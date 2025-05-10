«Пустое дело»: в Кремле отреагировали на угрозы ужесточения санкций
Россию не пугают угрозы ужесточения санкций со стороны западных стран. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
По его словам, в России уже привыкли к постоянным санкциям.
— Мы же с вами привыкли уже к санкциям. Поэтому пугать нас этими санкциями — дело пустое. А то, что они места себе не находят — это их проблема скорее, — сказал Песков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
Ранее лидеры Великобритании, Германии, Франции и Польши выступили с единым заявлением с требованием к России заключить 30-дневное перемирие на условиях Украины. В российском Кремле заявили о готовности начать режим прекращения огня, но с определенными нюансами. На Западе же требуют безусловного перемирия.
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