Рынок страхования: в лидерах Нижегородской области — банковский страховщик жизни и меняющийся «Росгосстрах»

Крупнейшие страховщики региона в 2018 году

«Реальное время» продолжает подводить итоги 2018 года на страховом рынке в Приволжском федеральном округе. Мы уже проанализировали итоги года в Татарстане и Башкортостане, сегодня на очереди — Нижегородская область. Динамика здесь хуже, чем в двух республиках, эксперты склонны объяснять это меньшей экономической активностью населения.

Меньше активность — меньше успехов страховщиков

По данным, полученным аналитической службой «Реального времени», за 2018 год в Нижегородской области страховщики получили премий на сумму 19,9 млрд рублей, при этом осуществив выплат на 7,3 млрд рублей. Годовая динамика в регионе довольно сильно отличается от общероссийской: в то время как по всей стране премии выросли на 16%, а выплаты на 3%, в Нижегородской области премии выросли слабее — на 9%, а выплаты и вовсе снизились — сразу на 27%. Такая динамика характерна и для двух других проанализированных регионов Приволжского федерального округа: в Татарстане, например, выплаты тоже снизились на 20%, а в Башкортостане — на 18%.

Более низкие, чем в целом по стране, результаты региона эксперты склонны связывать с более низкой инвестиционной активностью населения. Гульнара Ибрагимова, директор филиала «Ренессанс страхование» в Казани, так комментирует ситуацию: «Сборы страховых компаний в Нижнем Новгороде выросли на 8,6 процента к прошлому году против среднего роста +15,7 процента по стране. Более низкий темп роста связан в основном со страхованием жизни: +20 процентов к 2017 году против +36,5 процента по стране, это говорит о более низкой, чем в среднем по стране, инвестиционной активности населения. Рост страхования от несчастных случаев и болезней в Нижнем Новгороде в четыре раза ниже среднего по России: +8,8 процента против 40-процентного по стране (вероятно, из-за небольшого объема потребительского кредитования значительные объемы страхования от несчастных случаев составляют договоры страхования заемщика)».

Примерно с теми же причинами связывает отличие показателя Нижегородской области от Татарстана и аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев:

«Нижегородская область отстает от Татарстана по экономическим показателям, а от Башкортостана отличается не сильно. Несмотря на то, что в регионе сосредоточено большое количество промышленных производств, отнести Нижегородскую область к зажиточным нельзя. Более богатые регионы более активно используют такой инструментарий, как страхование. Соответственно, отличается и картина по страховому рынку», — отмечает он.

Сразу три страховщика жизни — в топе

Крупнейшим страховщиком Нижегородской области стала компания, занимающаяся специфическим видом деятельности — это «Сбербанк страхование жизни». В 2018 году страховщик, связанный с крупнейшим банком, увеличил объем премий на две трети, до 2,6 млрд рублей. А вот выплаты, хотя и выросли на 28%, по-прежнему невелики — всего около 163 млн рублей. Такое соотношение в целом характерно для компаний, связанных со страхованием жизни. К слову, тот же страховщик стал лидером и в Татарстане, а вот в Башкирии оказался лишь на третьем месте.

Второй по величине страховщик жизни — «Росгосстрах-Жизнь» — оказался лишь на седьмом месте в общем списке страховых компаний с 892 млн рублей премий и 500 млн рублей выплат. Премии у компании очень сильно снизились — почти в два раза, а выплаты, наоборот, выросли на 58%. Еще один страховщик жизни, вошедший в десятку — «Согаз-Жизнь» — замыкает топ. У компании 500,9 млн рублей премий (рост на 18%) и всего 12,3 млн рублей выплат (снижение на 7%).

Второе место в топ-10 занял многолетний лидер рынка, повсеместно снижающий свои обороты — «Росгосстрах». Компания (которая по-прежнему является лидером, например, в Башкортостане) получила 2,24 млрд рублей премий — это на четверть меньше, чем годом ранее. Выплаты снизились еще сильнее — на 64%, до 1,44 млрд рублей. Отметим, что показатели «Росгосстраха» в Нижегородской области снизились сильнее, чем в Башкортостане — там премии и выплаты просели всего на 18% и 58%.

