся на втором месте «Росгосстрах-Жизнь» отстает от компании крупнейшего банка в три раза — у нее объем премий составил лишь 829 млн рублей. Компания снизила показатель почти в два раза. Год назад она была лидером с 1,57 млрд рублей премий. А вот выплаты, наоборот, увеличились — на 63%, до 488 млн рублей.
Занимающие места с третьего по пятое страховые компании получили премий в размере от 468 млн рублей («АльфаСтрахование-Жизнь») до 498 млн рублей («Согаз-Жизнь»). Несмотря на почти не отличающиеся показатели премий, у них значительно разнится показатель выплат. Так, например, «АльфаСтрахование-Жизнь» заплатила своим клиентам 197 млн рублей, а «ВСК-Линия жизни» — всего 3,6 млн рублей. При этом последняя увеличила премии за год в 2,4 раза, а «АльфаСтрахование-Жизнь» снизила на 41%, увеличив выплаты в 2,8 раза.
Остальные компании, входящие в десятку, получили от 116 до 397 млн рублей премий. Отметить тут стоит успехи замыкающего десятку страховщика «Макс-Жизнь», который увеличил премии в 3,4 раза. Заметные успехи, кроме того, у «Сосьете Женераль страхование жизни» — премии выросли в 2,3 раза, со 110 до 258 млн рублей.
|Наименование
|2018
|2017
|Изменение
|Выплаты
|Премии
|Выплаты
|Премии
|Выплаты
|Премии
|На территории Российской Федерации — всего
|67.070.481,613
|452.399.853,529
|36.486.836,000
|331.536.826,000
|84%
|Нижегородская область
|1.071.208,304
|6.488.382,519
|695.128,000
|5.413.512,000
|54%
|СБЕРБАНК СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ
|160.969,904
|2.540.519,691
|127.128,000
|1.562.596,000
|27%
|РОСГОССТРАХ-ЖИЗНЬ
|487.800,941
|829.190,590
|300.063,000
|1.571.095,000
|63%
|СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ
|11.501,300
|498.279,897
|12.746,000
|421.240,000
|-10%
|ВСК-ЛИНИЯ ЖИЗНИ
|3.635,885
|482.941,974
|2.573,000
|198.377,000
|41%
|АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ-ЖИЗНЬ
|197.067,264
|467.749,663
|70.920,000
|791.940,000
|178%
|ВТБ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ
|11.643,903
|397.051,718
|11.291,000
|269.069,000
|3%
Выплаты по ОСАГО «просели» сильнее, чем у соседей
Второй по значимости сегмент страхования в Нижегородской области — ОСАГО. В сегменте обязательного страхования автогражданской ответственности страховщики в регионе собрали 5,08 млрд рублей, а выплатили 3,53 млрд. Премии страховщиков выросли на 4%, а выплаты, как и в других регионах, значительно снизились. Правда, снижение выплат в Нижегородской области оказалось более значительным, чем в среднем по стране — на 46%, то есть почти в два раза. Для сравнения, по всей стране показатель снизился на 21%, в Татарстане — на 35%, в Башкортостане — на 38%.
В этом сегменте страхования отставание лидера от остальных компаний не так заметно, как, например, в случае со страхованием жизни. Первое место оказалось у «АльфаСтрахования», которое за год улучшило показатель премий в 5,7 раза — со 131 до 749 млн рублей. При этом выплаты выросли всего в 2,6 раза — до 217 млн рублей.
Находящийся на втором месте «Росгосстрах» получил 682 млн рублей премий — это на 42% меньше, чем год назад. Тогда он был безоговорочным лидером с 1,17 млрд рублей премий. Еще больше снизились выплаты — с 3,3 млрд до 837 млн рублей. Интересно, однако, что даже несмотря на такое значительное снижение, выплаты по-прежнему больше, чем премии. Похожая ситуация у страховщика была по итогам 2017 года и в Татарстане, и в Башкортостане, однако в 2018 году премии стали больше выплат. В Нижегородской же области «Росгосстрах» по-прежнему платит больше, чем получает.
Почти столько же — 681 млн рублей — получил и обладатель третьего места «Ингосстрах». В отличие от «Росгосстраха», этот страховщик не совершал такого драматичного снижения: премии снизились лишь на 3%, а выплаты — на 32%. При этом для «Ингосстраха» ОСАГО и не убыточно: объем выплат составляет всего 363,5 млн рублей.
