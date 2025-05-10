В Казани пройдет крупнейший в России форум мусульманского духовенства

Форум «Национальная самобытность и религия» состоится с 16 по 18 мая

Фото: Динар Фатыхов

В период с 16 по 18 мая в Казани состоится XV Всероссийский форум татарских религиозных деятелей «Национальная самобытность и религия». Форум является крупнейшим в России собранием мусульманского духовенства.

На мероприятии ожидается участие свыше 1 тыс. человек из более чем 70 регионов страны. Участники обсудят актуальные проблемы и вопросы исламской жизни в России.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Раис Татарстана Рустам Минниханов поручил организовать достойное проведение форума и обеспечить слаженную работу по гостеприимству, а также по организации безопасности.

Напомним, с 13 по 18 мая в Казани также пройдет XVI международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum».

Зульфат Шафигуллин