В России утвердили новые правила оказания медпомощи иностранцам

Экстренная медицина стала для иностранцев в России бесплатной

Фото: Максим Платонов

Глава правительства России Михаил Мишустин утвердил изменения в правилах оказания медицинской помощи иностранным гражданам. Соответствующее постановление появилось на портале правовой информации.

Новые правила заработают с 1 сентября 2025 года и будет иметь силу шесть следующих лет.



Исходя из документа, иностранцы смогут получать экстренную медицинскую помощь бесплатно. В остальных случаях гражданам других стран будут обслуживаться на основании страховых полисов и платных договорах.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Ранее Счетная палата рекомендовала пересмотреть тарифы на оплату медицинской помощи по ОМС.

Зульфат Шафигуллин