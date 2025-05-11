Путин и Эрдоган обсудили инициативу о переговорах с Украиной в Стамбуле

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре обсудили предложение Москвы о возобновлении прямых переговоров с Украиной с 15 мая в Стамбуле, сообщили в Кремле.

Эрдоган поддержал инициативу Путина и подчеркнул готовность предоставить площадку для переговоров.

Также лидеры выразили заинтересованность в реализации совместных стратегических проектов в энергетике.

Напомним, что президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без всяких предварительных условий в следующий четверг, 15 мая, в Стамбуле.

Матвей Гавриков