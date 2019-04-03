Рынок страхования: в Татарстане страховщики собирают больше, а платить стали гораздо меньше

Показатели заметно отличаются от общероссийских

Фото: ведомостинсо.рф

Аналитическая служба «Реального времени» исследует деятельность страховых компаний в крупнейших регионах Приволжского федерального округа в 2018 году. Сегодня мы узнаем, какие изменения произошли в Татарстане. В основном тенденцию здесь создает изменившийся сегмент ОСАГО, но и в других сегментах заметно снижение выплат.

Изменение ОСАГО тянет выплаты вниз

Как следует из данных, полученных аналитической службой «Реального времени», в 2018 году российские страховщики получили премий почти на полтора триллиона рублей больше — их сумма составила 1,48 трлн. За год показатель вырос на 16% — с 1,28 трлн рублей. А вот объем выплат, которые осуществили страховщики, составил всего 523,2 млрд рублей — это почти в три раза меньше, чем объем премий. При этом разница между показателями выросла — выплаты увеличились лишь на 3%.

Такая ситуация, по словам Алексея Коренева, аналитика ГК «ФИНАМ», характерна для всего рынка в целом: «По рынку страхования внесено много изменений: и по ОСАГО, и по имущественному страхованию. В целом страховой рынок повысил свою рентабельность. Страховщики долгое время жаловались на то, что работают себе в убыток, и законодатели пошли им навстречу. От региона к региону показатели могут варьироваться в зависимости от конкретных произошедших страховых случаев».

В Татарстане тенденция еще более заметна: выплаты тут не просто показали более плохую динамику, чем премии. Они даже существенно снизились, сразу на 20%. А вот объем премий показал рост такой же, как и по всей России, — на 16%. Итоговая пропорция оказалась примерно равной общероссийской: 11 млрд рублей выплат на 30,8 млрд рублей премий. При этом доля премий и выплат страховых в Татарстане оказалась равна 2,1% от общероссийского показателя.

Изменение показателей Татарстана Гульнара Ибрагимова, директор филиала «Ренессанс страхование» в Казани, связывает с изменениями в ОСАГО: «От общего объема выплат в Татарстане 40 процентов пришлось на ОСАГО. А снижение выплат по этому виду составило 34,7 процента. Ситуация с убыточностью в Татарстане значительно улучшилась, это подтверждает его исключение из списка «токсичных» регионов РСА. Основная причина снижения убыточности — переход на «натуральное возмещение». Остальные виды страхования на снижение убыточности оказали небольшое влияние. Если не принимать в расчет ОСАГО, выплаты по всем остальным видам снизились на 7,3 процента (в основном за счет страхования жизни, -7%)», — рассказывает она.

Склонен списывать показатели страхования на сегмент ОСАГО и Константин Федоров, заместитель директора Приволжского регионального центра компании «Ингосстрах». Ситуация с текущими показателями сбора премий и выплат обусловлена, по его словам, изменениями в системе ОСАГО, которая является основой для розничного страхового бизнеса: «По результатам 2018 года мы можем с уверенностью говорить о стабилизации ОСАГО и переходе к качественной трансформации рынка. Примерно до середины прошлого года данный вид страхования находился в состоянии жесткого кризиса — высокий уровень мошенничества, проблемы с «токсичными регионами» и доступностью полисов. Кроме того, «взрывной» характер выплат в начале 2018 года, к примеру, был связан с накопленными проблемами одного из игроков рынка. Вместе с тем, были реализованы такие меры, как введение приоритета «натурального возмещения», проведены круглые столы с руководителями правоохранительных органов и региональных администраций по вопросам мошенничества, а также разработан и согласован проект либерализации. Помимо этого, нельзя оценивать страховой бизнес только по соотношению сборов и выплат. К примеру, убытки в ОСАГО могут быть урегулированы в течение 3 лет в соответствии с положениями о правах требования потребителя. Таким образом, страховой случай, произошедший с клиентом в 2018 году, может быть урегулирован в 2019 или даже 2020 году. К тому же, год от года аварийность на российских дорогах падает, соответственно, уменьшается количество заявляемых случаев», — говорит он.

