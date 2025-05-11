«Рубин» открыл сектор в честь легендарного футболиста Виктора Колотова
Сегодня перед матчем с «Ростовом» на стадионе «Ак Барс Арена» футбольный клуб «Рубин» открыл сектор B116 в честь легенды советского футбола Виктора Колотова.
На секторе установлена памятная табличка, граффити и тематический стенд, посвященный выдающемуся футболисту.
Напомним, что сегодня тренерский штаб «Рубина» определился с составом на матч с «Ростовом» в 28-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Игра пройдет в Казани и начнется в 19.30 по московскому времени. В атаке «Рубина» с первых минут выйдут Дардан Шабанхаджай и Мирлинд Даку.
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