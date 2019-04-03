Рынок страхования: в Татарстане страховщики собирают больше, а платить стали гораздо меньше
Показатели заметно отличаются от общероссийских
Аналитическая служба «Реального времени» исследует деятельность страховых компаний в крупнейших регионах Приволжского федерального округа в 2018 году. Сегодня мы узнаем, какие изменения произошли в Татарстане. В основном тенденцию здесь создает изменившийся сегмент ОСАГО, но и в других сегментах заметно снижение выплат.
Изменение ОСАГО тянет выплаты вниз
Как следует из данных, полученных аналитической службой «Реального времени», в 2018 году российские страховщики получили премий почти на полтора триллиона рублей больше — их сумма составила 1,48 трлн. За год показатель вырос на 16% — с 1,28 трлн рублей. А вот объем выплат, которые осуществили страховщики, составил всего 523,2 млрд рублей — это почти в три раза меньше, чем объем премий. При этом разница между показателями выросла — выплаты увеличились лишь на 3%.
Такая ситуация, по словам Алексея Коренева, аналитика ГК «ФИНАМ», характерна для всего рынка в целом: «По рынку страхования внесено много изменений: и по ОСАГО, и по имущественному страхованию. В целом страховой рынок повысил свою рентабельность. Страховщики долгое время жаловались на то, что работают себе в убыток, и законодатели пошли им навстречу. От региона к региону показатели могут варьироваться в зависимости от конкретных произошедших страховых случаев».
В Татарстане тенденция еще более заметна: выплаты тут не просто показали более плохую динамику, чем премии. Они даже существенно снизились, сразу на 20%. А вот объем премий показал рост такой же, как и по всей России, — на 16%. Итоговая пропорция оказалась примерно равной общероссийской: 11 млрд рублей выплат на 30,8 млрд рублей премий. При этом доля премий и выплат страховых в Татарстане оказалась равна 2,1% от общероссийского показателя.
Изменение показателей Татарстана Гульнара Ибрагимова, директор филиала «Ренессанс страхование» в Казани, связывает с изменениями в ОСАГО: «От общего объема выплат в Татарстане 40 процентов пришлось на ОСАГО. А снижение выплат по этому виду составило 34,7 процента. Ситуация с убыточностью в Татарстане значительно улучшилась, это подтверждает его исключение из списка «токсичных» регионов РСА. Основная причина снижения убыточности — переход на «натуральное возмещение». Остальные виды страхования на снижение убыточности оказали небольшое влияние. Если не принимать в расчет ОСАГО, выплаты по всем остальным видам снизились на 7,3 процента (в основном за счет страхования жизни, -7%)», — рассказывает она.
Склонен списывать показатели страхования на сегмент ОСАГО и Константин Федоров, заместитель директора Приволжского регионального центра компании «Ингосстрах». Ситуация с текущими показателями сбора премий и выплат обусловлена, по его словам, изменениями в системе ОСАГО, которая является основой для розничного страхового бизнеса: «По результатам 2018 года мы можем с уверенностью говорить о стабилизации ОСАГО и переходе к качественной трансформации рынка. Примерно до середины прошлого года данный вид страхования находился в состоянии жесткого кризиса — высокий уровень мошенничества, проблемы с «токсичными регионами» и доступностью полисов. Кроме того, «взрывной» характер выплат в начале 2018 года, к примеру, был связан с накопленными проблемами одного из игроков рынка. Вместе с тем, были реализованы такие меры, как введение приоритета «натурального возмещения», проведены круглые столы с руководителями правоохранительных органов и региональных администраций по вопросам мошенничества, а также разработан и согласован проект либерализации. Помимо этого, нельзя оценивать страховой бизнес только по соотношению сборов и выплат. К примеру, убытки в ОСАГО могут быть урегулированы в течение 3 лет в соответствии с положениями о правах требования потребителя. Таким образом, страховой случай, произошедший с клиентом в 2018 году, может быть урегулирован в 2019 или даже 2020 году. К тому же, год от года аварийность на российских дорогах падает, соответственно, уменьшается количество заявляемых случаев», — говорит он.
