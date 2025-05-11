Кинолог рассказал, как правильно воспитывать собаку

Фото: Динар Фатыхов

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев объяснил, как строить отношения с собакой на основе любви и доверия, не избаловывая питомца, сообщает РИА «Новости».

По его словам, важно использовать положительное подкрепление, хваля собаку за правильное поведение, но избегать подкрепления нежелательных действий.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Голубев призвал не запрещать естественное поведение, например обнюхивание, и не перегибать палку в стремлении оградить питомца от внешнего мира.

Также он подчеркнул важность уважения личных границ собаки и правильной социализации щенка для его уверенности в будущем.

Напомним, что недавно раис Татарстана Рустам Минниханов подписал закон о введении штрафов за отсутствие регистрации собак и нарушение правил содержания животных.

Матвей Гавриков