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Умер автор сказок и поэт Евгений Клюев

19:22, 11.05.2025
Умер автор сказок и поэт Евгений Клюев
Фото: Динар Фатыхов

Сообщается в Telegram-канале Московского театра юного зрителя, что 9 мая скончался известный сказочник и поэт Евгений Клюев.

В память о нем театр представит спектакль «Вальс простого карандаша» по мотивам его произведений.

Режиссером и автором инсценировки выступает Юлия Беляева, композитор — Николай Бабич. В спектакле заняты заслуженный артист России Вячеслав Платонов, Евгений Кутянин, Ольга Гапоненко, Елизавета Бочкина, Дарья Петрова и Илья Смирнов.

Матвей Гавриков

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