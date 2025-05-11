Умер бывший глава Госбанка СССР и Банка России Виктор Геращенко

Фото: Динар Фатыхов

Бывший руководитель Госбанка СССР и Банка России Виктор Геращенко скончался в возрасте 88 лет, сообщило агентство «Москва» со ссылкой на семью экономиста. Причины смерти не уточняются.

Геращенко возглавлял Госбанк СССР с 1989 по 1991 год, играя ключевую роль в период экономических реформ конца 1980-х.

Впоследствии он дважды занимал пост главы Центрального банка России: с 1992 по 1994 год и с 1998 по 2002 год, где зарекомендовал себя как один из самых влиятельных финансовых деятелей страны.

Матвей Гавриков