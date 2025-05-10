В России утвердили новые правила оказания медпомощи иностранцам
Экстренная медицина стала для иностранцев в России бесплатной
Глава правительства России Михаил Мишустин утвердил изменения в правилах оказания медицинской помощи иностранным гражданам. Соответствующее постановление появилось на портале правовой информации.
Новые правила заработают с 1 сентября 2025 года и будет иметь силу шесть следующих лет.
Исходя из документа, иностранцы смогут получать экстренную медицинскую помощь бесплатно. В остальных случаях гражданам других стран будут обслуживаться на основании страховых полисов и платных договорах.
Ранее Счетная палата рекомендовала пересмотреть тарифы на оплату медицинской помощи по ОМС.
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