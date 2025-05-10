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Россия и Вьетнам подписали пятилетний меморандум по развитию туризма

18:23, 10.05.2025
Россия и Вьетнам подписали пятилетний меморандум по развитию туризма
Фото: взято с сайта kremlin.ru

Россия и Вьетнам договорились укрепить сотрудничество в сфере туризма. Стороны подписали пятилетнее соглашение, сообщает РИА «Новости».

Соответствующий документ был утвержден президентом России Владимиром Путиным и генеральным секретарем ЦК Компартии Вьетнама То Ламом. Переговоры лидеров двух стран прошли 10 мая в Кремле.

Вьетнам вошел в пятерку лидеров по популярности среди россиян для отдыха в майские праздники.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В марте во время визита раиса Татарстана Рустама Минниханова вьетнамские власти предложили расширить авиасообщение между странами, в том числе увеличив рейсы с Казанью.

Зульфат Шафигуллин

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