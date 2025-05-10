В Госдуме обсудят законопроект о запрете продажи табака на остановках
Депутаты Хабаровского края внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о запрете реализации табака на остановках.
Согласно инициативе, запрет коснется всей табачной и никотинсодержащей продукции, устройств для ее потребления, а также кальянов. Законотворцы уверены, что мера позволит уменьшить доступность такой продукции для населения.
Соответствующие поправки предлагается внести в закон, направленный на охрану здоровья граждан.
Ранее Вахитовский районный суд Казани удовлетворил иск Управления по защите прав граждан и запретил дистанционную продажу табачной продукции.
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