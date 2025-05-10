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В России утвердили новые правила оказания медпомощи иностранцам

19:59, 10.05.2025

Экстренная медицина стала для иностранцев в России бесплатной

В России утвердили новые правила оказания медпомощи иностранцам
Фото: Максим Платонов

Глава правительства России Михаил Мишустин утвердил изменения в правилах оказания медицинской помощи иностранным гражданам. Соответствующее постановление появилось на портале правовой информации.

Новые правила заработают с 1 сентября 2025 года и будет иметь силу шесть следующих лет.

Исходя из документа, иностранцы смогут получать экстренную медицинскую помощь бесплатно. В остальных случаях гражданам других стран будут обслуживаться на основании страховых полисов и платных договорах.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Ранее Счетная палата рекомендовала пересмотреть тарифы на оплату медицинской помощи по ОМС.

Зульфат Шафигуллин

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