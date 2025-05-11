Кинолог рассказал, как правильно воспитывать собаку
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев объяснил, как строить отношения с собакой на основе любви и доверия, не избаловывая питомца, сообщает РИА «Новости».
По его словам, важно использовать положительное подкрепление, хваля собаку за правильное поведение, но избегать подкрепления нежелательных действий.
Голубев призвал не запрещать естественное поведение, например обнюхивание, и не перегибать палку в стремлении оградить питомца от внешнего мира.
Также он подчеркнул важность уважения личных границ собаки и правильной социализации щенка для его уверенности в будущем.
Напомним, что недавно раис Татарстана Рустам Минниханов подписал закон о введении штрафов за отсутствие регистрации собак и нарушение правил содержания животных.
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