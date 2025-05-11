Умер автор сказок и поэт Евгений Клюев
Сообщается в Telegram-канале Московского театра юного зрителя, что 9 мая скончался известный сказочник и поэт Евгений Клюев.
В память о нем театр представит спектакль «Вальс простого карандаша» по мотивам его произведений.
Режиссером и автором инсценировки выступает Юлия Беляева, композитор — Николай Бабич. В спектакле заняты заслуженный артист России Вячеслав Платонов, Евгений Кутянин, Ольга Гапоненко, Елизавета Бочкина, Дарья Петрова и Илья Смирнов.
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