«Альфастрахование» вырвалось в «классические» лидеры, но его может потеснить объединенный «Согаз»

Главным татарстанским страховщиком по объему премий стал «Сбербанк страхование жизни». Эта страховая компания, занимающаяся, как следует из названия, лишь одним сегментом — страхованием жизни, — получила за год 3,29 млрд рублей премий. Выплаты составили лишь 174,6 млн рублей. Премии за год показали рекордный для компаний из топ-10 рост — в 2,1 раза, а выплаты выросли не так заметно — лишь в полтора раза.

Помимо этого страховщика, в топ-10 по премиям входит лишь одна компания, занимающаяся страхованием жизни — это «Росгосстрах Жизнь», расположившаяся на восьмом месте с 1,08 млрд рублей премий. Отношение выплат к премиям тут значительно лучше: на миллиард премий приходится 368 млн рублей выплат, причем показатель за год вырос в 2,4 раза (премии, напротив, снизились на 8%).

«Основное» юрлицо «Росгосстраха» расположилось на четвертом месте, хотя год назад компания была лидером по премиям. Как и у большинства классических страховых компаний, отношение выплат к премиям тут сильно отличается от компаний, страхующих жизнь. На 2,35 млрд рублей премий приходится 1,08 млрд рублей выплат. При этом за год снизились как премии (на 9%), так и выплаты. По снижению этого показателя компания занимает первое место среди топ-10 страховщиков: снижение — в два раза за год.

«Альфастрахование» увеличило объем премий сразу на 43%, до 2,6 млрд рублей. Выплаты выросли на 21%, до 895 млн рублей.Фото ekb.spravedlivo.ru



Главной классической страховой компанией региона стала «Альфастрахование». В 2017 году она занимала лишь четвертое место, после «Росгосстраха» и двух местных игроков «Чулпан» и «Наско Татарстан». «Альфастрахование» увеличило объем премий сразу на 43%, до 2,6 млрд рублей. Выплаты выросли на 21%, до 895 млн рублей.

Крупнейший местный игрок — «Наско Татарстан» — занял третье место с 2,4 млрд рублей премий и 888 млн рублей выплат. Отметим, что премий в 2018 году стало заметно больше — почти на четверть, а вот выплачивать компания стала, наоборот, гораздо меньше — на 31%.

Четвертое место, как уже говорилось, занял лидер 2017 года «Росгосстрах», заметно ухудшивший показатели, а пятое место оказалось у еще одной местной компании — «Чулпан». Объем премий за год у нее вырос на 10%, до 2,2 млрд рублей, а объем выплат остался практически неизменным — 1,04 млрд рублей.

Шестое место заняла компания «Согаз» с 1,59 млрд рублей премий и 1,09 млрд рублей выплат. Объем премий компании снизился по сравнению с 2017 годом на 12%, а вот выплаты, напротив, выросли сразу на две трети. Впрочем, говоря о «Согазе», важно отметить, что в конце октября 2018 года была завершена сделка по продаже «Согазу» 100% другой крупной страховой компании — «ВТБ Страхование» (в которую также входят «ВТБ Страхование жизни» и «ВТБ Медицинское страхование»). Сама «ВТБ Страхование» расположилась по итогам 2018 года на 10-м месте по премиям с 1,07 млрд рублей (выплаты – всего 70,1 млн рублей). Так что при объединении (которое, впрочем, еще не произошло) она может стать крупнейшим классическим игроком на рынке Татарстана. Сумма показателей по премиям «Согаза» и «ВТБ Страхования» составляет 2,655 млрд рублей, что больше чем у «Альфастрахования».

Седьмое место в списке крупнейших страховщиков региона занял «Страховой дом ВСК» с 1,22 млрд рублей премий (тут — очень значительный рост, на 72%) и 317 млн рублей выплат (они, напротив, значительно просели — на 40%). Восьмое место — у упоминавшегося «Росгосстраха Жизнь», а девятое — у «Согласия». Эта компания получила 1,07 млрд рублей премий (показатель вырос за год на 16%) и 505 млн рублей выплат (показатель вырос еще больше — на 47%).