А вот показатель компании с четвертого места — «Ренессанс страхования» — уже сильно отличается от показателей тройки лидеров. Страховщик получил всего 454 млн рублей премий, но это в 2,7 раза больше, чем годом ранее. Выплаты составили 161 млн рублей, они выросли на 74%. Схожий показатель премий и у «РЕСО-Гарантии» — 409 млн рублей (снижение на 12%), а вот выплаты — больше: 311 млн рублей (снижение на треть).
Во второй пятерке страховщиков в сегменте ОСАГО — «стандартные» федеральные «Согаз» и ВСК с 383 и 349 млн рублей премий без значительных изменений за год, а также три не такие известные компании. Крупнейшая из них — «Сервисрезерв», головной офис находится в Коврове Нижегородской области. У компании — 226 млн рублей премий на 254 млн рублей выплат, так что она в этом сегменте убыточна, как и «Росгосстрах». За год премии снизились на 40%, а выплаты — на 57%.
А вот у обладателя девятого места, компании «НСГ-Росэнерго», динамика обратная: премии выросли на 35%, до 148 млн рублей, а выплаты — в три раза, до 142 млн. Компания зарегистрирована в Барнауле. Наконец, замыкает десятку московский «Энергогарант» со 118 млн рублей премий (рост на 14%) и 53 млн рублей выплат (снижение на четверть).
|Наименование
|2018
|2017
|Изменение
|Выплаты
|Премии
|Выплаты
|Премии
|Выплаты
|Премии
|На территории Российской Федерации — всего
|137.897.003,575
|225.949.750,978
|175.516.144,000
|222.069.260,000
|-21%
|Нижегородская область
|3.527.101,455
|5.083.676,475
|6.591.942,000
|4.883.384,000
|-46%
|АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ
|216.498,934
|748.618,012
|81.734,000
|130.387,000
|165%
|РОСГОССТРАХ
|836.881,634
|682.146,375
|3.306.803,000
|1.169.698,000
|-75%
|ИНГОССТРАХ
|363.451,547
|681.013,069
|531.322,000
|703.729,000
|-32%
|ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ
|161.115,896
|454.268,047
|92.368,000
|167.509,000
|74%
|РЕСО-ГАРАНТИЯ
|310.696,941
|409.127,829
|471.616,000
|466.098,000
|-34%
|СОГАЗ
|268.228,661
|383.423,685
|194.267,000
|347.361,000
|38%
Страхование имущества: «Росгосстрах» по-прежнему вне конкуренции
Добровольное имущественное страхование принесло страховщикам в Нижегородской области меньше премий, чем ОСАГО. Было получено 4,9 млрд рублей — это на 3% больше, чем год назад, общероссийский показатель — 2%. Выплаты не изменились, они составили 1,86 млрд рублей. По России же показатель вырос на 11%.
Лидером среди страховщиков в этом сегменте, несмотря на годовое 13-процентное падение объемов премий, по-прежнему остается «Росгосстрах», значительно ухудшивший свои позиции в некоторых других сегментах страхования. Объем его премий составил 1,32 млрд рублей — это в два с лишним раза лучше показателя ближайшего преследователя. Выплаты снизились на те же 13% (до 500,7 млрд рублей).
Почти все остальные компании из топ-10 заметно улучшили размеры полученных премий. Обладатель второго места — «Ингосстрах» — увеличил показатель на 11% (до 632,3 млрд рублей). Выплаты выросли еще сильнее — на 19% (до 316,3 млрд рублей). ВСК с третьего места увеличил премии на 12% (до 523,5 млрд рублей), а вот выплаты снизил на 1%, чем повысил рентабельность сегмента для себя. Еще более выгодным добровольное имущественное страхование стало для «Согаза» — он увеличил премии на 16% (до 430 млрд рублей), а выплаты снизил почти на четверть, до 95 млрд рублей.
Замыкает пятерку санкт-петербургская компания «Эрго», которая показала обратную динамику: премии увеличились на 1% (до 387 млрд рублей), а выплаты подскочили сразу на 31% (до 227 млрд рублей). Из интересных показателей компаний, входящих в десятку, стоит выделить «АльфаСтрахование» с 71%-ным ростом премий до 334 млрд рублей) и 54%-ным ростом выплат (до 87 млрд рублей). А вот обладатель десятого места, «Ренессанс Страхование», уменьшил премии на 14% (до 122 млрд рублей), а выплаты — на 11% (до 95 млрд рублей).