Если первые две компании очень близки по объему премий, то обладатель третьего места — «Ингосстрах» — довольно ощутимо отстает от них. В 2018 году компания получила лишь 1,65 млрд рублей премий — на 5% больше, чем год назад. Выплаты при этом снизились на 11%, до 794 млн рублей. А вот показатель роста обладателя четвертого места — компании «АльфаСтрахование» — наиболее успешный среди 10 крупнейших страховщиков Нижегородской области. Премии у компании выросли сразу в 2,3 раза, до 1,37 млрд рублей. Значительно увеличились и выплаты, но в два раза слабее, чем премии, — на 67%, до 452,6 млн рублей.

Пятое место оказалось у компании «Согаз». Премии страховщика выросли на 27%, до 1,28 млрд рублей, а выплаты — на 12%, до 524,6 млн рублей. Шестое место оказалось у ВСК с почти таким же показателем как по премиям, так и выплатам — тут они равны 1,2 млрд и 486 млн рублей соответственно. Динамика при этом хуже, чем у «Согаза», — премии выросли на 12%, а выплаты снизились на 5%.

На седьмом месте, как уже говорилось, расположилась компания «Росгосстрах-Жизнь», а восьмое место — у компании «Ресо-Гарантия». Она получила 855 млн рублей премий — на 2% меньше, чем год назад, а выплатила 501,7 млн рублей — на 24% меньше, чем за год до этого. А вот компания с девятого места — «Ренессанс страхование» — увеличила премии сразу на 80%, до 594 млн рублей, выплаты выросли на 29%, до 260,5 млн рублей. Замыкает десятку уже упоминавшаяся компания «Согаз-Жизнь».

Выплаты и премии по договорам страхования за 2018 год в Нижегородской области

Наименование 2018 2017 Изменение Выплаты Премии Выплаты Премии Выплаты Премии На территории Российской Федерации — всего 523.177.740,914 1.478.342.325,994 509.539.057,000 1.277.547.649,000 3% Нижегородская область 7.316.995,492 19.906.180,320 10.080.125,000 18.330.571,000 -27% СБЕРБАНК СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ 163.155,904 2.602.857,773 127.513,000 1.563.941,000 28% РОСГОССТРАХ 1.436.212,308 2.239.062,434 4.016.124,000 2.938.451,000 -64% ИНГОССТРАХ 794.146,591 1.647.405,745 893.518,000 1.569.489,000 -11% АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ 452.556,399 1.365.587,412 271.293,000 603.442,000 67% СОГАЗ 524.616,955 1.279.803,834 468.798,000 1.007.919,000 12% ВСК 485.748,629 1.208.799,691 513.102,000 1.079.359,000 -5%

Треть сегмента страхования жизни — у компании Сбербанка

Одним из крупнейших сегментов страхования в Нижегородской области стал сегмент добровольного страхования жизни. Всего нижегородские страховщики получили премий на 6,49 млрд рублей, выплатив 1,07 млрд рублей. И премии, и выплаты заметно выросли, но меньше, чем по всей стране: на 20% и 54%, при общероссийских показателях в 36% и 84%.

Больше трети полученных премий — на сумму в 2,54 млрд рублей — приходится лишь на одного страховщика, крупнейшего в регионе — «Сбербанк страхование жизни». Компания увеличила объем премий на 63%, а выплаты — лишь на 27%, до 161 млн рублей. Находящаяся на втором месте «Росгосстрах-Жизнь» отстает от компании крупнейшего банка в три раза — у нее объем премий составил лишь 829 млн рублей. Компания снизила показатель почти в два раза. Год назад она была лидером с 1,57 млрд рублей премий. А вот выплаты, наоборот, увеличились — на 63%, до 488 млн рублей.

Занимающие места с третьего по пятое страховые компании получили премий в размере от 468 млн рублей («АльфаСтрахование-Жизнь») до 498 млн рублей («Согаз-Жизнь»). Несмотря на почти не отличающиеся показатели премий, у них значительно разнится показатель выплат. Так, например, «АльфаСтрахование-Жизнь» заплатила своим клиентам 197 млн рублей, а «ВСК-Линия жизни» — всего 3,6 млн рублей. При этом последняя увеличила премии за год в 2,4 раза, а «АльфаСтрахование-Жизнь» снизила на 41%, увеличив выплаты в 2,8 раза.