Выплаты и премии по договорам страхования за 2018 год

Наименование Выплаты 2018 год Премии 2018 год Выплаты 2017 год Премии 2017 год Выплаты, изменение ИТОГО: 523 188 581 1 478 405 520 509 541 614 1 277 584 897 3% По договорам страхования на территории Российской Федерации — всего 523 177 741 1 478 342 326 509 539 057 1 277 547 649 3% Республика Татарстан 10 994 091 30 814 658 13 821 597 26 506 864 -20% СБЕРБАНК СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ 174 647 3 291 129 116 998 1 553 385 49% АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ 895 453 2 602 487 739 393 1 825 908 21% НАСКО ТАТАРСТАН 888 064 2 406 801 1 285 698 1 951 971 -31% РОСГОССТРАХ 1 078 636 2 345 102 2 173 684 2 573 769 -50% ЧУЛПАН 1 037 111 2 204 760 1 035 172 2 004 253 0% СОГАЗ 1 091 575 1 585 829 659 405 1 805 524 66%

Добровольное страхование имущества: Татарстан не как все

Одним из наиболее значимых сегментов страхования является добровольное страхование имущества. Всего в России страховщики в 2018 году получили премий в этом сегменте на 361,5 млрд рублей, а осуществили выплат на 154,4 млрд рублей. Динамика показателей добровольного имущественного страхования отличается от динамики рынка страхования в целом: выплаты тут выросли значительно сильнее, чем премии — на 11% против 2%.

В Татарстане динамика отличается от общероссийской очень сильно: выплаты тут снизились на 15%, до 2,5 млрд рублей, а премии выросли на 4%, до 8,1 млрд рублей. Доля премий страховщиков в Татарстане составила 2,2% от общероссийского показателя (несколько выше, чем в целом по всем сегментам страхования), а выплат — 1,6% (несколько ниже, чем по всем сегментам).

Добровольное личное страхование, по словам Алексея Коренева из ГК «ФИНАМ», наиболее популярно в наиболее зажиточных регионах: «Там, где у людей есть деньги, они готовы страховаться, у них есть на это ресурсы, и они понимают, зачем это делать. Подобная тенденция — увеличения добровольного личного страхования — характерна для Москвы и области, Санкт-Петербурга и области, ну и Татарстан, как одна из самых успешных республик, тоже в числе лидеров. В депрессивных регионах динамика будет гораздо хуже», — отмечает он.

В 2018 году «Росгосстрах» получил премий на 1,52 млрд рублей — на 3% меньше, чем год назад, а выплатил на 14% меньше — 562 млн рублей. Фото: ksonline.ru



Крупнейшей страховой компанией по премиям в этом сегменте является прошлогодний лидер — «Росгосстрах». В 2018 году он получил премий на 1,52 млрд рублей — на 3% меньше, чем год назад, а выплатил на 14% меньше — 562 млн рублей. Второе место занимает один из лидеров 2018 года по общему объему премий в Татарстане — «Альфастрахование». Компания получила премий в сфере добровольного страхования имущества на 907,6 млн рублей — это на 13% больше, чем годом ранее, а выплатила 265,9 млн рублей — на 26% меньше, чем год назад. В пятерку входят также «Согласие» с 684,6 млн рублей и значительным ростом на 46%, «Согаз» с 612,9 млн рублей и снижением на 1%, а также местный игрок — «Чулпан» — с 515,8 млн рублей и ростом на 1%. Отметим, что из них только «Чулпан» (на 35%), как и два лидера сегмента, снизили выплаты, а вот «Согласие» и «Согаз» их, напротив, увеличили (на 79% и 11%, соответственно).