«Альфастрахование» вырвалось в «классические» лидеры, но его может потеснить объединенный «Согаз»
Главным татарстанским страховщиком по объему премий стал «Сбербанк страхование жизни». Эта страховая компания, занимающаяся, как следует из названия, лишь одним сегментом — страхованием жизни, — получила за год 3,29 млрд рублей премий. Выплаты составили лишь 174,6 млн рублей. Премии за год показали рекордный для компаний из топ-10 рост — в 2,1 раза, а выплаты выросли не так заметно — лишь в полтора раза.
Помимо этого страховщика, в топ-10 по премиям входит лишь одна компания, занимающаяся страхованием жизни — это «Росгосстрах Жизнь», расположившаяся на восьмом месте с 1,08 млрд рублей премий. Отношение выплат к премиям тут значительно лучше: на миллиард премий приходится 368 млн рублей выплат, причем показатель за год вырос в 2,4 раза (премии, напротив, снизились на 8%).
«Основное» юрлицо «Росгосстраха» расположилось на четвертом месте, хотя год назад компания была лидером по премиям. Как и у большинства классических страховых компаний, отношение выплат к премиям тут сильно отличается от компаний, страхующих жизнь. На 2,35 млрд рублей премий приходится 1,08 млрд рублей выплат. При этом за год снизились как премии (на 9%), так и выплаты. По снижению этого показателя компания занимает первое место среди топ-10 страховщиков: снижение — в два раза за год.
Главной классической страховой компанией региона стала «Альфастрахование». В 2017 году она занимала лишь четвертое место, после «Росгосстраха» и двух местных игроков «Чулпан» и «Наско Татарстан». «Альфастрахование» увеличило объем премий сразу на 43%, до 2,6 млрд рублей. Выплаты выросли на 21%, до 895 млн рублей.
Крупнейший местный игрок — «Наско Татарстан» — занял третье место с 2,4 млрд рублей премий и 888 млн рублей выплат. Отметим, что премий в 2018 году стало заметно больше — почти на четверть, а вот выплачивать компания стала, наоборот, гораздо меньше — на 31%.
Четвертое место, как уже говорилось, занял лидер 2017 года «Росгосстрах», заметно ухудшивший показатели, а пятое место оказалось у еще одной местной компании — «Чулпан». Объем премий за год у нее вырос на 10%, до 2,2 млрд рублей, а объем выплат остался практически неизменным — 1,04 млрд рублей.
Шестое место заняла компания «Согаз» с 1,59 млрд рублей премий и 1,09 млрд рублей выплат. Объем премий компании снизился по сравнению с 2017 годом на 12%, а вот выплаты, напротив, выросли сразу на две трети. Впрочем, говоря о «Согазе», важно отметить, что в конце октября 2018 года была завершена сделка по продаже «Согазу» 100% другой крупной страховой компании — «ВТБ Страхование» (в которую также входят «ВТБ Страхование жизни» и «ВТБ Медицинское страхование»). Сама «ВТБ Страхование» расположилась по итогам 2018 года на 10-м месте по премиям с 1,07 млрд рублей (выплаты – всего 70,1 млн рублей). Так что при объединении (которое, впрочем, еще не произошло) она может стать крупнейшим классическим игроком на рынке Татарстана. Сумма показателей по премиям «Согаза» и «ВТБ Страхования» составляет 2,655 млрд рублей, что больше чем у «Альфастрахования».