Остальные компании, входящие в десятку, получили от 116 до 397 млн рублей премий. Отметить тут стоит успехи замыкающего десятку страховщика «Макс-Жизнь», который увеличил премии в 3,4 раза. Заметные успехи, кроме того, у «Сосьете Женераль страхование жизни» — премии выросли в 2,3 раза, со 110 до 258 млн рублей.

Выплаты и премии по добровольному страхованию жизни за 2018 год в Нижегородской области

Наименование 2018 2017 Изменение Выплаты Премии Выплаты Премии Выплаты Премии На территории Российской Федерации — всего 67.070.481,613 452.399.853,529 36.486.836,000 331.536.826,000 84% Нижегородская область 1.071.208,304 6.488.382,519 695.128,000 5.413.512,000 54% СБЕРБАНК СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ 160.969,904 2.540.519,691 127.128,000 1.562.596,000 27% РОСГОССТРАХ-ЖИЗНЬ 487.800,941 829.190,590 300.063,000 1.571.095,000 63% СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ 11.501,300 498.279,897 12.746,000 421.240,000 -10% ВСК-ЛИНИЯ ЖИЗНИ 3.635,885 482.941,974 2.573,000 198.377,000 41% АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ-ЖИЗНЬ 197.067,264 467.749,663 70.920,000 791.940,000 178% ВТБ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ 11.643,903 397.051,718 11.291,000 269.069,000 3%

Выплаты по ОСАГО «просели» сильнее, чем у соседей

Второй по значимости сегмент страхования в Нижегородской области — ОСАГО. В сегменте обязательного страхования автогражданской ответственности страховщики в регионе собрали 5,08 млрд рублей, а выплатили 3,53 млрд. Премии страховщиков выросли на 4%, а выплаты, как и в других регионах, значительно снизились. Правда, снижение выплат в Нижегородской области оказалось более значительным, чем в среднем по стране — на 46%, то есть почти в два раза. Для сравнения, по всей стране показатель снизился на 21%, в Татарстане — на 35%, в Башкортостане — на 38%.

В этом сегменте страхования отставание лидера от остальных компаний не так заметно, как, например, в случае со страхованием жизни. Первое место оказалось у «АльфаСтрахования», которое за год улучшило показатель премий в 5,7 раза — со 131 до 749 млн рублей. При этом выплаты выросли всего в 2,6 раза — до 217 млн рублей.

Находящийся на втором месте «Росгосстрах» получил 682 млн рублей премий — это на 42% меньше, чем год назад. Тогда он был безоговорочным лидером с 1,17 млрд рублей премий. Еще больше снизились выплаты — с 3,3 млрд до 837 млн рублей. Интересно, однако, что даже несмотря на такое значительное снижение, выплаты по-прежнему больше, чем премии. Похожая ситуация у страховщика была по итогам 2017 года и в Татарстане, и в Башкортостане, однако в 2018 году премии стали больше выплат. В Нижегородской же области «Росгосстрах» по-прежнему платит больше, чем получает.

Почти столько же — 681 млн рублей — получил и обладатель третьего места «Ингосстрах». В отличие от «Росгосстраха», этот страховщик не совершал такого драматичного снижения: премии снизились лишь на 3%, а выплаты — на 32%. При этом для «Ингосстраха» ОСАГО и не убыточно: объем выплат составляет всего 363,5 млн рублей.

А вот показатель компании с четвертого места — «Ренессанс страхования» — уже сильно отличается от показателей тройки лидеров. Страховщик получил всего 454 млн рублей премий, но это в 2,7 раза больше, чем годом ранее. Выплаты составили 161 млн рублей, они выросли на 74%. Схожий показатель премий и у «РЕСО-Гарантии» — 409 млн рублей (снижение на 12%), а вот выплаты — больше: 311 млн рублей (снижение на треть).

