Умер бывший глава Госбанка СССР и Банка России Виктор Геращенко
Бывший руководитель Госбанка СССР и Банка России Виктор Геращенко скончался в возрасте 88 лет, сообщило агентство «Москва» со ссылкой на семью экономиста. Причины смерти не уточняются.
Геращенко возглавлял Госбанк СССР с 1989 по 1991 год, играя ключевую роль в период экономических реформ конца 1980-х.
Впоследствии он дважды занимал пост главы Центрального банка России: с 1992 по 1994 год и с 1998 по 2002 год, где зарекомендовал себя как один из самых влиятельных финансовых деятелей страны.
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