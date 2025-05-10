Песков: «Заявления из Европы носят конфронтационный характер»

Фото: Дарья Пинегина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал конфронтационными последние заявления европейских стран.

— Мы из Европы слышим много противоречивых заявлений. Они в целом носят скорее более конфронтационный характер, чем характер, ориентированный на все-таки попытки как-то реанимировать наши отношения, — приводит слова Пескова РИА «Новости».

Ранее лидеры Великобритании, Германии, Франции и Польши выступили с единым заявлением с требованием к России заключить 30-дневное перемирие на условиях Украины.

Зульфат Шафигуллин