Остальные компании из топ-10 получили премий по добровольному страхованию имущества не больше, чем на 500 млн рублей. Отметим среди них «ВСК», увеличивший премии более чем на треть, «Ак Барс страхование» с ростом на 21%. А вот «Наско Татарстан», напротив, снизил объем премий на 42%. Что касается выплат, то «Ингосстрах» увеличил их более чем двукратно, «Ак Барс страхование» — на треть, а «Наско Татарстан», наоборот, снизил в два раза.

Выплаты и премии по договорам страхования имущества за 2018 год

Рег. № Наименование Выплаты за 2018 год Премии за 2018 год Выплаты за 2017 год Премии за 2017 год ИТОГО: 154 404 656 361 480 501 138 602 811 353 063 734 По договорам страхования на территории Российской Федерации — всего 154 404 656 361 480 501 138 602 811 353 063 734 Республика Татарстан 2 495 042 8 102 816 2 942 666 7 779 578 1 РОСГОССТРАХ 561 515 1 518 732 650 546 1 572 942 2239 АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ 265 926 907 606 360 866 802 348 1307 СОГЛАСИЕ 298 406 681 633 166 892 466 690 1208 СОГАЗ 121 077 612 922 109 496 619 250 1216 ЧУЛПАН 42 650 515 754 66 086 512 336

Добровольное личное страхование: «Чулпан» топчется на месте, а «ВТБ Страхование» вышло в лидеры

Еще один значимый сегмент страхования — добровольное личное страхование (кроме страхования жизни). В целом по России страховые компании получили в нем 321,4 млрд рублей премий на 128,3 млрд рублей выплат. И премии, и выплаты выросли сильнее, чем в среднем по всему рынку страхования — на 23% и 7% соответственно.

В Татарстане страховщики получили 1,6% всех премий и обеспечили 1,8% всех выплат. Показатели составили 5,04 млрд и 2,34 млрд рублей соответственно. Выплаты выросли так же, как по всей России, а вот премии увеличились гораздо слабее — всего на 6%.

По словам Гульнары Ибрагимовой из «Ренессанс страхования», изменения связаны в основном с динамикой сегмента добровольного медицинского страхования: «Если посмотреть на сборы и выплаты пяти лидеров рынка, можно отметить очень серьезные колебания (по некоторым компаниям в несколько раз), возможно, связанные с изменением региона заключения договора крупных корпоративных клиентов, а также благодаря быстрому росту портфеля».



Идущими близко друг к другу лидерами являются три страховщика. Первое место по выплатам — у «ВТБ Страхования», которое к тому же значительно увеличило показатели: премии составили 825,8 млн рублей (рост на 46%), а выплаты — 54,7 млн рублей (рост на 63%). На втором месте — местная «Чулпан», которая незначительно ослабила позиции: премии просели на 1% (до 717,7 млн рублей), а выплаты — на 3% (до 593,2 млн рублей). Замыкает тройку прошлогодний лидер «Согаз» (который должен в ближайшее время объединиться с «ВТБ Страхованием»). Тут премии сильно просели — на 27% (с 908 до 663 млн рублей), а выплаты напротив выросли в два с лишним раза — с 410 до 831,6 млн рублей. Сейчас компания — лидер региона по выплатам в этом сегменте.

Отметить стоит результат ВСК, занявшего четвертое место: премии тут выросли почти в восемь раз (с 50,1 до 385,1 млн рублей), а выплаты — в два с лишним раза (с 13,7 до 29,7 млн рублей). Заметно вырос также показатель «Альфастрахования» — на 34% по премиям (до 356 млн рублей) и на 24% по выплатам (до 124,3 млн рублей). А вот, например, «Кредит Европа Лайф» (занимает седьмое место по выплатам) показал очень странную динамику: премии выросли почти в семь раз (с 30,6 до 211,4 млн рублей), в то время как выплаты снизились на 86% — с 2,8 млн до 391 тысячи рублей. Также стоит обратить внимание на показатель страховой компании «Спасение»: и премии, и выплаты у нее снизились примерно в два раза — до 204,1 и 195,4 млн рублей соответственно.