|Наименование
|2018
|2017
|Изменение
|Выплаты
|Премии
|Выплаты
|Премии
|Выплаты
|Премии
|На территории Российской Федерации — всего
|154.404.655,758
|361.480.500,959
|138.602.811,000
|353.063.734,000
|11%
|Нижегородская область
|1.863.922,794
|4.910.761,514
|1.869.842,000
|4.750.296,000
|0%
|РОСГОССТРАХ
|500.688,283
|1.319.735,608
|576.589,000
|1.519.961,000
|-13%
|ИНГОССТРАХ
|316.255,892
|632.285,915
|265.824,000
|571.292,000
|19%
|ВСК
|197.556,005
|523.446,222
|200.557,000
|468.334,000
|-1%
|СОГАЗ
|95.341,476
|429.934,266
|126.155,000
|372.142,000
|-24%
|ЭРГО
|226.789,482
|386.905,055
|173.325,000
|384.699,000
|31%
|АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ
|87.103,156
|334.405,998
|56.655,000
|195.485,000
|54%
Личное страхование растет медленнее, чем по стране
Наконец, еще один значительный сегмент страхования — добровольное личное (не включающее страхование жизни). Страховщики в регионе получили в 2018 году премий по нему в размере 2,8 млрд рублей — рост тут меньше 23%-ного общероссийского, всего 8%. Однако выплаты вообще снизились на 4% (до 783 млн рублей) — по всей России показатель вырос на 7%.
В лидерах по сегменту — «Согаз», однако лидерство это не очень отчетливое. Премии компании в регионе составили 396 млн рублей, у ближайшего преследователя — «ВТБ Страхование» — 360 млрд рублей. Однако показатель роста премий очень значительный — 76% за год. Выплаты при этом выросли на 12%, до 154 млн рублей.
Второе место оказалось у «ВТБ Страхование». Рост премий тут составил 7%. Выплаты выросли сильнее — на 47%, до 34 млн рублей. Отметим, что «ВТБ Страхование» в результате объединения скоро начнет работать под брендом «Согаз», так что в ближайшее время на рынке личного страхования ожидается появление компании-гиганта.
Третье место занял «Ингосстрах» с 266 млн рублей премий и ростом на 18%. Выплаты выросли примерно так же — на 19%, до 106 млн рублей. Четвертое место — у «АльфаСтрахования» с 252 млн рублей премий и 137 млн рублей выплат, однако за год показатели выросли значительно слабее, чем у «Ингосстраха» — всего на 3% и 6%. Замыкает пятерку ВСК, компания за год нарастила премии на 45% (до 216 млн рублей), а выплаты – на четверть (до 46 млн рублей).
Еще больший рост у компании «Эрго Жизнь» (с недавних пор принадлежащей «Росгосстраху»): в полтора раза по премиям (до 201 млн рублей) и на 40% по выплатам (показатель тут, правда, очень незначительный — 5,1 млн рублей). На седьмом месте расположился, собственно, сам «Росгосстрах» — премии у него составили 194 млн рублей (показатель вырос на 22%), а выплаты — 92 млн рублей (снизились на четверть).
Следом за ним идет «РЕСО-Гарантия» со 120 млн рублей премий и 69 млн рублей выплат. Объем премий за год не изменился, а выплаты выросли на 5%. Идущий за ним «Кардиф» увеличил выплаты сразу на 80%, до 12 млн рублей, а премии — всего на 14%, до 118 млн. Замыкает десятку «Альянс-Жизнь» с 75,9 млн рублей премий (снижение за год на 8%) и 35,2 млн рублей выплат (снижение на 2%).
|Наименование
|2018
|2017
|Изменение
|Выплаты
|Премии
|Выплаты
|Премии
|Выплаты
|Премии
|На территории Российской Федерации — всего
|128.334.566,793
|321.363.712,481
|120.178.533,000
|261.257.231,000
|7%
|Нижегородская область
|782.917,136
|2.795.580,397
|812.156,000
|2.577.609,000
|-4%
|СОГАЗ
|153.920,867
|395.948,634
|137.439,000
|225.448,000
|12%
|ВТБ СТРАХОВАНИЕ
|33.928,770
|359.543,428
|23.018,000
|337.420,000
|47%
|ИНГОССТРАХ
|106.406,562
|265.526,821
|89.695,000
|225.232,000
|19%
|АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ
|137.454,926
|252.012,461
|130.012,000
|245.575,000
|6%
|ВСК
|45.518,969
|216.423,106
|36.721,000
|149.455,000
|24%
|ЭРГО ЖИЗНЬ
|5.093,645
|201.043,673
|3.649,000
|133.001,000
|40%
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