Седьмое место в списке крупнейших страховщиков региона занял «Страховой дом ВСК» с 1,22 млрд рублей премий (тут — очень значительный рост, на 72%) и 317 млн рублей выплат (они, напротив, значительно просели — на 40%). Восьмое место — у упоминавшегося «Росгосстраха Жизнь», а девятое — у «Согласия». Эта компания получила 1,07 млрд рублей премий (показатель вырос за год на 16%) и 505 млн рублей выплат (показатель вырос еще больше — на 47%).
|Наименование
|Выплаты 2018 год
|Премии 2018 год
|Выплаты 2017 год
|Премии 2017 год
|Выплаты, изменение
|ИТОГО:
|523 188 581
|1 478 405 520
|509 541 614
|1 277 584 897
|3%
|По договорам страхования на территории Российской Федерации — всего
|523 177 741
|1 478 342 326
|509 539 057
|1 277 547 649
|3%
|Республика Татарстан
|10 994 091
|30 814 658
|13 821 597
|26 506 864
|-20%
|СБЕРБАНК СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ
|174 647
|3 291 129
|116 998
|1 553 385
|49%
|АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ
|895 453
|2 602 487
|739 393
|1 825 908
|21%
|НАСКО ТАТАРСТАН
|888 064
|2 406 801
|1 285 698
|1 951 971
|-31%
|РОСГОССТРАХ
|1 078 636
|2 345 102
|2 173 684
|2 573 769
|-50%
|ЧУЛПАН
|1 037 111
|2 204 760
|1 035 172
|2 004 253
|0%
|СОГАЗ
|1 091 575
|1 585 829
|659 405
|1 805 524
|66%
Добровольное страхование имущества: Татарстан не как все
Одним из наиболее значимых сегментов страхования является добровольное страхование имущества. Всего в России страховщики в 2018 году получили премий в этом сегменте на 361,5 млрд рублей, а осуществили выплат на 154,4 млрд рублей. Динамика показателей добровольного имущественного страхования отличается от динамики рынка страхования в целом: выплаты тут выросли значительно сильнее, чем премии — на 11% против 2%.
В Татарстане динамика отличается от общероссийской очень сильно: выплаты тут снизились на 15%, до 2,5 млрд рублей, а премии выросли на 4%, до 8,1 млрд рублей. Доля премий страховщиков в Татарстане составила 2,2% от общероссийского показателя (несколько выше, чем в целом по всем сегментам страхования), а выплат — 1,6% (несколько ниже, чем по всем сегментам).
Добровольное личное страхование, по словам Алексея Коренева из ГК «ФИНАМ», наиболее популярно в наиболее зажиточных регионах: «Там, где у людей есть деньги, они готовы страховаться, у них есть на это ресурсы, и они понимают, зачем это делать. Подобная тенденция — увеличения добровольного личного страхования — характерна для Москвы и области, Санкт-Петербурга и области, ну и Татарстан, как одна из самых успешных республик, тоже в числе лидеров. В депрессивных регионах динамика будет гораздо хуже», — отмечает он.
Крупнейшей страховой компанией по премиям в этом сегменте является прошлогодний лидер — «Росгосстрах». В 2018 году он получил премий на 1,52 млрд рублей — на 3% меньше, чем год назад, а выплатил на 14% меньше — 562 млн рублей. Второе место занимает один из лидеров 2018 года по общему объему премий в Татарстане — «Альфастрахование». Компания получила премий в сфере добровольного страхования имущества на 907,6 млн рублей — это на 13% больше, чем годом ранее, а выплатила 265,9 млн рублей — на 26% меньше, чем год назад. В пятерку входят также «Согласие» с 684,6 млн рублей и значительным ростом на 46%, «Согаз» с 612,9 млн рублей и снижением на 1%, а также местный игрок — «Чулпан» — с 515,8 млн рублей и ростом на 1%. Отметим, что из них только «Чулпан» (на 35%), как и два лидера сегмента, снизили выплаты, а вот «Согласие» и «Согаз» их, напротив, увеличили (на 79% и 11%, соответственно).
