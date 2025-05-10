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Бывший режиссер программы «Время» Калерия Кислова умерла на 100-м году жизни

15:01, 10.05.2025

Скончалась бывший главный режиссер программы «Время» Калерия Кислова, сообщает ТАСС со ссылкой на Первый канал. Старейший сотрудник федерального телеканала умерла в возрасте 99 лет.

— Калерия Венедиктовна умерла на 100-м году жизни, — сообщили в дирекции канала.

Калерия Кислова являлась главным режиссером программы «Время» с 1977 по 2006 годы, после чего работала в должности советника на Первом канале.

Зульфат Шафигуллин

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