Во второй пятерке страховщиков в сегменте ОСАГО — «стандартные» федеральные «Согаз» и ВСК с 383 и 349 млн рублей премий без значительных изменений за год, а также три не такие известные компании. Крупнейшая из них — «Сервисрезерв», головной офис находится в Коврове Нижегородской области. У компании — 226 млн рублей премий на 254 млн рублей выплат, так что она в этом сегменте убыточна, как и «Росгосстрах». За год премии снизились на 40%, а выплаты — на 57%.

А вот у обладателя девятого места, компании «НСГ-Росэнерго», динамика обратная: премии выросли на 35%, до 148 млн рублей, а выплаты — в три раза, до 142 млн. Компания зарегистрирована в Барнауле. Наконец, замыкает десятку московский «Энергогарант» со 118 млн рублей премий (рост на 14%) и 53 млн рублей выплат (снижение на четверть).

Выплаты и премии по договорам ОСАГО за 2018 год в Нижегородской области

Наименование 2018 2017 Изменение Выплаты Премии Выплаты Премии Выплаты Премии На территории Российской Федерации — всего 137.897.003,575 225.949.750,978 175.516.144,000 222.069.260,000 -21% Нижегородская область 3.527.101,455 5.083.676,475 6.591.942,000 4.883.384,000 -46% АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ 216.498,934 748.618,012 81.734,000 130.387,000 165% РОСГОССТРАХ 836.881,634 682.146,375 3.306.803,000 1.169.698,000 -75% ИНГОССТРАХ 363.451,547 681.013,069 531.322,000 703.729,000 -32% ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ 161.115,896 454.268,047 92.368,000 167.509,000 74% РЕСО-ГАРАНТИЯ 310.696,941 409.127,829 471.616,000 466.098,000 -34% СОГАЗ 268.228,661 383.423,685 194.267,000 347.361,000 38%

Страхование имущества: «Росгосстрах» по-прежнему вне конкуренции

Добровольное имущественное страхование принесло страховщикам в Нижегородской области меньше премий, чем ОСАГО. Было получено 4,9 млрд рублей — это на 3% больше, чем год назад, общероссийский показатель — 2%. Выплаты не изменились, они составили 1,86 млрд рублей. По России же показатель вырос на 11%.

Лидером среди страховщиков в этом сегменте, несмотря на годовое 13-процентное падение объемов премий, по-прежнему остается «Росгосстрах», значительно ухудшивший свои позиции в некоторых других сегментах страхования. Объем его премий составил 1,32 млрд рублей — это в два с лишним раза лучше показателя ближайшего преследователя. Выплаты снизились на те же 13% (до 500,7 млрд рублей).

Почти все остальные компании из топ-10 заметно улучшили размеры полученных премий. Обладатель второго места — «Ингосстрах» — увеличил показатель на 11% (до 632,3 млрд рублей). Выплаты выросли еще сильнее — на 19% (до 316,3 млрд рублей). ВСК с третьего места увеличил премии на 12% (до 523,5 млрд рублей), а вот выплаты снизил на 1%, чем повысил рентабельность сегмента для себя. Еще более выгодным добровольное имущественное страхование стало для «Согаза» — он увеличил премии на 16% (до 430 млрд рублей), а выплаты снизил почти на четверть, до 95 млрд рублей.

Замыкает пятерку санкт-петербургская компания «Эрго», которая показала обратную динамику: премии увеличились на 1% (до 387 млрд рублей), а выплаты подскочили сразу на 31% (до 227 млрд рублей). Из интересных показателей компаний, входящих в десятку, стоит выделить «АльфаСтрахование» с 71%-ным ростом премий до 334 млрд рублей) и 54%-ным ростом выплат (до 87 млрд рублей). А вот обладатель десятого места, «Ренессанс Страхование», уменьшил премии на 14% (до 122 млрд рублей), а выплаты — на 11% (до 95 млрд рублей).