Остальные компании из топ-10 получили премий по добровольному страхованию имущества не больше, чем на 500 млн рублей. Отметим среди них «ВСК», увеличивший премии более чем на треть, «Ак Барс страхование» с ростом на 21%. А вот «Наско Татарстан», напротив, снизил объем премий на 42%. Что касается выплат, то «Ингосстрах» увеличил их более чем двукратно, «Ак Барс страхование» — на треть, а «Наско Татарстан», наоборот, снизил в два раза.
|Рег. №
|Наименование
|Выплаты за 2018 год
|Премии за 2018 год
|Выплаты за 2017 год
|Премии за 2017 год
|ИТОГО:
|154 404 656
|361 480 501
|138 602 811
|353 063 734
|По договорам страхования на территории Российской Федерации — всего
|154 404 656
|361 480 501
|138 602 811
|353 063 734
|Республика Татарстан
|2 495 042
|8 102 816
|2 942 666
|7 779 578
|1
|РОСГОССТРАХ
|561 515
|1 518 732
|650 546
|1 572 942
|2239
|АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ
|265 926
|907 606
|360 866
|802 348
|1307
|СОГЛАСИЕ
|298 406
|681 633
|166 892
|466 690
|1208
|СОГАЗ
|121 077
|612 922
|109 496
|619 250
|1216
|ЧУЛПАН
|42 650
|515 754
|66 086
|512 336
Добровольное личное страхование: «Чулпан» топчется на месте, а «ВТБ Страхование» вышло в лидеры
Еще один значимый сегмент страхования — добровольное личное страхование (кроме страхования жизни). В целом по России страховые компании получили в нем 321,4 млрд рублей премий на 128,3 млрд рублей выплат. И премии, и выплаты выросли сильнее, чем в среднем по всему рынку страхования — на 23% и 7% соответственно.
В Татарстане страховщики получили 1,6% всех премий и обеспечили 1,8% всех выплат. Показатели составили 5,04 млрд и 2,34 млрд рублей соответственно. Выплаты выросли так же, как по всей России, а вот премии увеличились гораздо слабее — всего на 6%.
По словам Гульнары Ибрагимовой из «Ренессанс страхования», изменения связаны в основном с динамикой сегмента добровольного медицинского страхования: «Если посмотреть на сборы и выплаты пяти лидеров рынка, можно отметить очень серьезные колебания (по некоторым компаниям в несколько раз), возможно, связанные с изменением региона заключения договора крупных корпоративных клиентов, а также благодаря быстрому росту портфеля».
Идущими близко друг к другу лидерами являются три страховщика. Первое место по выплатам — у «ВТБ Страхования», которое к тому же значительно увеличило показатели: премии составили 825,8 млн рублей (рост на 46%), а выплаты — 54,7 млн рублей (рост на 63%). На втором месте — местная «Чулпан», которая незначительно ослабила позиции: премии просели на 1% (до 717,7 млн рублей), а выплаты — на 3% (до 593,2 млн рублей). Замыкает тройку прошлогодний лидер «Согаз» (который должен в ближайшее время объединиться с «ВТБ Страхованием»). Тут премии сильно просели — на 27% (с 908 до 663 млн рублей), а выплаты напротив выросли в два с лишним раза — с 410 до 831,6 млн рублей. Сейчас компания — лидер региона по выплатам в этом сегменте.
Отметить стоит результат ВСК, занявшего четвертое место: премии тут выросли почти в восемь раз (с 50,1 до 385,1 млн рублей), а выплаты — в два с лишним раза (с 13,7 до 29,7 млн рублей). Заметно вырос также показатель «Альфастрахования» — на 34% по премиям (до 356 млн рублей) и на 24% по выплатам (до 124,3 млн рублей). А вот, например, «Кредит Европа Лайф» (занимает седьмое место по выплатам) показал очень странную динамику: премии выросли почти в семь раз (с 30,6 до 211,4 млн рублей), в то время как выплаты снизились на 86% — с 2,8 млн до 391 тысячи рублей. Также стоит обратить внимание на показатель страховой компании «Спасение»: и премии, и выплаты у нее снизились примерно в два раза — до 204,1 и 195,4 млн рублей соответственно.
