Путин и Эрдоган обсудили инициативу о переговорах с Украиной в Стамбуле
Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре обсудили предложение Москвы о возобновлении прямых переговоров с Украиной с 15 мая в Стамбуле, сообщили в Кремле.
Эрдоган поддержал инициативу Путина и подчеркнул готовность предоставить площадку для переговоров.
Также лидеры выразили заинтересованность в реализации совместных стратегических проектов в энергетике.
Напомним, что президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без всяких предварительных условий в следующий четверг, 15 мая, в Стамбуле.
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