Выплаты и премии по договорам страхования имущества за 2018 год в Нижегородской области

Наименование 2018 2017 Изменение Выплаты Премии Выплаты Премии Выплаты Премии На территории Российской Федерации — всего 154.404.655,758 361.480.500,959 138.602.811,000 353.063.734,000 11% Нижегородская область 1.863.922,794 4.910.761,514 1.869.842,000 4.750.296,000 0% РОСГОССТРАХ 500.688,283 1.319.735,608 576.589,000 1.519.961,000 -13% ИНГОССТРАХ 316.255,892 632.285,915 265.824,000 571.292,000 19% ВСК 197.556,005 523.446,222 200.557,000 468.334,000 -1% СОГАЗ 95.341,476 429.934,266 126.155,000 372.142,000 -24% ЭРГО 226.789,482 386.905,055 173.325,000 384.699,000 31% АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ 87.103,156 334.405,998 56.655,000 195.485,000 54%

Личное страхование растет медленнее, чем по стране

Наконец, еще один значительный сегмент страхования — добровольное личное (не включающее страхование жизни). Страховщики в регионе получили в 2018 году премий по нему в размере 2,8 млрд рублей — рост тут меньше 23%-ного общероссийского, всего 8%. Однако выплаты вообще снизились на 4% (до 783 млн рублей) — по всей России показатель вырос на 7%.

В лидерах по сегменту — «Согаз», однако лидерство это не очень отчетливое. Премии компании в регионе составили 396 млн рублей, у ближайшего преследователя — «ВТБ Страхование» — 360 млрд рублей. Однако показатель роста премий очень значительный — 76% за год. Выплаты при этом выросли на 12%, до 154 млн рублей.

Второе место оказалось у «ВТБ Страхование». Рост премий тут составил 7%. Выплаты выросли сильнее — на 47%, до 34 млн рублей. Отметим, что «ВТБ Страхование» в результате объединения скоро начнет работать под брендом «Согаз», так что в ближайшее время на рынке личного страхования ожидается появление компании-гиганта.

Третье место занял «Ингосстрах» с 266 млн рублей премий и ростом на 18%. Выплаты выросли примерно так же — на 19%, до 106 млн рублей. Четвертое место — у «АльфаСтрахования» с 252 млн рублей премий и 137 млн рублей выплат, однако за год показатели выросли значительно слабее, чем у «Ингосстраха» — всего на 3% и 6%. Замыкает пятерку ВСК, компания за год нарастила премии на 45% (до 216 млн рублей), а выплаты – на четверть (до 46 млн рублей).

Еще больший рост у компании «Эрго Жизнь» (с недавних пор принадлежащей «Росгосстраху»): в полтора раза по премиям (до 201 млн рублей) и на 40% по выплатам (показатель тут, правда, очень незначительный — 5,1 млн рублей). На седьмом месте расположился, собственно, сам «Росгосстрах» — премии у него составили 194 млн рублей (показатель вырос на 22%), а выплаты — 92 млн рублей (снизились на четверть).

Следом за ним идет «РЕСО-Гарантия» со 120 млн рублей премий и 69 млн рублей выплат. Объем премий за год не изменился, а выплаты выросли на 5%. Идущий за ним «Кардиф» увеличил выплаты сразу на 80%, до 12 млн рублей, а премии — всего на 14%, до 118 млн. Замыкает десятку «Альянс-Жизнь» с 75,9 млн рублей премий (снижение за год на 8%) и 35,2 млн рублей выплат (снижение на 2%).

Выплаты и премии по договорам личного страхования за 2018 год в Нижегородской области

Наименование 2018 2017 Изменение Выплаты Премии Выплаты Премии Выплаты Премии На территории Российской Федерации — всего 128.334.566,793 321.363.712,481 120.178.533,000 261.257.231,000 7% Нижегородская область 782.917,136 2.795.580,397 812.156,000 2.577.609,000 -4% СОГАЗ 153.920,867 395.948,634 137.439,000 225.448,000 12% ВТБ СТРАХОВАНИЕ 33.928,770 359.543,428 23.018,000 337.420,000 47% ИНГОССТРАХ 106.406,562 265.526,821 89.695,000 225.232,000 19% АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ 137.454,926 252.012,461 130.012,000 245.575,000 6% ВСК 45.518,969 216.423,106 36.721,000 149.455,000 24% ЭРГО ЖИЗНЬ 5.093,645 201.043,673 3.649,000 133.001,000 40%