|Рег. №
|Наименование
|Выплаты за 2018 год
|Премии за 2018 год
|Выплаты за 2017 год
|Премии за 2017 год
|ИТОГО:
|128 334 567
|321 363 712
|120 178 533
|261 257 231
|По договорам страхования на территории Российской Федерации — всего
|128 334 567
|321 363 712
|120 178 533
|261 257 231
|Республика Татарстан
|2 337 440
|5 044 066
|2 179 213
|4 739 746
|3398
|ВТБ СТРАХОВАНИЕ
|54 734
|825 773
|33 509
|564 460
|1216
|ЧУЛПАН
|593 202
|717 749
|612 952
|722 739
|1208
|СОГАЗ
|831 558
|663 418
|409 955
|908 033
|621
|ВСК
|29 683
|385 097
|13 698
|50 149
|2239
|АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ
|124 310
|356 015
|100 200
|265 956
|3943
|АК БАРС-МЕД
|216 909
|216 356
|160 079
|191 952
Добровольное страхование жизни: нестабильные результаты и нестандартный Татарстан
Еще один значимый вид добровольного страхования, не включенный в предыдущий сегмент страхование жизни. В целом по России очень заметно выросли и премии, и выплаты — на 36% и 84% (до 452,4 и 67,1 млрд рублей). В Татарстане, однако, показатель сильно отличается. Во-первых, здесь доля выплат от общероссийских больше, чем в других сегментах (2,6%), да и по премиям показатель довольно высок (1,9% от общероссийских). Во-вторых, динамика тут не похожа на общероссийскую: премии за год выросли сильнее (на 50%, до 8,42 млрд рублей), а выплаты, напротив, снизились на 7%, до 1,72 млрд рублей.
На этот сегмент, по словам Алексея Коренева из «ФИНАМ», страховщики активно «давят», потому что все остальные ниши уже заполнены. Автомобили страхует большинство, недвижимость и так страхуют те, кто могут себе это позволить, а вот страхование жизни — это тема, которая еще до конца не освоена, и тут есть потенциал роста.
Лидером среди страховщиков (напомним, в этом сегменте страхования работают отдельные компании, специализирующиеся только на страховании жизни) с большим отрывом стал «Сбербанк Страхование жизни». В 2018 году он получил премий на 3,22 млрд рублей — в два с лишним раза больше, чем год назад. А вот выплаты составили всего 173,8 млн рублей — в полтора раза больше, чем за год до этого.
Второе место — у «ВТБ Страхование жизни». И отношение выплат к премиям тут не такое вопиющее, как у компании-лидера. На 985,3 млн рублей премий (рост на две трети за год) пришлось 203,5 млн рублей выплат. Этот показатель скакнул сразу в 37 раз. В лидерах также «Росгосстрах Жизнь» с 926 млн рублей премий и 359,7 млн рублей выплат (премии снизились на 15%, а выплаты выросли в 2,5 раза), «Альфастрахование Жизнь» с 840 млн рублей премий и 159,4 млн рублей выплат (выросли на 65% и 41%), а также «Чулпан Жизнь» с 820 млн рублей премий и 688,5 млн рублей выплат (снижение на 1% и 48%).
Из компаний, входящих в десятку, также можно выделить «ВСК Линия жизни» с ростом объема премий в 2,5 раза и выплат в 3,3 раза и «Сосьете Женераль Страхование жизни» с ростом премий в два раза и выплат в 2,2 раза.
|Рег. №
|Наименование
|Выплаты за 2018 год
|Премии за 2018 год
|Выплаты за 2017 год
|Премии за 2017 год
|ИТОГО:
|67 070 482
|452 399 854
|36 486 836
|331 536 826
|По договорам страхования на территории Российской Федерации — всего
|67 070 482
|452 399 854
|36 486 836
|331 536 826
|Республика Татарстан
|1 717 390
|8 419 978
|1 846 337
|5 611 555
|3692
|СБЕРБАНК СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ
|173 827
|3 225 234
|116 385
|1 550 734
|3995
|ВТБ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ
|203 523
|985 321
|5 486
|585 210
|3984
|РОСГОССТРАХ-ЖИЗНЬ
|359 688
|926 223
|142 044
|1 089 336
|3447
|АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ-ЖИЗНЬ
|159 437
|840 056
|113 307
|507 994
|4001
|ЧУЛПАН-ЖИЗНЬ
|688 465
|820 023
|1 332 815
|827 882
|3866
|ВСК-ЛИНИЯ ЖИЗНИ
|1 750
|317 442
|531
|125 753
«Натуральное возмещение» делает ОСАГО более притягательным
Наконец, еще одним важным сегментом страхования является обязательное страхование автогражданской ответственности. В целом по России за 2018 год страховщики собрали в этом сегменте 226 млрд рублей. Это на 2% больше, чем в 2017 году. А вот выплаты заметно снизились — на 21%, до 137,9 млрд рублей. В Татарстане показатели различаются еще больше: премии выросли на 6% (до 8 млрд рублей), а выплаты снизились сразу на 35%, до 4,34 млрд рублей. Отметим, что Татарстан достаточно значимый для страховщиков регион: доля премий от общероссийских тут составила 3,5%, а выплат — 3,1%.
