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«Рубин» открыл сектор в честь легендарного футболиста Виктора Колотова

19:46, 11.05.2025
«Рубин» открыл сектор в честь легендарного футболиста Виктора Колотова
Фото: Динар Фатыхов

Сегодня перед матчем с «Ростовом» на стадионе «Ак Барс Арена» футбольный клуб «Рубин» открыл сектор B116 в честь легенды советского футбола Виктора Колотова.

На секторе установлена памятная табличка, граффити и тематический стенд, посвященный выдающемуся футболисту.

Напомним, что сегодня тренерский штаб «Рубина» определился с составом на матч с «Ростовом» в 28-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Игра пройдет в Казани и начнется в 19.30 по московскому времени. В атаке «Рубина» с первых минут выйдут Дардан Шабанхаджай и Мирлинд Даку.

Матвей Гавриков

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