Выплаты и премии по договорам личного страхования за 2018 год

Рег. № Наименование Выплаты за 2018 год Премии за 2018 год Выплаты за 2017 год Премии за 2017 год ИТОГО: 128 334 567 321 363 712 120 178 533 261 257 231 По договорам страхования на территории Российской Федерации — всего 128 334 567 321 363 712 120 178 533 261 257 231 Республика Татарстан 2 337 440 5 044 066 2 179 213 4 739 746 3398 ВТБ СТРАХОВАНИЕ 54 734 825 773 33 509 564 460 1216 ЧУЛПАН 593 202 717 749 612 952 722 739 1208 СОГАЗ 831 558 663 418 409 955 908 033 621 ВСК 29 683 385 097 13 698 50 149 2239 АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ 124 310 356 015 100 200 265 956 3943 АК БАРС-МЕД 216 909 216 356 160 079 191 952

Добровольное страхование жизни: нестабильные результаты и нестандартный Татарстан

Еще один значимый вид добровольного страхования, не включенный в предыдущий сегмент страхование жизни. В целом по России очень заметно выросли и премии, и выплаты — на 36% и 84% (до 452,4 и 67,1 млрд рублей). В Татарстане, однако, показатель сильно отличается. Во-первых, здесь доля выплат от общероссийских больше, чем в других сегментах (2,6%), да и по премиям показатель довольно высок (1,9% от общероссийских). Во-вторых, динамика тут не похожа на общероссийскую: премии за год выросли сильнее (на 50%, до 8,42 млрд рублей), а выплаты, напротив, снизились на 7%, до 1,72 млрд рублей.

На этот сегмент, по словам Алексея Коренева из «ФИНАМ», страховщики активно «давят», потому что все остальные ниши уже заполнены. Автомобили страхует большинство, недвижимость и так страхуют те, кто могут себе это позволить, а вот страхование жизни — это тема, которая еще до конца не освоена, и тут есть потенциал роста.

Лидером среди страховщиков (напомним, в этом сегменте страхования работают отдельные компании, специализирующиеся только на страховании жизни) с большим отрывом стал «Сбербанк Страхование жизни». В 2018 году он получил премий на 3,22 млрд рублей — в два с лишним раза больше, чем год назад. А вот выплаты составили всего 173,8 млн рублей — в полтора раза больше, чем за год до этого.

Второе место — у «ВТБ Страхование жизни». И отношение выплат к премиям тут не такое вопиющее, как у компании-лидера. На 985,3 млн рублей премий (рост на две трети за год) пришлось 203,5 млн рублей выплат. Этот показатель скакнул сразу в 37 раз. В лидерах также «Росгосстрах Жизнь» с 926 млн рублей премий и 359,7 млн рублей выплат (премии снизились на 15%, а выплаты выросли в 2,5 раза), «Альфастрахование Жизнь» с 840 млн рублей премий и 159,4 млн рублей выплат (выросли на 65% и 41%), а также «Чулпан Жизнь» с 820 млн рублей премий и 688,5 млн рублей выплат (снижение на 1% и 48%).

Из компаний, входящих в десятку, также можно выделить «ВСК Линия жизни» с ростом объема премий в 2,5 раза и выплат в 3,3 раза и «Сосьете Женераль Страхование жизни» с ростом премий в два раза и выплат в 2,2 раза.

Выплаты и премии по добровольному страхованию жизни за 2018 год

Рег. № Наименование Выплаты за 2018 год Премии за 2018 год Выплаты за 2017 год Премии за 2017 год ИТОГО: 67 070 482 452 399 854 36 486 836 331 536 826 По договорам страхования на территории Российской Федерации — всего 67 070 482 452 399 854 36 486 836 331 536 826 Республика Татарстан 1 717 390 8 419 978 1 846 337 5 611 555 3692 СБЕРБАНК СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ 173 827 3 225 234 116 385 1 550 734 3995 ВТБ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ 203 523 985 321 5 486 585 210 3984 РОСГОССТРАХ-ЖИЗНЬ 359 688 926 223 142 044 1 089 336 3447 АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ-ЖИЗНЬ 159 437 840 056 113 307 507 994 4001 ЧУЛПАН-ЖИЗНЬ 688 465 820 023 1 332 815 827 882 3866 ВСК-ЛИНИЯ ЖИЗНИ 1 750 317 442 531 125 753