Снижение выплат Константин Федоров из «Ингосстраха» связывает с «натуральным возмещением». По его словам, основная масса выплат по 2017 году пришлась на lV квартал 2017 года и первую половину 2018 года. После этого был введен приоритет «натурального возмещения», а также проведена работа по противодействию мошенничеству. «В итоге республика вышла из числа «токсичных регионов». Стоит отметить, что ранее сегмент ОСАГО на территории региона был высокоубыточным, страховщики могли выплачивать 2 рубля на каждый рубль собранной премии. Сейчас не происходит каких-либо трансформаций, связанных с занижением выплат. ОСАГО в регионе возвращается к балансу», — говорит Федоров.
Главным татарстанским поставщиком услуг ОСАГО стала местная компания «Наско Татарстан». В 2018 году она получила премий на 1,5 млрд рублей (показатель вырос на 30%) и выплатила 654 млн рублей (снижение за год на 14%). Более заметный рост по премиям — у находящегося на втором месте «Альфастрахования». Они тут выросли сразу на 81%, до 1,27 млрд рублей. Правда, выплаты выросли еще сильнее — до 499 млн рублей, или на 87%.
Кроме «Наско Татарстан», в пятерку крупнейших страховщиков в сегменте ОСАГО входят еще две местные компании — это «Чулпан» и «Талисман». Премии «Чулпан» составили 909 млн рублей. Они выросли на 29%, а у «Талисмана» — 810 млн рублей, рост на 21%. При этом «Талисман» снизил выплаты сразу на четверть, а «Чулпан» увеличил их на 13%. Замыкает пятерку группа «Ренессанс Страхование», чьи премии выросли сразу на 57%, до 791 млн рублей, а выплаты — в пять раз, до 366 млн рублей.
Любопытно, что у компаний, занимающих места с шестого по девятое, за год объемы премий снизились. «Росгосстрах», например, получил на четверть меньше, чем год назад, «Армеец» — в два раза меньше, «Ингосстрах» — на треть, а «Согласие» — на 1%. Все эти компании, кроме «Согласия», параллельно и заметно обвалили выплаты — на 52—66%. А вот замыкающая десятку компания ВСК увеличила премии на 11%, снизив выплаты на 56%.
|Рег. №
|Наименование
|Выплаты за 2018 год
|Премии за 2018 год
|Выплаты за 2017 год
|Премии за 2017 год
|ИТОГО:
|137 901 725
|225 965 142
|175 516 252
|222 075 980
|По договорам страхования на территории Российской Федерации — всего
|137 897 004
|225 949 751
|175 516 144
|222 069 260
|Республика Татарстан
|4 338 413
|8 006 174
|6 641 305
|7 521 810
|3116
|НАСКО ТАТАРСТАН
|654 013
|1 504 472
|756 511
|1 156 404
|2239
|АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ
|499 192
|1 269 410
|267 624
|702 713
|1216
|ЧУЛПАН
|398 259
|909 198
|353 676
|705 343
|1587
|ТАЛИСМАН
|422 668
|809 878
|559 063
|669 635
|1284
|ГРУППА РЕНЕССАНС СТРАХОВАНИЕ
|366 084
|791 193
|73 517
|504 104
|1
|РОСГОССТРАХ
|504 872
|677 005
|1 499 910
|887 209
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