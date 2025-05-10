«Пустое дело»: в Кремле отреагировали на угрозы ужесточения санкций

Россию не пугают угрозы ужесточения санкций со стороны западных стран. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

По его словам, в России уже привыкли к постоянным санкциям.

— Мы же с вами привыкли уже к санкциям. Поэтому пугать нас этими санкциями — дело пустое. А то, что они места себе не находят — это их проблема скорее, — сказал Песков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Ранее лидеры Великобритании, Германии, Франции и Польши выступили с единым заявлением с требованием к России заключить 30-дневное перемирие на условиях Украины. В российском Кремле заявили о готовности начать режим прекращения огня, но с определенными нюансами. На Западе же требуют безусловного перемирия.

Зульфат Шафигуллин