«Натуральное возмещение» делает ОСАГО более притягательным

Наконец, еще одним важным сегментом страхования является обязательное страхование автогражданской ответственности. В целом по России за 2018 год страховщики собрали в этом сегменте 226 млрд рублей. Это на 2% больше, чем в 2017 году. А вот выплаты заметно снизились — на 21%, до 137,9 млрд рублей. В Татарстане показатели различаются еще больше: премии выросли на 6% (до 8 млрд рублей), а выплаты снизились сразу на 35%, до 4,34 млрд рублей. Отметим, что Татарстан достаточно значимый для страховщиков регион: доля премий от общероссийских тут составила 3,5%, а выплат — 3,1%.

Снижение выплат Константин Федоров из «Ингосстраха» связывает с «натуральным возмещением». По его словам, основная масса выплат по 2017 году пришлась на lV квартал 2017 года и первую половину 2018 года. После этого был введен приоритет «натурального возмещения», а также проведена работа по противодействию мошенничеству. «В итоге республика вышла из числа «токсичных регионов». Стоит отметить, что ранее сегмент ОСАГО на территории региона был высокоубыточным, страховщики могли выплачивать 2 рубля на каждый рубль собранной премии. Сейчас не происходит каких-либо трансформаций, связанных с занижением выплат. ОСАГО в регионе возвращается к балансу», — говорит Федоров.



Главным татарстанским поставщиком услуг ОСАГО стала местная компания «Наско Татарстан». В 2018 году она получила премий на 1,5 млрд рублей (показатель вырос на 30%) и выплатила 654 млн рублей (снижение за год на 14%). Более заметный рост по премиям — у находящегося на втором месте «Альфастрахования». Они тут выросли сразу на 81%, до 1,27 млрд рублей. Правда, выплаты выросли еще сильнее — до 499 млн рублей, или на 87%.

Кроме «Наско Татарстан», в пятерку крупнейших страховщиков в сегменте ОСАГО входят еще две местные компании — это «Чулпан» и «Талисман». Премии «Чулпан» составили 909 млн рублей. Они выросли на 29%, а у «Талисмана» — 810 млн рублей, рост на 21%. При этом «Талисман» снизил выплаты сразу на четверть, а «Чулпан» увеличил их на 13%. Замыкает пятерку группа «Ренессанс Страхование», чьи премии выросли сразу на 57%, до 791 млн рублей, а выплаты — в пять раз, до 366 млн рублей.

Любопытно, что у компаний, занимающих места с шестого по девятое, за год объемы премий снизились. «Росгосстрах», например, получил на четверть меньше, чем год назад, «Армеец» — в два раза меньше, «Ингосстрах» — на треть, а «Согласие» — на 1%. Все эти компании, кроме «Согласия», параллельно и заметно обвалили выплаты — на 52—66%. А вот замыкающая десятку компания ВСК увеличила премии на 11%, снизив выплаты на 56%.

Выплаты и премии по договорам ОСАГО за 2018 год

Рег. № Наименование Выплаты за 2018 год Премии за 2018 год Выплаты за 2017 год Премии за 2017 год ИТОГО: 137 901 725 225 965 142 175 516 252 222 075 980 По договорам страхования на территории Российской Федерации — всего 137 897 004 225 949 751 175 516 144 222 069 260 Республика Татарстан 4 338 413 8 006 174 6 641 305 7 521 810 3116 НАСКО ТАТАРСТАН 654 013 1 504 472 756 511 1 156 404 2239 АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ 499 192 1 269 410 267 624 702 713 1216 ЧУЛПАН 398 259 909 198 353 676 705 343 1587 ТАЛИСМАН 422 668 809 878 559 063 669 635 1284 ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ 366 084 791 193 73 517 504 104 1 РОСГОССТРАХ 504 872 677 005 1 499 910 887 209